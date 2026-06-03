هجمات بالصواريخ والمسيّرات على الكويت وتنبيه تحذيري في البحرين

- تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، داعية المواطنين للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. - أعلنت البحرين انتهاء حالة الإنذار وزوال الخطر، مع استمرار الإجراءات الاحترازية، ودعت المواطنين لاتباع الإرشادات الرسمية. - أكدت القيادة المركزية الأميركية تصديها لسلوك إيراني عدواني، بإسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية، وتنفيذ ضربات دفاعية، مع استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران وفق تصريحات الرئيس ترامب.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأربعاء، زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار التي كانت قد فُرضت في وقت سابق، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المعتمدة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية فقط. وكانت السلطات البحرينية قد أطلقت، في وقت سابق، تنبيهاً تحذيرياً متعلقاً بالسلامة العامة، دعت فيه السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن وتجنب إشغال الطرق الرئيسية، قبل أن تعلن لاحقاً انتهاء حالة الإنذار وزوال الخطر.

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية وقوات حليفة تصدت لما وصفته بـ"السلوك الإيراني العدواني"، خلال عمليات شملت إسقاط صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، وتنفيذ ضربات دفاعية محدودة. وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن القوات الأميركية نجحت في اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أُطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم، رداً على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وأضافت "سنتكوم" أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه، موضحة أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت سقطا أو تحطما قبل بلوغ هدفهما، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأميركية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين. وأشارت إلى أن "القوات الأميركية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت تستهدف مدنيين في المياه الإقليمية"، كما نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. وقال ترامب: "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة"، مضيفاً: "المحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم واحد واليوم". وتابع: "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك".