هجوم روسي على كييف عشية لقاء ترامب وزيلينسكي

- تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي، مما أدى إلى حالة تأهب جوي في أوكرانيا، بينما كان الرئيس زيلينسكي يستعد للقاء الرئيس الأمريكي ترامب في فلوريدا. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية جديدة في زابوريجيا، مما يعزز تقدمها في أوكرانيا، حيث تسيطر على 19% من الأراضي وتواصل تقدمها ببطء نحو الغرب. - تسارعت المحادثات لإيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني، حيث قدم زيلينسكي نسخة معدلة من خطة ترامب، تدعو لتجميد خط المواجهة الحالي.

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي روسي السبت، تزامناً مع دوي انفجارات قوية. وأعلنت السلطات حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، حيث كان من المقرر أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الاميركي دونالد ترامب في فلوريدا الأحد.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن رصد تحركات لطائرات مسيّرة وصواريخ فوق مناطق أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة. وسُمع دوي انفجارات قوية قرابة الساعة الواحدة والنصف صباحاً (11,30 مساءً ت غ)، ثم مرة أخرى بعد نصف ساعة.

وكتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق تليغرام: "دوي انفجارات في العاصمة. قوات الدفاع الجوي تعمل. التزموا الملاجئ". كذلك دعا تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تليغرام أيضاً سكان العاصمة إلى عدم الخروج، محذراً من أن "العدو يهاجم العاصمة".

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إنها استولت على قرية جديدة في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد. وتسيطر القوات الروسية على حوالى 19 بالمئة من أراضي أوكرانيا في الشرق والجنوب وتواصل تقدمها ببطء باتجاه الغرب، وتعلن الاستيلاء على قرى جديدة عدة مرات أسبوعياً.

وكتبت الوزارة الروسية على تليغرام أنها سيطرت على قرية كوسيفتسيف إلى الشمال من بلدة هوليايبول التي تعرضت لضغوط روسية شديدة في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت إن القوات الروسية استولت على أكثر من 23 كيلومتراً مربعاً من الأراضي لتأمين القرية، ما يمنح مجموعة القوات "الشرقية" "قاعدة لشن المزيد من الأعمال الهجومية".

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي، تسارعت وتيرة المحادثات في الأسابيع الأخيرة بهدف ايجاد حل للنزاع يستند إلى خطة وضعها ترامب. وبعدما اعتبر الأوكرانيون والأوروبيون أن هذه الخطة منحازة كثيراً إلى الطرف الروسي، قدم زيلينسكي نسخة معدلة هذا الأسبوع. وتدعو النسخة الجديدة إلى تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراضٍ تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.

