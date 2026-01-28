هجمات استيطانية منظمة تُخلّف إصابات وحرائق جنوبي الخليل

- تعرضت قرى مسافر يطا لهجمات منظمة من المستوطنين، استهدفت مساكن المواطنين وأدت إلى إصابات واعتقالات، مع إحراق الأعلاف ومحاولات لحرق الخيام، بهدف اقتلاع السكان من أراضيهم. - تزامنت الهجمات مع اعتداءات جسدية، حيث تعرض مسن للضرب المبرح، وأشعل المستوطنون الحرائق في محيط المنازل، بينما أغلق جيش الاحتلال المنطقة ومنع وصول الإسعاف. - تعاني القرى من حصار بسبب وجود بؤر استيطانية جديدة وقديمة، مما يعطل الحياة اليومية، مع غياب الدعم الرسمي ونقص الخدمات الصحية الملائمة.

أنهى عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، هجمات منظّمة استهدفت مساكن المواطنين في عدد من التجمعات البدوية بمسافر يطا، جنوبي الخليل في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة أكثر من عشرة مواطنين، جرى اعتقال اثنين منهم، إلى جانب اعتقال امرأتين، وإحراق كميات كبيرة من الأعلاف، ومحاولات متعمّدة لحرق خيام السكان ومساكنهم.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال أبو عرام، في حديث مع "العربي الجديد" "إن ما جرى في قرى (الحلاوة والمركز والفخيت والتبّان) التي تؤوي 600 مواطن، يُعدّ جريمة منظّمة ومخططاً لها مسبقاً، هدفها اقتلاع السكان من أرضهم وإرهابهم حتى يرحلوا عنها". وأوضح أبو عرام أن الاعتداءات لم تكن عشوائية، بل جاءت وفق خطة واضحة، حيث جرى استهداف قرى الفخيد والتبان لإشغال الأهالي ومنعهم من الوصول إلى القرى الرئيسية التي كانت الهدف الأساسي للهجوم، وهي الحلاوة والمركز.

وأكد أبو عرام أن الهجوم جاء بشكل متزامن "في قرية الحلاوة، جرت سرقة أكثر من 300 رأس من الأغنام، كما أُصيب مسنّ يبلغ من العمر 76 عاماً بعد تعرضه للضرب المبرح، ما أدى إلى كسور في أطرافه، إضافة إلى اعتقال امرأتين، إحداهما أم لطفل يبلغ من العمر عامين".

وأشار أبو عرام إلى أن المستوطنين اقتحموا قرية الفخيت، واستهدفوا مسكناً محدداً لعائلة مكوّنة من ثمانية أفراد، لافتاً إلى أن ربّ الأسرة تعرّض لاعتداء شديد أثناء محاولته حماية أطفاله، ما أدى إلى كسر في جمجمته، نُقل على أثره لتلقي العلاج في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، فيما أُصيبت زوجته بكسور في الأطراف. وبيّن أبو عرام أن المستوطنين توجّهوا عقب ذلك إلى منزل آخر في القرية، حيث أشعلوا الحرائق في محيطه، وأحرقوا مركبة، وحاولوا إحراق المنزل بالكامل بمن بداخله، في مشهد يعكس نية واضحة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى.

وأكد أبو عرام أن جيش الاحتلال أغلق المنطقة بشكل كامل خلال هذه الاعتداءات، وفرض حصاراً عليها، ومنع وصول مركبات الإسعاف إلى المصابين، رغم وجود عشرات الإصابات بحالات اختناق ناجمة عن حرائق الأراضي والأعلاف، التي أُضرمت تحت حماية جيش الاحتلال أثناء سرقة الأغنام.

وأشار أبو عرام إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق هجمات متصاعدة تشهدها قرى مسافر يطا تدريجياً منذ مساء أمس، موضحاً أنه جرى نقل ثلاث إصابات إلى المستشفى، فيما سُجّلت إصابتان لمواطنين جرى اعتقالهما، وادّعى جيش الاحتلال أنه قدّم لهما المساعدة، إلا أن "هذا الادعاء لا يتطابق مع المعلومات المتوفرة لدينا"، وفق أبو عرام. ولفت رئيس مجلس قروي مسافر يطا إلى أن عشرات السكان تعرّضوا لإصابات بالرضوض والاختناق بالغاز، في ظل منع قوات الاحتلال مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم، ما فاقم من خطورة الوضع الصحي في المنطقة.

وأوضح أبو عرام أن المستوطنين أقدموا على إحراق كميات كبيرة من الحطب والأعلاف بهدف إيصال النيران إلى مساكن السكان المقامة من الخيام، إضافة إلى إحراق حظائر الأغنام، مشيراً إلى أن الحرائق جرى إخمادها بصعوبة بالغة. وأكد أبو عرام أن المستوطنين بقوا في المنطقة حتى ساعات متأخرة من الليل، وأن جيش الاحتلال انسحب صباح اليوم، بعد انتهاء الهجمات، لكنه أبقى مركبتين عسكريتين في المكان لمنع وصول أي جهة إلى المنطقة.

وتعتبر القرى المستهدفة محاصرة بـ 12 بؤرة استيطانية جديدة أُقيمت منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، إلى جانب بؤر استيطانية قديمة، أبرزها "متسبي يائير" و"حافات ماعون". وقد أكّد أبو عرام أنه هذه القرى تتعرض لاعتداءات شبه يومية، وأنه منذ ساعات صباح اليوم، تمركز مستوطنون في خمس مركبات على الشارع الرئيسي المحاذي لها، لمنع وصول أي شخص إليها، ما أدى إلى تعطّل الدوام المدرسي في المنطقة.

وأشار أبو عرام إلى حالة الاستياء الشديد التي تسود أوساط السكان من أداء الجهات الرسمية، في ظل غياب التعويض عن خسائر المساكن والأعلاف، وعدم وجود متابعة قانونية من وزارة الزراعة، إضافة إلى انعدام مركز صحي ملائم للتعامل مع هذه الإصابات. وأوضح أبو عرام أن وصول سيارات الإسعاف استغرق نحو ثلاث ساعات لنقل بعض الجرحى، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها النشطاء في إخماد الحرائق، والتي لولاها لكانت الكارثة أكبر.