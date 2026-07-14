- تعرضت الناقلتان "ممباسا" و"الباهية" لهجوم بصاروخين إيرانيين في مضيق هرمز، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد من الطاقم، وأكدت الإمارات حقها في الرد لحماية أمنها. - هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بإصابة ناقلة نفط قرب سلطنة عُمان، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين بعد تجاهلهما التحذيرات. - القيادة المركزية الأميركية بدأت ضربات جوية ضد إيران وفرضت حصارًا بحريًا، بهدف تقويض القدرات الإيرانية على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء عن تعرض الناقلتين "ممباسا" و"الباهية" الإماراتيتين للاستهداف بصاروخين جوالين (كروز) إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية. وأضافت في بيان أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة (6 هنود وأوكرانيين اثنين).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ردًا على الهجوم؟ ما هو رد فعل الحرس الثوري الإيراني على الحصار البحري الأمريكي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما أسفر الاستهداف، وفق المصدر ذاته، عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، وجرت السيطرة على الحريق في الناقلتين. وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف لم تتحدد طبيعته خلال إبحارها على بعد 40 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من قلهات بسلطنة عُمان. وأضافت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف عند غرفة المحركات على الجانب الأيمن. وأكد سلامة جميع أفراد الطاقم.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، إنه جرى استهداف ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعدما تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر "مسار ملغوم". وذكر الحرس، في بيانه لوسائل الإعلام الإيرانية، أن الولايات المتحدة "تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني"، وأن التعاون مع "العدو المعتدي" سيؤدي إلى أضرار وتأخير في إعادة فتح المضيق، فضلا عن أزمة طاقة عالمية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي، وعقب ما وصفه بـ"فشله الليلة الماضية" في مضيق هرمز، شن غارات جوية استهدفت محطات ساحلية وعددا من المواقع العسكرية في المناطق الجنوبية من إيران. وأوضح الحرس الإيراني أن الجيش الأميركي حاول قبل ساعات تمرير عدد من السفن عبر مسار وصفه بـ"غير القانوني" في مضيق هرمز، مؤكدا أن بحريته استهدفت ناقلتين عملاقتين "مخالفتين"، بعد تجاهلهما التحذيرات الإيرانية وإصرارهما على المرور عبر المسار الملغوم مع إطفاء أجهزة الملاحة، بحسب وصفه. وحذرت بحرية الحرس الثوري من أن "أي تعاون مع العدو المعتدي" ومحاولة عبور السفن من المسار الملغوم "لن تكون نتيجتهما سوى الندم والخسائر، وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، وخلق أزمة طاقة عالمية"، على حد قولها.

كما قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، إن الجيش الأميركي سيبدأ فرض حصار بحري على إيران اليوم الثلاثاء. وذكر المركز في توجيه ملاحي أن الحصار، الذي يشمل جميع موانئ إيران ومحطاتها النفطية ومناطقها الساحلية، سيُنفذ على حركة السفن كلها، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش يوم 14 يوليو/ تموز.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، بدء شنّ ضربات جوية ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الضربات ستواصل "إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز"، فيما قالت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مسؤول أميركي، إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية.

(رويترز، العربي الجديد)