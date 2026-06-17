هاكابي رداً على ترامب: لولا إسرائيل لما كانت أميركا موجودة

- أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، خلال مؤتمر استيطاني في الضفة الغربية، على أهمية إسرائيل للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وجود أميركا مرتبط بإسرائيل والأساس اليهودي. - انتقد هاكابي تصريحات الرئيس ترامب التي قللت من دور إسرائيل، مشدداً على أن التراث الإسرائيلي هو جزء من الإرث الأميركي، وأن الولايات المتحدة مدينة بوجودها لما حدث في هذه الأرض. - في سياق آخر، انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي على لبنان، داعياً إلى تصرف مسؤول تجاه لبنان، ومؤكداً على دور الولايات المتحدة في حماية إسرائيل.

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال مؤتمر استيطاني، انطلق مساء الثلاثاء في قلعة الفريديس "هيروديون" شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إنه "لولا إسرائيل لما كانت الولايات المتحدة موجودة"، في رد غير مباشر على تصريحات الرئيس دونالد ترامب

قال فيها "لولاي ولولا الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل".

وقال هاكابي خلال المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "المؤتمر الدولي للتراث الإسرائيلي والآثار في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)"، بحسب ما نقلت صحيفة معاريف: "دوري لا يقتصر على تمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل فحسب، بل يشمل أيضاً تمثيل أهمية إسرائيل للأميركيين". وأضاف متحدثاً لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، ومنتقداً بشكل ضمني تصريحات ترامب: "هذا بلا شك إرثكم، سيدي الوزير، لكنه أيضاً إرث الولايات المتحدة. فلولا إسرائيل، ولولا الأساس اليهودي، لما كانت هناك أميركا".

وتابع هاكابي الذي يتولى منصبه منذ إبريل/نيسان 2025: "إننا مدينون بوجودنا ذاته لما حدث في هذه الأرض". وجاءت تصريحات هاكابي بعد ساعات من تناول ترامب في حديث للصحافيين قضية الانخراط الأميركي في الحرب على إيران، قائلاً: "لولاي ولولا الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال هاكابي أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى "أنا مسيحي صهيوني وبعض الناس لا يفهمون معنى ذلك. نحن نؤمن أن المسيحية ما كانت لتوجد لولا اليهودية". وكان ترامب وجه، الثلاثاء، انتقاداً نادراً لإسرائيل، رافضاً تدمير مبان سكنية كاملة في لبنان بحثاً عن عنصر واحد من حزب الله، ومشيراً إلى أن كثيراً من سكان تلك المباني لا ينتمون إلى الحزب.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين، على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي على بيروت قبيل توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني، قائلاً: "لم أجد من الصواب هجوم إسرائيل على لبنان وبيروت قبيل ساعات من توقيع الاتفاق. لم يعجبني ذلك إطلاقاً، وقد أبلغته (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بذلك بوضوح". وقال ترامب إنه لولا الولايات المتحدة "لما كانت إسرائيل موجودة ولكانت قد دمرت بالفعل"، داعياً نتنياهو إلى التصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان.

(الأناضول، العربي الجديد)