هجوم بالطائرات المسيرة على الخرطوم لليوم الثالث

استهدفت طائرات مسيّرة، اليوم الخميس، العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها، لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان. وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل: "عند الرابعة صباحا سمعت صوت مسيّرتين تمرّان فوقنا، وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه سلاح المهندسين والسلاح الطبي". وأفاد شاهد آخر بأنّ المسيّرات اتجهت نحو المطار.

وأعادت الحكومة السودانية تشغيل مطار الخرطوم الدولي، أمس الأربعاء، متحدية تهديدات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) باستهداف المطارات التي تقلع منها الطائرات التي تدعم الحكومة. وأعلنت الحكومة هبوط طائرة مدنية في المطار أمس الأربعاء، رغم تعرض المطار لقصف بطائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع في اليومين الماضيين.

وقالت إدارة مطارة الخرطوم الدولي في تصريح لها إن "طائرة تابعة لشركة بدر للطيران هبطت نهار أمس الأربعاء في المطار، معلنة بذلك تدشين المطار وعودة النشاط الجوي من العاصمة بعد فترة من التوقف". وأضافت أن هذا الحدث يعد "خطوة مهمة في مسار تعافي قطاع الطيران السوداني وعودة الحركة الجوية تدريجياً".

وتوقف مطار الخرطوم الدولي عن العمل تماماً بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/نيسان 2023، وتعرض لتدمير كبير قبل أن تتم صيانته أخيراً. وقالت شركة مطارات السودان في تصريح، يوم الثلاثاء، إن المطار سيعود للعمل بعد توقف دام 921 يوما.

وفي خطاب مصور بُث مساء الثلاثاء هدد قائد قوات الدعم السريع باستهداف أي مطار أو طائرة تقلع من "أي دولة مجاورة" إذا تورطت في الصراع، قائلاً إنه "هدف مشروع". وأضاف: "أي طيارة تقوم من أي مطار.. بالنسبة لنا هدف مشروع".

يأتي ذلك في ظل انخفاض حدة المعارك الميدانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مقابل تصاعد حرب الطائرات المسيّرة، إذ شن الجيش عدداً من الغارات مستهدفاً معاقل "الدعم السريع" في إقليم دارفور، غربي السودان، فيما شنّت الأخيرة هجمات طاولت الخرطوم ومدنا أخرى مثل الأبيض في ولاية شمال كردفان، وكوستي في ولاية النيل الأبيض.

(فرانس برس، العربي الجديد)