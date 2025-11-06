- يترقب سكان هامترامك نتائج انتخابات العمدة بفارق 11 صوتًا بين آدم حربي ومحيث محمود، مع قرار إعادة فرز الأصوات في إحدى المقاطعات. - برزت المدينة عندما أعلن ترامب دعمه من بعض العرب والمسلمين، مع تزكية عمدة المدينة السابق أمير غالب، مما ساهم في إعادة ترامب للبيت الأبيض. - لم تُعلن النتائج رسميًا رغم تأكيد حربي فوزه، مع تعهد محمود بالطعن، وتباين في 37 بطاقة اقتراع، مما يستدعي إعادة الفرز وفقًا للقانون.

لا يزال سكان مدينة هامترامك بولاية ميشيغان يترقبون الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات منصب العمدة، بسبب فارق 11 صوتا فقط بين المرشح من أصول يمنية آدم حربي ومحيث محمود مهاجر من بنغلاديش خلفا للعمدة الحالي أمير غالب الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب سفيرا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت، وقرار إدارة المدينة بإعادة فرز الأصوات بإحدى المقاطعات.

وبرز اسم المدينة إلى الأضواء، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عام 2024 حصوله على أول دعم من بعض العرب والمسلمين منها، مع إعلان الديمقراطي آنذاك عمدة المدينة من أصول يمنية أمير غالب تزكيته والجالية اليمنية وبعض الأئمة المسلمين لترامب، قائلين إنه تعهد بوقف الحروب وإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت ولاية ميشيغان في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض باعتبارها واحدة من الولايات المتأرجحة التي صوتت لترامب.

وأكد مسؤولي المدينة عدم الإعلان رسميا عن اسم الفائز، رغم تأكيد المرشح آدم حربي فوزه بالسباق بـ2009 أصوات بنسبة 44.5%، مقابل 1998 صوتا لمنافسه محيث محمود بنسبة 44.3%، غير أن النتائج النهاية لم تعلن بعد، وتعهد محمود بالطعن على نتائح الانتخابات. وتشكل الجاليتان اليمنية والبنغلاديشية نسبة كبيرة من سكان هذه المدينة. وعمل المرشح الأول مهندسا في وزارة شؤون المحاربين القدامى، ثم وزارة التجارة، قبل أن يعمل في هيئة تطوير وسط المدينة، كما يشغل منصب نائب رئيس جمعية القيادة اليمنية الأميركية، بينما انتخب محمود عضوا بمجلس المدينة عام 2021.

وأشارت كاتبة المدينة، إلى وجود تباين في 37 بطاقة اقتراع من بطاقات الاقتراع الغيابي في إحدى الدوائر، وأعلنت أن موظفي مقاطعة واين سيعيدون فرز الأصوات بهذه الدائرة، وذلك حسبما نقلت صحيفة ديترويت نيوز، مضيفة أنه في هذه الحالة يمكن للمرشح الثاني التقدم بطلب إعادة الفرز مع دفع التكاليف على أن يتم تعويضه حال تغير النتيجة. ويمنح القانون الناخبين 7 أيام لإعادة إرسال بطاقاتهم المصححة، على أن تتولى لجنة تدقيق المصادقة على النتائج النهائية، وأرسلت بالفعل البلدية إشعارات لبعض الناخبين لتمكينهم من تصحيح البطاقات خلال المدة القانونية.