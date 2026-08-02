هجرة لأغراض سياسية... وصمت

- شهدت مدينة سبتة تدفقاً جماعياً لحوالي 60 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب، مما أدى إلى وفاة 67 شخصاً، وسط اتهامات لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لشبكات الاتجار البشري، بينما تربط تحليلات أخرى الحدث بالتقارب الإسباني الجزائري. - تُستخدم الهجرة كأداة سياسية، كما حدث في 2021 عندما شجعت بيلاروسيا عبور مهاجرين إلى بولندا، مما أثار تضامن دولي، بينما تواجه إسبانيا انتقادات أوروبية بسبب سياساتها الداخلية. - الأزمة تُستغل سياسياً من قبل دول مثل إسرائيل، التي تنتقد سانشيز لأسباب تتعلق بموقفه من غزة، بينما يبقى الصمت المغربي الرسمي، مدفوعاً بالفقر وغياب الحريات.

ليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها الهجرة لأغراض سياسية. ففي أغسطس/ آب من عام 2021، شجعت بيلاروسيا عبور مئات المهاجرين واللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بولندا. حينها، أعلنت دول أوروبية كثيرة، إضافة إلى الولايات المتحدة، عن تضامنها مع بولندا، واعتبرت أن ما حدث يشكّل اعتداءً على سيادة ووحدة أراضي الدولة. وفي إبريل/ نيسان من العام نفسه، كانت قد سمحت الحكومة الإٍسبانية بدخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو

، إلى الأراضي الإسبانية، ليتلقى العلاج في أحد مستشفيات لوغرونيو. واعتبر المغرب آنذاك أن الخطوة تمثل إهانة له، وبعد شهر من الواقعة، اقتحم نحو ثمانية آلاف مهاجر غير نظامي مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية.

اقتحم يومي الخميس والجمعة الفائتين ما يقرب من 60 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من الأراضي المغربية مدينة سبتة مجدداً، وتسبب هذا التدفق الجماعي بمقتل ما يقرب من 67 شخصاً. وحتى الآن لا يعرف سبب هذا التدفق. صحيح أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ألقى اللوم على شبكات الاتجار البشري، إلا أن هذا التفسير ليس كافياً، خصوصاً أن بعض التحليلات ربطت ما حدث بالتقارب الأخير بين إسبانيا والجزائر، والذي تمثّل بزيارة بيدرو سانشيز إلى الجزائر.

آراء سبتة بين التاريخ والجغرافيا والخبث الإسرائيلي

ووصلت تداعيات هذه الأزمة إلى العالم كله، فبينما دان العالم قاطبة واقعة بيلاروسيا، بدت دول الاتحاد الأوروبي اليوم متفرقة، فقد ربطت إيطاليا وفنلندا والسويد وفرنسا أزمة الهجرة هذه بالسياسة الداخلية الإسبانية، في إشارة إلى تشجيع الحكومة الإسبانية للهجرة بعد إعلانها عن تسوية استثنائية. وذهبت بعض الدول إلى حد المطالبة بتعليق مشاركة إسبانيا في فضاء شنغن، وهو إجراء لا تنص عليه معاهدات الاتحاد الأوروبي. قد يكون ما جمع عدداً من دول أوروبا على انتقاد إسبانيا حرصها على حماية المشروع الأوروبي، وقد يكون الأمر سياسياً بحتاً، لا سيما مع اقتراب استحقاقات انتخابية يسعى فيها اليمين المتطرف في أوروبا لتعميق الاستقطاب وتوظيف الهجرة في السياسة، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة نفسها، التي صرحت على لسان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن "السياسات العالمية لليسار الراديكالي سمحت بغزو الغرب"، حتى أن ترامب نفسه جاء ليقول إنه لو لم ينتخب رئيساً لأميركا لكانت الولايات المتحدة الآن مثل سبتة!

إٍسرائيل نفسها استغلت هذه الأزمة سياسياً لتوجيه انتقادات لسانشيز وتحمليه مسؤولية ما حدث. لا شك أن الأمر لا يتعلق بالهجرة، فإسرائيل لا تخاف على حدود إسبانيا، ولا تعنيها سبتة بقدر ما يعنيها موقف الحكومة الإسبانية من حرب الإبادة على غزة، لكن الهجرة هنا مفيدة لمكاسب سياسية. وأخيراً يبقى الصمت المغربي الرسمي، وذخيرة هذا الصمت الشعب، ووقوده الفقر وغياب الحريات وانعدام الآفاق وبريق المستقبل. فهل هي هجرة أم سياسة.. ولماذا هذا الصمت؟