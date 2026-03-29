هجمات بالصواريخ والمسيّرات تستهدف الحسكة شرقي سورية

- شهدت محافظة الحسكة تصعيداً عسكرياً مع سقوط قذائف صاروخية في مناطق متعددة، منها قاعدة "خراب الجير"، ويُعتقد أن فصائل "الحشد الشعبي" العراقية أطلقتها، بينما اعترضت الدفاعات الجوية الأميركية طائرات مسيّرة إيرانية. - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، ونفذت عمليات دهم واحتجاز، مع تسجيل 11 انتهاكاً إسرائيلياً في يوم واحد، مما يرفع عدد الانتهاكات إلى 107 خلال فبراير. - دعا نائب وزير الدفاع السوري إلى التعاون الإقليمي لضمان الأمن، محملاً العراق مسؤولية الهجمات على قاعدة قسد الأميركية، مؤكداً أهمية منع تكرارها في ظل التوتر الإقليمي.

شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، مساء السبت، تصعيداً عسكرياً لافتاً تمثل بسقوط قذائف صاروخية وتحليق مكثف لطائرات مسيّرة، وسط أنباء عن اعتراضات نفذتها قواعد التحالف الدولي في المنطقة. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بإصابة عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية من جراء سقوط قذائف استهدفت قاعدة "خراب الجير" في ريف رميلان، يرجح أنها أُطلقت من قبل فصائل "الحشد الشعبي" من الجانب العراقي.

وفي السياق، سقطت قذائف أخرى في محيط قاعدة "قسرك" قرب تل بيدر في ريف تل تمر، وهي منطقة تنتشر فيها قوات أميركية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة. وذكرت المصادر أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأميركية اعترضت عدداً من المسيّرات التي يُعتقد أنها إيرانية، حيث أُسقِطَت عدة طائرات في محيط تل تمر، بينها مسيّرات سقطت في قريتي الحمرة وتل مساس، فيما تشير التقديرات إلى إسقاط ما لا يقل عن خمس مسيّرات حتى الآن.

كذلك أفادت معلومات محلية برصد تحليق مسيّرات أخرى في أجواء منطقة القحطانية (تربسبيه) شرق مدينة القامشلي، على بعد نحو 30 كيلومتراً، ما يعكس اتساع نطاق الهجمات. ودان نائب وزير الدفاع العميد سمير علي أوسو (سيبان حمو) ما وصفه بـ"الهجوم الثاني" على مناطق شرقي سورية، محمّلاً العراق المسؤولية، وذلك في منشور عبر منصة "إكس".

وقال أوسو إن "قاعدة قسد الأميركية الواقعة على أراضينا تعرضت لهجوم عبر أربع مسيّرات أُطلقت من الأراضي العراقية، وقد أُسقِطَت دون تسجيل خسائر"، داعياً السلطات العراقية إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدد الاستقرار. وأكد أوسو أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتعدد الأطراف الفاعلة في شمال شرق سورية.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من التوتر في المنطقة، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الهجمات جزءاً من ردود عسكرية متبادلة، في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتعدد القوى العسكرية المنتشرة في شمال شرق سورية. ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية شاملة توضح حجم الخسائر أو الجهة المسؤولة بشكل قاطع، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة استنفار عسكري وتحليقاً متواصلاً للطيران في الأجواء.

توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

في غضون ذلك، توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب غرب سورية. وأوضح المراسل الصحافي سامر المقداد لـ"العربي الجديد" أن قوات جيش الاحتلال توغلت في قريتي العشة والأصبح، إضافة إلى توغل في تل أحمر شرقي، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال دَهَمت منازل مساء أمس السبت في بلدة بئر عجم في ريف المحافظة الأوسط، واحتجزت رعاة أغنام في بلدة في الريف بهدف استجوابهم.

ووفقاً لمركز "سجل" (مركز سوري يعنى برصد العمليات الإسرائيلية في سورية)، نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 انتهاكاً يوم السبت 28 مارس/آذار، في كل من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، منها إقامة نقطتي تفتيش، وعمليتي دهم، وعمليتي توغل. ووثق المركز 107 انتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال فبراير/ شباط، كما وثق 98 انتهاكاً في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2026، مشيراً إلى أن نسبة الانتهاكات الإسرائيلية ارتفعت بشكل ملحوظ، وتصدرتها حالات الخطف والدهم والقصف، التي تشير إلى تحول نحو استهداف السكان بشكل مباشر.