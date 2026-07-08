هجوم أوكراني يستهدف منشآت صناعية روسية وموسكو تقصف كييف

- شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق روسية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وناقلتي نفط في بحر آزوف، مع استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية. - استهدفت الهجمات الأوكرانية مصافي نفط في ساراتوف وتتارستان، ومطارًا عسكريًا في فورونيج، مما أدى إلى اندلاع حرائق، بينما أعلنت روسيا إسقاط 415 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 12 ساعة. - تعرضت كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية، مما أدى إلى انفجارات وحرائق، في ظل استمرار الحرب بين البلدين واستهداف منشآت الطاقة.

أعلنت سلطات محلية روسية، اليوم الأربعاء، أن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت خلال ليل الثلاثاء- الأربعاء، عدة مناطق داخل روسيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وناقلتي نفط في بحر آزوف، في وقت تواصل فيه كييف استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية. وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، عبر "تليغرام"، إن شخصاً قُتل وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم بطائرات مسيّرة ألحق أضراراً بمنشآت صناعية مدنية في المنطقة.

وفي منطقة تتارستان، أفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن المكتب الصحافي لحاكم المنطقة، بأن مسيّرات أوكرانية استهدفت مواقع في مدينة نيجنيكامسك، ما أدى إلى وقوع إصابات. ولم تحدد السلطات طبيعة الأهداف المستهدفة، إلا أن المدينة تضم مصفاة نفط رئيسية، وتقع بالقرب من منشآت لإنتاج الطائرات المسيّرة في بلدة ألابوجا المجاورة. وفي منطقة روستوف جنوب روسيا، قال الحاكم يوري سليوسار، إن ناقلتين فارغتين كانتا في طريقهما إلى مدينة روستوف أون دون، تعرضتا لأضرار في بحر آزوف، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأكد الجيش الأوكراني تنفيذ الهجمات، مشيراً إلى أن قواته استهدفت خلال الليل مصفاتي نفط في منطقتي ساراتوف وتتارستان، إضافة إلى مطار عسكري في منطقة فورونيج. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الهجمات تسببت باندلاع حرائق في مصفاة ساراتوف، وكذلك في مصفاة "تايف-إن كيه" بمدينة نيجنيكامسك. وفي بيان منفصل، أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية أن طائرات مسيّرة استهدفت أيضاً مجمع "تانيكو" لتكرير النفط في نيجنيكامسك، ما أدى إلى اندلاع حريق. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 415 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الـ12 الماضية.

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في المقابل، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الليل، لهجمات بصواريخ باليستية روسية، إذ هزت عدة انفجارات المدينة بعد وقت قصير من منتصف الليل، بحسب مسؤولين محليين ومراسل في موقع الحدث، اليوم الأربعاء. إلى ذلك، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، عبر "تليغرام"، اندلاع حرائق في منطقتين من المدينة. وأشار إلى أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية انطلقت بعد وقوع الانفجارات الأولى. وفي شرق أوكرانيا، تعرضت مدينة خاركيف أيضاً لهجوم خلال الليل، وفق السلطات المحلية.

تأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الحملة الأوكرانية لاستهداف منشآت الطاقة الروسية، التي تسببت، بحسب تقارير، في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية نتيجة استهداف مصافي النفط على مسافات متزايدة داخل الأراضي الروسية. وفي المقابل، تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، إذ أسفر قصف صاروخي استهدف العاصمة كييف خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن مقتل شخص واحد على الأقل، وسط استمرار الحرب بين البلدين للعام الخامس.

(رويترز)