- اعترضت الدفاعات الجوية الأردنية ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت المملكة، بينما سقط الرابع في منطقة نائية دون إصابات أو أضرار، وأكدت القوات المسلحة الأردنية جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية. - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة الأردنية، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في الأردن وإسرائيل، مع دعوة السكان للبقاء في الملاجئ. - نفت الحكومة الأردنية وجود تهديدات محتملة أو إخلاء مطار العقبة والميناء، رغم تحذير السفارة الأميركية من تهديد محدد وموثوق به.

أعلن الأردن أن الدفاعات الجوية اعترضت، اليوم الأحد، ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد، بالتزامن مع سقوط شظايا اعتراض شمالي مدينة إيلات الإسرائيلية، بعد هجوم صاروخي قالت إسرائيل إنه استهدف مدينة العقبة الأردنية.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيداً عن التجمعات السكانية. وبيّن المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكداً أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية المقابلة لمدينة إيلات، مشيراً إلى أن ذلك أعقبه تفعيل صفارات الإنذار في الأردن. وقال الجيش، في بيان، إنه "قد تسقط شظايا أو مقذوفات داخل إسرائيل نتيجة عملية الإطلاق"، داعياً السكان إلى دخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر في حال صدور أي إنذار. وأضاف أنه "لا يوجد، حتى الآن، أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وفي حال طرأت تغييرات إضافية على تقييم الوضع، فسيُبلَّغ الجمهور بها".

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في الأثناء، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بسماع دوي انفجارات في مدينة إيلات، فيما ذكرت أن القوات الأميركية اعترضت الصواريخ التي كانت متجهة إلى الأردن. كما أعلن جيش الاحتلال أنه نفّذ عمليات اعتراض خارج الأجواء الإسرائيلية لشظايا صواريخ اعتراضية كان يُحتمل أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي، مشيراً إلى سقوط شظايا اعتراض شمالي إيلات، من دون تسجيل إصابات. وفي أعقاب إطلاق الصواريخ، أُخليت طائرات التزود بالوقود الأميركية المركونة من مطار "رامون" جنوبي إسرائيل، على ما أفادت به القناة 13، دون أن تورد أيّة تفاصيل إضافية حول وجهة الإخلاء.

وجاء الهجوم الإيراني بعد ساعات قليلة من نفي وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني وجود أي تهديدات محتملة، مؤكداً أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري في المدينة. وأضاف أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي، مشدداً على أن "أي مخاطر محتملة يجرى التحذير منها عبر الجهات الأردنية المختصة، ووفق إجراءات معدة مسبقاً، من بينها إطلاق صفارات الإنذار فوراً". وأضاف المومني أن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وكانت السفارة الأميركية في عمّان قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأميركيين من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في العقبة، بدعوى وجود "تهديد محدد وموثوق به"، إلا أن الحكومة الأردنية، نفت أن تكون قد أصدرت أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري.