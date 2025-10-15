هجوم بطائرات مسيّرة على الخرطوم

- شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هجمات بطائرات مسيّرة، حيث أسقطت الدفاعات الجوية معظمها، بينما استهدفت عشرة منها معسكرات شمال أم درمان، مما أدى إلى وقوع انفجارات وسقوط ضحايا مدنيين. - تصاعدت التوترات مع استمرار القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ أبريل 2023، وسط تدهور الوضع الإنساني في دارفور واحتجاجات على المظاهر المسلحة في المستشفيات. - أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 233 كادراً طبياً منذ بدء النزاع، منددة باستهداف الأطباء والمنشآت المدنية، وداعية المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

هاجمت طائرات مسيّرة العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، متسببة بوقوع انفجارات. وأكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت معظم المسيرات. وقد هاجمت عشرة منها انتحارية معسكري ساركاب وخالد بن الوليد شمال أم درمان".

وأفاد شهود من سكان أم درمان عن رؤية مسيرات تحلق في سماء المدينة منذ الساعات الأولى للصباح وسماع أصوات انفجارات عالية من جهة الشمال. وقال أحد سكان أم درمان لـ"فرانس برس"، "استمر التحليق وأصوات الانفجارات من الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا".

وقُتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بولايات الخرطوم الشمالية، وشمال دارفور، الثلاثاء، في عمليات قصف مدفعي وجوي بالطيران المسير، نفّذته قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، ويتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي). ويأتي ذلك في وقت أطلق فيه ناشطون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بفك الحصار الذي تفرضه "الدعم السريع" على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، منذ مايو/ أيار 2024، في ظل تدهور مريع للوضع الإنساني في المدينة وانتشار الجوع والأمراض. فيما شهدت مدينتا الخرطوم وعطبرة حوادث إطلاق نار داخل المستشفيات من قبل جنود يتبعون الحكومة المركزية، ما أدى إلى احتجاج منظمات طبية دولية ومحلية على المظاهر المسلحة في المؤسسات الطبية.

مقتل 233 كادراً طبياً منذ بدء الحرب في السودان

وفي السياق، أعلنت شبكة أطباء السودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد الكوادر الطبية الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع إبريل/ نيسان 2023 إلى 233 قتيلا بعد قيام قوات الدعم السريع باستهداف طبيب داخل منزله بشرق النيل.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحافي، إنّها تدين بـ"أشد العبارات الاستهداف الذي نفذته قوات الدعم السريع صباح اليوم بالمسيرات الانتحارية على منطقة شرق النيل، والذي أسفر عن مقتل الطبيب صديق عثمان الفكي داخل منزله وإصابة أبنيه حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج".

وأضافت أن "استهداف الأطباء والمنشآت والمناطق المدنية بهذا الشكل الوحشي يعكس طبيعة الدعم السريع التي جعلت من القتل والترويع وسيلة لبسط نفوذها، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية".

وأكدت الشبكة أن "دماء الضحايا من الكوادر الطبية والمواطنين الأبرياء لن تذهب هدراً"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ "تحمل مسؤولياتها الكاملة في إدانة ومحاسبة الدعم السريع على جرائمها المستمرة بحق الشعب السوداني".

(فرانس برس، أسوشيتد برس، العربي الجديد)