هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على موسكو وميناء في توابسي

- شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو وأجزاء من روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص، بينما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 27 طائرة مسيّرة. - تعرضت مدينة توابسي الروسية لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية، بينما شنت روسيا هجوماً على أوديسا الأوكرانية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي التزامه بمواصلة المحادثات مع روسيا، بينما أشار ترامب إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بدعم أوروبي وأميركي.

قالت السلطات الروسية إنّ أوكرانيا شنّت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، أمس الثلاثاء، استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص بالقرب من العاصمة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليغرام أنّ وحدات الدفاع الجوي دمّرت ما مجموعه 27 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال ثلاث ساعات بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش)، منها ثلاث طائرات فوق منطقة موسكو.

وقال أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على "تليغرام" إنّ 21 طائرة أوكرانية مسيّرة تم إسقاطها خلال اليوم بالمنطقة. وأُصيب مدني نتيجة للهجوم. وتأتي الهجمات بعد يوم من اتهام روسيا كييف بمحاولة شنّ هجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين

، دون تقديم أدلة على ذلك. ورفضت أوكرانيا هذا الاتهام، ووصفته بأنه لا أساس له، ويهدف إلى عرقلة المحادثات الرامية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ ما يقرب من أربع سنوات.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المعنية القول إنّ التيار الكهربائي انقطع في بلدة على مشارف موسكو بعد عطل فني في منشأة إقليمية للطاقة. وقالت قناة "شوت" الإخبارية على "تليغرام"، التي تنقل عن مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، إنّ الانقطاع طاول نحو 100 ألف من السكان. ولا يوجد حالياً ما يشير إلى أنّ الانقطاع مرتبط بأوكرانيا.

في الأثناء، قالت إدارة إقليمية روسية اليوم إنّ هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة ألحق أضراراً بالبنية التحتية لميناء في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود وبخط لأنابيب الغاز في منطقة سكنية، مضيفة أنه لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات. وقال مقر العمليات في منطقة كراسنودار على "تليغرام" إنه جرى إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار. وأضاف أن رصيف الميناء تضرر.

Появилось видео горящего НПЗ в Туапсе после ночной атаки. Кадры геолоцированы ASTRA



В ночь на 31 декабря украинские дроны повредили причал в порту, НПЗ, жилые дома и газовую трубу в жилом секторе, сообщил оперштаб региона. 2 человека пострадали.



На НПЗ после атаки возник… https://t.co/bp4NoB5HkX pic.twitter.com/apumpt0fqU — ASTRA (@astrapress_ru) December 31, 2025

وقالت "شوت" إن دوي سلسلة من الانفجارات سُمع في توابسي في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وإن سكان إحدى المناطق أبلغوا عن اندلاع حريق. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صوراً على "تليغرام" تظهر حريقاً كبيراً مشتعلاً من بعيد في ظلام الليل. ولم يصدر تعليق رسمي على الفور من كييف عن الهجوم.

موسكو ترد بهجوم بطائرات مسيّرة على أوديسا

من جانبها، أفادت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بأنّ أطفالاً أصيبوا جراء هجوم بطائرات روسية مسيّرة استهدف مدينة أوديسا الساحلية خلال الليل. وقال رئيس الإدارة العسكرية، سيرغي ليساك، إن هجوم الطائرات المسيّرة واسع النطاق أصاب مبنيين سكنيين متعددي الطوابق.

وأضاف أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وثماني سنوات. وكتب ليساك على "تليغرام" بعد الضربة: "هذا دليل إضافي على أن روسيا تستهدف المدنيين". وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية من اقتراب الطائرات المسيّرة من المدينة، وجرى إصدار تحذيرات من الغارات الجوية وسط التهديد.

ودعا المحافظ أوليه كيبر، في منشور على "تليغرام"، السكان إلى التزام الهدوء. وأضاف أن حريقاً اندلع في مستودع تابع لشركة لوجستية، بينما تسبب الحطام المتساقط في اندلاع حرائق في سيارات بالمدينة. وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

إن كييف ستناقش مع واشنطن إمكانية وجود قوات أميركية في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية. وأضاف زيلينسكي لوسائل إعلام في محادثة عبر تطبيق "واتساب" أن أوكرانيا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا، وأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه وزيلينسكي "يقتربان كثيراً، وربما كثيراً جداً" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بالرغم من أن القضايا "الشائكة" الخاصة بالأراضي الأوكرانية لا تزال عالقة.

وكان ترامب أكثر حذراً من زيلينسكي بشأن الضمانات الأمنية، لكنه قال إنهما يقتربان بنسبة 95% من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وإنه يتوقع أن تتولى دول أوروبية "جزءاً كبيراً" من هذه الجهود بدعم من الولايات المتحدة. وقالت روسيا، الثلاثاء، إنها ستشدد موقفها في التفاوض بعدما اتّهمت أوكرانيا بمهاجمة مقر رئاسي في منطقة نوفغورود، وهو ما نفته كييف، وقالت إنه لا أساس له من الصحة، وإنه يهدف لإطالة أمد الصراع.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)