هجوم بمسيّرات أفغانية على إسلام أباد يعطل رحلات جوية

- استهدفت مسيّرات أفغانية مواقع في إسلام أباد، مما أدى إلى انفجارات وتعطيل الرحلات الجوية لأسباب أمنية، مع إعلان حالة التأهب القصوى وإغلاق الطرق المؤدية إلى المطار وقاعدة نور خان العسكرية. - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الهجوم جاء انتقاماً لغارات باكستانية على كابول ومدن أخرى، مؤكدة أن أي هجوم باكستاني لن يبقى بدون رد. - نفذت الطائرات الحربية الباكستانية غارات على مناطق أفغانية، بما فيها كابول، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتوعدت الحكومة الأفغانية بالرد بالمثل.

استهدفت مسيّرات أفغانية مواقع في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في مناطق عدة، قبل أن تتعطل الرحلات الجوية من وإلى مطار المدينة لأسباب أمنية. وسمع دوي انفجارات كبيرة في منطقة فيض آباد وضاحية آي ناين.

وقالت الداخلية الباكستانية، اليوم الجمعة في بيان، إن الرحلات الجوية من وإلى مطار العاصمة إسلام أباد معطلة بشكل مؤقت لمخاطر أمنية، من دون الإفصاح عن معلومات أخرى. لكن مصادر إعلامية نقلت عن مصادر عسكرية أن السبب هو وقوع انفجارات في العاصمة نتيجة مسيّرات أفغانية أصابت على الأقل موقعين في إسلام أباد.

كما أعلنت شرطة العاصمة حالة التأهب القصوى، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى المطار وقاعدة نور خان العسكرية ومناطق حساسة أخرى. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استهداف سلاح الجو الأفغاني قاعدة حمزة العسكرية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد "انتقاماً لما قام به سلاح الجو الباكستاني من تنفيذ غارات على العاصمة الأفغانية كابول ومدن أخرى".

وتوعدت الوزارة، في بيان، بأن أي هجوم باكستاني على الأراضي الأفغانية لن يبقى بدون رد، وأنه سيكون غير متوقع للجميع. كذلك، أعلنت وزارة الدفاع استهداف سلاح الجو الأفغاني قاعدة عسكرية أخرى في مدينة كوهات إلى الشمال الغربي من باكستان.

يذكر أن الطائرات الحربية الباكستانية نفذت خلال الليل الفائت غارات على مناطق أفغانية، بما فيها العاصمة كابول. وقالت الحكومة الأفغانية إن تلك الغارات استهدفت مدنيين وأدت إلى مقتل وإصابة العديد، متوعدة بالرد بالمثل.