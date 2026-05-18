هجمات روسية على أوديسا ودنيبرو في أوكرانيا

- شنت روسيا هجمات ليلية بطائرات مسيّرة وصواريخ على مدينتي أوديسا ودنيبرو الأوكرانيتين، مما أدى إلى إصابة عدة مبانٍ وسكان، بينما أصابت طائرة مسيرة ناقلة شحن صينية قبالة سواحل أوكرانيا دون أضرار جسيمة. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أسبوع، مع تركيز الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الأسلحة الأوكرانية بعيدة المدى تغير مسار الحرب بشكل كبير، مشيرًا إلى تأثيرها على موسكو ومنشآت روسية أخرى، مما يعزز القلق الروسي.

قال مسؤولون أوكرانيون يوم الاثنين إن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مدينتي أوديسا في الجنوب ودنيبرو جنوب شرق البلاد. وفي أوديسا التي تضم أحد أهم موانئ التصدير على البحر الأسود، قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي ليساك على تليغرام إن الطائرات المسيّرة أصابت عددا من المباني السكنية ومدرسة وروضة أطفال، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً ورجل يبلغ من العمر 59 عاماً. وفي سياق منفصل، أفاد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك أولكسندر هانجا عبر تليغرام بإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف صاروخي روسي لمدينة دنيبرو في جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر مصدر أن طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أصابت ناقلة شحن مملوكة للصين تحمل اسم (كيه.إس.إل ديانغ) وترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وأضاف المصدر أن الناقلة لم تكن محملة بأي بضائع وقت الهجوم وكانت متجهة لتحميل خام الحديد المركز في ميناء بيفديني الأوكراني في منطقة أوديسا. وتابع المصدر أن الناقلة لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم تقع أي إصابات وتمكن الطاقم من إخماد الحريق الذي تسبب فيه الهجوم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة أن أكبر عدد من الطائرات المسيّرة جرى إسقاطه يومي 13 و17 مايو/أيار الجاري، بواقع 572 و1054 طائرة مسيّرة على التوالي، فيما تركزت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وخلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو الجاري، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 3556 طائرة مسيّرة أوكرانية.

زيلينسكي: مدى الأسلحة الأوكرانية يغير مسار الحرب بشكل كبير

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ازدياد مدى أحدث الأسلحة الأوكرانية يغير بشكل كبير مسار الحرب. وتحدث زيلينسكي، في تصريح له، عن تأثير الهجمات الأخيرة على العاصمة الروسية موسكو وأهداف أخرى في عمق الأراضي الروسية، وقال: "تبلغ المسافة إلى الأهداف هذه المرة أكثر من 500 كيلومتر، وهذا أمر مهم أيضا لأن منطقة موسكو تضم أعلى كثافة من منظومات الدفاع الجوي الروسية، لكن التدابير الأوكرانية بعيدة المدى باتت تتغلب بالفعل على ذلك". وشدد على أن قدرات كييف بعيدة المدى تغير بشكل كبير الوضع وتغير بشكل أوسع، نظرة العالم إلى حرب روسيا، مضيفا: "يجب على الروس الآن أن يقلقوا بشأن مصافيهم ومنشآتهم ومؤسساتهم النفطية".

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تعثر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، واستمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين الجانبين، في ظل جهود دبلوماسية متقطعة تقودها أطراف دولية عدة لوقف القتال.

(رويترز، أسوشييتد برس، قنا)