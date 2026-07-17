هجمات بالمسيّرات على أربيل.. وفصائل عراقية تصعد خطابها ضد واشنطن

- شهدت أربيل هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة، حيث أسقطت قوات التحالف 8 طائرات دون إصابات، وسط تصعيد "المقاومة الإسلامية في العراق" ضد الولايات المتحدة. - تزامنت الهجمات مع بيان شديد اللهجة من "المقاومة الإسلامية" وزيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن، مما يعقد المشهد الأمني والسياسي في العراق. - أشار الخبير عبد السلام الهاشمي إلى أن الهجمات تحمل رسائل سياسية وأمنية، وتواجه حكومة بغداد تحديات في ضبط الأمن الداخلي والفصائل المسلحة وسط الصراع الأميركي الإيراني.

تجددت الهجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الجمعة، للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، في تطور يعكس تراجعاً أمنياً، تزامن مع تصعيد غير مسبوق في خطاب "المقاومة الإسلامية في العراق" ضد الولايات المتحدة، ووسط تحركات ميدانية لأجهزة الأمن العراقية لضبط الملف الداخلي، ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على المشهد الأمني في العراق، وعلى مرحلة التفاهمات مع الجانب الأميركي التي تسعى إليها الحكومة.

ووفقاً لبيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فإن "قوات التحالف الدولي تصدت لـ8 طائرات مسيّرة مفخخة وأسقطتها في سماء مدينة أربيل، فجر اليوم الجمعة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية". وجاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة فقط على هجوم مماثل، إذ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان سابق، أن قوات التحالف الدولي تمكنت، مساء الأربعاء، من إسقاط 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل وتدميرها. ولم تتبنَّ الفصائل العراقية تلك الهجمات، كما لم تصدر أي موقف رسمي تنفي فيه مسؤوليتها عن تنفيذها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الرسائل السياسية والأمنية التي تحملها الهجمات بالمسيّرات على أربيل؟ كيف تحاول الفصائل العراقية التأكيد على نفوذها من خلال الخطاب التصعيدي الموازي للهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتزامنت التطورات مع بيان شديد اللهجة أصدرته "المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجمت فيه الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة "رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار"، قالت إنها جُمعت من "تبرعات" عناصرها، خصصت لـ"من يقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وتأتي هذه الهجمات، كذلك، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، وتعهده بتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران. ولا يمكن فصل تجدد الهجمات في أربيل والتصعيد الإعلامي للفصائل عن المناخ الإقليمي المضطرب، والهجمات الأميركية على إيران، فضلاً عن تداعيات زيارة الزيدي إلى واشنطن التي يبحث خلالها ملف حصر سلاح الفصائل ضمن أولويات جدول أعمالها.

وقال الخبير الأمني عبد السلام الهاشمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الهجمات بالطائرات المسيّرة تحمل رسائل سياسية وأمنية أكثر من كونها محاولة لإيقاع خسائر عسكرية، خاصة عندما تُنفذ ضد مواقع محمية بمنظومات دفاع متطورة"، مبيناً أن "الجهات المنفذة لا تتبنى الهجمات، وتستفيد من الغموض الذي يحيط بتنفيذها، وهو ما يمنحها هامشاً واسعاً للضغط من دون أن تتحمل مسؤولية مباشرة".

وأشار الهاشمي، وهو ضابط متقاعد برتبة عميد في الجيش العراقي، إلى أن "الفصائل تحاول، من خلال الخطاب التصعيدي الموازي للهجمات، التأكيد أنها ما زالت لاعباً مؤثراً في المعادلة الأمنية والسياسية في العراق، وأن أي تفاهمات بين واشنطن وبغداد بشأن سلاح الفصائل لن تلغي حضورها وقدرتها على التأثير في المشهد"، مشدداً على أن "بغداد تجد نفسها أمام معادلة معقدة تتمثل في إمكانية احتواء تلك الفصائل التي ترفض أي مسار يفسر بأنه تقارب مع واشنطن".

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجّه من واشنطن باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تكرار الهجمات، وشدد على "عدم التهاون إزاءها"، معتبراً أنها "محاولة للنيل من استقرار الشعب العراقي ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي"، فيما بدأت القوات الأمنية العراقية بالفعل تحركات ميدانية لمنع تجدد الهجمات.

ووسط هذه الأجواء، تبدو حكومة بغداد أمام اختبار جديد لا يقتصر على حماية الأمن الداخلي وضبط الفصائل، بل يمتد ليشمل الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة بالوكالة، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش تداعيات الصراع الأميركي الإيراني، وسط مخاوف من أن تكون هجمات المسيّرات بداية مرحلة أكثر تعقيداً في الساحة العراقية.