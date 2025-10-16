هجوم روسي كبير على أوكرانيا قبيل توجه زيلينسكي إلى واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل. وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس اليوم الخميس: "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة". من جهتها، ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة (دي.تي.إي.كيه) أن هجوما شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا. وكتبت الشركة في بيان على تليغرام: "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لدي.تي.إي.كيه-نفتوجاز بطائرات مسيّرة وصواريخ".

Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

ويقوم زيلينسكي بزيارة لواشنطن اعتبارا من الخميس، ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة بشأن التسليم المحتمل لصواريخ توماهوك لبلاده. وسيصل زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية الخميس للقاء ممثلين لقطاع الصناعات الدفاعية.

من جانبه، أكد ترامب، أمس الأربعاء، أنه يعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة ضدها منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأضاف ترامب، في تصريحات صحافية، أنه يواصل العمل على إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إنه يعمل بجد على هذا الملف، وذلك قبيل زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض غدا الجمعة.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)