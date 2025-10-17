هجمات جديدة بين باكستان وأفغانستان رغم حديث عن تمديد وقف إطلاق النار

- تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان مع تبادل الهجمات رغم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، حيث قصف سلاح الجو الباكستاني مواقع في ولاية بكتيكا، مما أدى إلى رد فعل عنيف من طالبان. - أكدت مصادر أن وفوداً من البلدين ستجتمع في الدوحة لمناقشة الوضع، بينما تستعد القوات الأفغانية لأي عدوان محتمل، محذرة من ردود قاسية. - تواجه باكستان ضغوطاً داخلية بعد هجمات في شمال وزيرستان وظهور زعيم طالبان الباكستانية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

تبادلت باكستان وأفغانستان، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات جديدة، رغم الحديث عن التوصل لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. وقصف سلاح الجو الباكستاني، موقعين في ولاية بكتيكا جنوبي أفغانستان، ما استدعى هجوماً معاكساً على الجانب الباكستاني من قبل قوات حركة طالبان، رداً على القصف الجوي الباكستاني. وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد: "أي اعتداء باكستاني على أراضينا ستكون له نتائج وخيمة والرد سيكون قاسياً للغاية".

وكان ثلاثة مسؤولين أمنيين في باكستان ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، قالوا في وقت سابق لوكالة رويترز اليوم، إن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن وفداً باكستانياً وصل بالفعل إلى الدوحة، بينما من المتوقع وصول وفد أفغاني إلى العاصمة القطرية غداً السبت. وأدت هدنة مؤقتة بين الجارتين يوم الأربعاء إلى توقف قتال عنيف استمر لأيام، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

ورجح مراقبون في باكستان في وقت سابق أن تقوم القوات الباكستانية بردة فعل على الهجوم الدموي الذي حصل اليوم على قاعدة للجيش الباكستاني في مدينة ميرعلي بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية، في وقت بدت قوات "طالبان" الأفغانية على حالة التأهب القصوى على امتداد الحدود بين باكستان وأفغانستان. وقال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربي الجديد"، إن قواتنا في تأهب كامل لمواجهة أي عدوان، وسيكون الرد عنيفاً وقاسياً جداً، موضحاً أن الجانب الأفغاني، ومن خلال المكالمة بين رئيس الاستخبارات المولوي عبد الحق وثيق، ونظيره الباكستاني الفريق عاصم ملك، أوضح أن أفغانستان لن تساوم على سيادتها، محذراً باكستان من القيام بأي عدوان.

وأكد المصدر أنه في المواجهة الأخيرة، عاينت باكستان بعض قدراتنا العسكرية، وهي الآن تعرف أننا نستطيع أن نستهدف مدناً باكستانية مهمة، من هنا لا يكون الرد مقتصراً فقط على الحدود، بل سيطاول الأمر كل المدن الباكستانية. وأضاف المصدر أنه في المواجهات الأخيرة، تم استهداف مواقع استخبارية حساسة في كل من مدينتي بشاور وكويته الباكستانيتين بطائرات بلا طيار، وقد أصابت الأهداف بشكل دقيق، مشيراً إلى أن أفغانستان لديها أنواع من الطائرات بلا طيار، كما قامت بتجربة صواريخ مختلفة المدى.

وكانت وسائل إعلام أفغانية قد تحدثت في وقت صباح اليوم، أن القوات الأفغانية قامت بتجربة صاروخ مداه 400 كيلومتر، ولم تعلن وزارة الدفاع بشكل رسمي عن هذا التطور. وعلى الجانب الباكستاني، وفي وقت هناك دعوات لتجنب التصعيد، ترى وسائل الإعلام أن باكستان قد تقوم بردّ محدود على الهجوم الانتحاري في شمال وزيرستان اليوم، وذلك لأن الجيش قرر في الاجتماع الأخير لقادة الفيالق أن أي هجوم يقع في باكستان سيكون الرد عليه داخل الأراضي الأفغانية.

كذلك، يواجه الجيش الباكستاني ضغوطات كبيرة بسبب الظهور الأخير لزعيم حركة طالبان الباكستانية المفتي نور ولي محسود في مقاطعة خيبر القبلية الباكستانية، في وقت إن الجيش يبرر هجماته داخل أفغانستان بأن قيادة طالبان الباكستانية موجودة على الأراضي الأفغانية، وعلى رأسهم محسود.