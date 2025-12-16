هجوم تدمر يرفع مستوى التأهب والمخاوف الأمنية في العراق

- أثار هجوم "داعش" في تدمر مخاوف أمنية في العراق، مما دفع لزيادة الجدار العازل على الحدود السورية بـ83 كيلومتراً لمنع تأثير الأحداث السورية على الأمن العراقي. - أكد نواب ومختصون على استمرار تهديد "داعش" للأمن الإقليمي، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين بغداد ودمشق والشركاء الدوليين لمنع استغلال الثغرات الأمنية. - اعتبر الخبراء هجوم تدمر مؤشراً خطيراً على قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات معقدة، داعين لرفع مستوى التنسيق الأمني وتكثيف الدوريات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد التحركات المشبوهة.

أثار الهجوم الأخير لتنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية مخاوف أمنية في العراق، حيث أعادت الحادثة إلى الواجهة المخاطر المتزايدة من التنظيم على الحدود المشتركة بين البلدين. وأكد نواب ومختصون وجود قلق ومخاوف من احتمال تكرار هجمات مماثلة داخل الأراضي العراقية، خاصة في المناطق الحدودية والصحراوية النائية، وسط تحذيرات من أن خلايا التنظيم النائمة قد تستغل أي ضعف أمني لتحقيق أهدافها.

وأدى هجوم في تدمر، السبت الماضي، إلى مقتل ثلاثة أميركيين، هم جنديان ومترجم مدني، وإصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية. ووصفت الحكومة السورية الهجوم بأنه "إرهابي". وأعلنت السلطات الأمنية العراقية، في وقت سابق، زيادة مساحة الجدار العازل على الحدود السورية لـ83 كيلومتراً إضافية، في خطوة تؤشر إلى استمرار مخاوف حكومة بغداد من تأثيرات أحداث إسقاط نظام بشار الأسد على الأمن العراقي، وحرصها على ضبط الحدود، في وقت أكد فيه مسؤولون أمنيون عراقيون أن إجراءات ضبط الحدود مع سورية "غير مسبوقة" منذ العام 2003.

ومنذ إسقاط نظام الأسد، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية، ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة، وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة. وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي نعمة، لـ"العربي الجديد"، عن "قلق" بلاده من الهجمات الأخيرة في البادية السورية، وعلى مقربة من الحدود العراقية، قائلاً إن "الهجوم يعكس استمرار خطر تنظيم داعش رغم الضربات الأمنية المستمرة عليه".

وبيّن نعمة أن "ما حدث في تدمر يؤكد أن تنظيم داعش لا يزال يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة، وأن خلاياه النائمة لا تزال تمثل تهديداً مباشراً للأمن في المنطقة، والعراق يتابع باهتمام بالغ ما قامت به قوات التحالف والحكومة السورية في إطار جهود مكافحة الإرهاب، ونؤكد أن ما يجري في سورية لا يمكن فصله عن الأمن العراقي، خصوصاً مع الحدود الممتدة وطبيعة الحركة النشطة للتنظيم في البادية السورية والحدودية". وأضاف أن "الأحداث في تدمر تستدعي تعزيز التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين بغداد ودمشق، وكذلك مع شركائنا الإقليميين والدوليين، لمنع أي محاولات من التنظيم لاستغلال الثغرات الأمنية، ومنع انتقال العمليات الإرهابية إلى الأراضي العراقية، كما يجب تعزيز حالة التأهب على طول الشريط الحدودي، وتكثيف الدوريات وتعزيز نقاط التفتيش، إضافة إلى مواصلة دعم القوات العراقية في مكافحة الإرهاب بحقول المعلومات والاستخبارات الدقيقة".

من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية اللواء جواد الدهلكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هجوم تدمر "يمثل مؤشراً خطيراً إلى قدرة التنظيم على إعادة تنظيم خلاياه وتنفيذ عمليات استراتيجية معقدة رغم الضربات الأمنية المستمرة". وأكد الدهلكي أن "ما جرى في تدمر ليس مجرد حادث عابر، بل يعكس مؤشرات إلى تحركات نشطة لخلايا داعش في البادية السورية والحدود المشتركة مع العراق، وهو ما يستدعي رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي بين بغداد ودمشق، وتكثيف الدوريات على طول الشريط الحدودي لمنع أي اختراقات محتملة".

وأضاف أن "تنظيم داعش يستغل أي ثغرات أمنية في المناطق الصحراوية النائية لتنفيذ هجمات محدودة أو استعراض قوة، وقد تكون هذه العمليات تمهيد لإعادة بناء قدراته اللوجستية والعملياتية، لذلك على القوات العراقية تعزيز إجراءات المراقبة والاستطلاع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد أي تحركات مشبوهة قبل وقوع الهجمات". وبيّن الخبير في الشؤون العسكرية أن "الهجوم الأخير يشكل تحذيراً للعراق والمجتمع الدولي من أن التهديدات الإرهابية لم تنتهِ، وأن أي تقصير في التنسيق الأمني والاستخباراتي قد يسمح للتنظيم بالعودة إلى نشاطه التقليدي، والحل يكمن في المتابعة المستمرة، والتعاون الإقليمي والدولي".

وتابع أن "الحفاظ على الأمن الوطني يتطلب يقظة مستمرة، واستغلال المعلومات الاستخبارية بدقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القوات الحدودية في المناطق الصحراوية لضمان منع أي عمليات إرهابية قبل وقوعها". وتراجعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة تحرّكات عناصر تنظيم داعش في المحافظات العراقية، وانحسرت هجماته بشكل ملحوظ، في مؤشر إلى تقدّم واضح للقوات العراقية، التي أمسكت زمام المبادرة في مناطق وجود عناصره، وسط تأكيدات أنّ الضربات الجوية المنتقاة حاصرت التنظيم.

ويختبئ ما تبقى من عناصر التنظيم في مناطق وعرة، لكن السلطات الأمنية العراقية تقول إنها "تحت المراقبة"، ويستهدف الطيران الحربي العراقي باستمرار خطوط الإمداد لهذه الجماعات، وتحديداً على حدود محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، وفي مناطق تقع على حدود محافظتي كركوك والسليمانية، مثل وداي زغيتون، ووادي الشاي، وجبال الشيخ يونس، ووادي حوران.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أصدر توجيهات إلى القيادات الأمنية بالتأهب وإجراء مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لتنظيم "داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، بهدف إضعاف قدرات عناصر التنظيم والحدّ من حركتهم.