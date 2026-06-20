هجوم إسرائيلي متواصل ضد ترامب: صمدنا بدونه وسنستمر بعده

- تصاعدت الانتقادات الإسرائيلية تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بسبب الاتفاق مع طهران، مما يعكس تراجع تأثير تل أبيب في قرارات واشنطن واتهام نتنياهو بدفع إسرائيل نحو "كارثة سياسية". - انتقد الصحافي رونين بيرغمان تصريحات فانس ضد إسرائيل، مشيرًا إلى تراجع مكانة إسرائيل في واشنطن، حيث أكد فانس أن ثلثي الأسلحة التي تحمي إسرائيل مصنوعة بأيد أميركية. - حمّل أفيغدور ليبرمان نتنياهو مسؤولية تدهور العلاقات مع واشنطن، واعتبرت إيريس ليال أن مذكرة التفاهم تمثل استسلامًا لترامب، بينما أكدت شوشانا فايس أن إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة.

اتسعت دائرة الانتقادات الإسرائيلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران، حتى طاولت نائبه جي دي فانس، بعد تصريحات أميركية حادة بحق تل أبيب. ورأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون، أن التفاهم مع إيران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى "كارثة سياسية".

وظهر عضو الكنيست عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، حانوخ ميلفيديسكي، في مقطع فيديو على منصة "إكس"، وهو يخلع قبعة حركة "ماغا" الموالية لترامب والداعمة لإسرائيل، والتي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا". وألقى ميلفيديسكي القبعة جانبا، قائلا إنها "لم تعد مناسبة حقا"، قبل أن يرتدي أخرى تحمل شعار أنصار نتنياهو من اليمين المتطرف: "النصر المطلق"، ويعلّق: "هذه أفضل بكثير".

وظهر الحاخام الإسرائيلي شموئيل إلياهو، حاخام مدينة صفد وعضو مجلس الحاخامية العليا، هو الآخر في مقطع فيديو مهاجما ترامب. وقال إلياهو: "سمعت أن ترامب قال إن إسرائيل لن تصمد ساعتين بدون مساعدته". وادعى: "نريد فقط تذكير ترامب بأن شعب إسرائيل صمد 2000 عام بدون ترامب، وسيستمر بعده أيضا". وكان ترامب قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، مساء الخميس: "لولا دونالد ترامب، لكانت إسرائيل قد سُوّيت بالأرض".

وعلّق الصحافي الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، على تصريحات أدلى بها فانس ضد إسرائيل، الخميس، قائلا: "دقيقة وعشرون ثانية من الكلام يصعب تذكر متى قيل مثلها من قبل أي رئيس أو نائب رئيس أميركي بحق أي حكومة إسرائيلية ورئيسها". وأضاف، في منشور على "إكس": "رغم الصدامات الحادة مع نتنياهو، لم يقترب لا بيل كلينتون ولا باراك أوباما ولا جو بايدن ولا كامالا هاريس من مستوى الغضب الذي يفيض من كل كلمة قالها نائب الرئيس فانس، الذي يُعد ربما الصوت الأكثر تأثيرا اليوم داخل الحزب الجمهوري". واعتبر بيرغمان أن تلك الدقيقة والعشرين ثانية "تقول الكثير جدا عن مكانة إسرائيل في واشنطن".

والخميس، انتقد فانس بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، قائلا إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل مؤخرا "مصنوعة بأيد أميركية وبتمويل من دافعي الضرائب". كما قال إنه لا يثق بأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.

وفي السياق ذاته، حمّل وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، نتنياهو مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع مع واشنطن. وكتب ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، على "إكس": "وصلنا إلى وضع يفسر فيه الرئيس ترامب لماذا يتعين على الإيرانيين الحفاظ على ترسانة الصواريخ الباليستية". وأضاف: "نتنياهو قادنا من الكارثة الأمنية الكبرى في تاريخ إسرائيل، وهي أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى كارثة سياسية هي الأثقل التي نواجهها هنا منذ إقامة الدولة".

وكتبت الصحافية في صحيفة "هآرتس" إيريس ليال، على منصة "إكس"، مخاطبة أنصار نتنياهو: "الآن بعد أن أصبحتم أنتم أيضا تدركون أن مذكرة التفاهم تمثل استسلاما كاملا من ترامب لإيران، وصفعة قوية لفرصة نتنياهو في الفوز بالانتخابات، هل ما زلتم تعتقدون أن من حسن الحظ الكبير أن كامالا هاريس لم تفز في الانتخابات؟". وكانت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، خسرت انتخابات الرئاسة الأميركية أمام ترامب.

وفي بث مباشر على القناة 13 العبرية الخاصة، طلب الصحافي الإسرائيلي شاي غولدن من المشاهدين التصفيق لنتنياهو لأنه "قاد إسرائيل إلى هوة تاريخية مع واشنطن". وحذر غولدن من أن الاتفاق مع إيران ليس سوى البداية، متوقعا "إهانة علنية جديدة" من الرئيس الأميركي لنتنياهو. والخميس، قال ترامب في مقابلة مع هيئة البث العبرية: "من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لكنني أريد أولا معرفة هوية المرشحين المنافسين". وأضاف أن نتنياهو "يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية"، مؤكدا استعداده لعقد لقاء معه.

وكتبت الناشطة والصحافية اليمينية الإسرائيلية شوشانا فايس، السبت، على "إكس": "ليس ترامب. من يملك أوراق اللعبة في الانتخابات هو شعب إسرائيل. إسرائيل ليست الولاية الأميركية الحادية والخمسين، ومواطنوها ليسوا خاضعين لك". وتابعت مخاطبة ترامب: "بالمناسبة، إسرائيل حاربت إيران وحدها إلى أن انضممت أنت. فلا تسرق الفضل من نتنياهو في تصفية خامنئي"، في إشارة إلى اغتيال مرشد إيران السابق علي خامنئي في مستهل الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

(الأناضول)