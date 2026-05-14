هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف

- تعرضت كييف لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، مما أدى إلى إصابة مبانٍ سكنية واشتعال النيران في أجزاء منها، في تصعيد جديد بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف. - استهدفت الصواريخ الروسية مناطق أخرى في أوكرانيا، مثل خاركيف وسومي وتشيرنيهيف، مما يعكس تطوراً في أساليب موسكو باستخدام المسيّرات لإضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية. - الهجوم الروسي أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، واستدعى ردود فعل دولية، حيث أرسلت بولندا مقاتلاتها الجوية، وأدانت المجر الضربات، بينما أكد زيلينسكي أن الهجوم استهدف عمداً المناطق القريبة من حدود "الناتو".

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الخميس، لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، بحسب ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون، في تصعيد جديد يأتي بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين موسكو وكييف. وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، تيمور تكاتشينكو، إن حطام الطائرات المسيّرة المتساقطة أصاب مباني في عدة أحياء من المدينة، بينها مبانٍ سكنية. ونشرت قنوات غير رسمية على "تليغرام" مقاطع فيديو أظهرت اشتعال النيران في أجزاء من مبانٍ سكنية، من دون تسجيل حصيلة فورية للضحايا.

وفي موازاة الهجوم على كييف، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن صواريخ روسية استهدفت مناطق أخرى في البلاد، بينها خاركيف وسومي وتشيرنيهيف شمالاً، إضافة إلى منطقة بولتافا وسط أوكرانيا. بدوره، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني سيرهي بيسكريستنوف إن الهجوم يعكس تطوراً في أساليب موسكو في استخدام الطائرات المسيّرة، موضحاً أن المسيّرات حلّقت هذه المرة على مسافة تراوحت بين 5 و10 كيلومترات من الحدود البيلاروسية بهدف إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية والوصول إلى المناطق الغربية من البلاد.

ويأتي هذا التصعيد بعد هجوم روسي كبير بالطائرات المسيّرة نُفذ نهار الأربعاء واستهدف بنى تحتية حيوية في غرب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، ودفع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إرسال مقاتلاتها الجوية كإجراء احترازي. كما أدانت المجر الضربات التي استهدفت مناطق تضم مجتمعات من أصول مجرية داخل أوكرانيا، واستدعت السفير الروسي. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "رسالة مهمة".

وقال زيلينسكي، في منشور على "تليغرام" أثناء مشاركته في مؤتمر أمني في رومانيا، إن الهجوم الروسي استمر حتى مساء الأربعاء، مع استخدام موسكو صواريخ إلى جانب المسيّرات. وأضاف أن روسيا أطلقت منذ منتصف الليل ما لا يقل عن 800 طائرة مسيّرة، مؤكداً أن الهجوم استهدف عمداً المناطق الأقرب إلى حدود دول "الناتو". وأضاف الرئيس الأوكراني: "لا يمكن اعتبار الأمر قبيل الصدفة أن أحد أطول الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا يجري تحديداً في وقت وصل فيه رئيس الولايات المتحدة في زيارة إلى الصين". وأكد زيلينسكي أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم الذي طال عدة مناطق، مشيراً إلى أن البنية التحتية للسكك الحديدية تعرضت لـ23 ضربة خلال القصف، من دون أن تتوقف حركة القطارات.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، في بيان مساء الأربعاء، تسجيل 187 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر، إلى جانب 55 غارة جوية و178 قنبلة موجهة استخدمتها القوات الروسية. وأوضح البيان أن أعنف المعارك دارت قرب مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، حيث سُجلت 24 مواجهة، إضافة إلى منطقة هوليايبولي جنوباً، التي شهدت 22 هجوماً روسياً.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)