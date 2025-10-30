هاريس تتحدث عن كواليس مناظرة بايدن وترامب في 2024

- في مقابلة مع ستيفن بارتليت، كشفت كامالا هاريس أن جو بايدن لم يكن متحمسًا لمناظرة 2024 مع دونالد ترامب، مما أدى إلى تراجع شعبيته وارتفاع أسهم ترامب بسبب أخطاء بايدن. - المناظرة أثارت دعوات داخل الحزب الديمقراطي لتغيير مرشحهم، مما أدى إلى ترشيح هاريس بدلاً من بايدن، وسط قلق كبار مسؤولي الإدارة من تدهور بايدن الإدراكي. - هاريس لمحت إلى إمكانية ترشحها للرئاسة في المستقبل، مشيرة إلى عدم دعم فريق بايدن لها خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس.

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

، في مقابلة مع ستيفن بارتليت في برنامج "مذكرات رئيس تنفيذي"، إن بايدن لم يكن متشجعاً لإجراء مناظرة 2024 مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب آنذاك، وأكدت أنه "لم يكن يرغب في تلك المناظرة"، ووصفت بايدن بأنه ظهر في تلك المناظرة "رئيساً متردداً" وسرّعت ليلته "المشؤومة على المسرح" عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتسببت المناظرة التي تتحدث عنها هاريس، التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 قبيل الانتخابات الرئاسية، بانخفاض حاد في شعبية بايدن وارتفاع أسهم ترامب نتيجة الأخطاء الكارثية التي ارتكبها المرشح الديمقراطي بايدن وقتها، حيث تأتأ أكثر من مرة، والتبست عليه الأمور خلال سرده بعض الوقائع. وقالت هاريس في المقابلة: "لاحظتُ وجود خطأ ما، وكنتُ قلقة"، مضيفة: "إذا لم ترغب في المشاركة في المنافسة، فسيكون لذلك تأثيرٌ واضح على أدائك"، وأكدت أن بايدن لم يرغب في المناظرة، لكنه "أُقنع بذلك".

كما تسببت المناظرة بارتفاع الأصوات في الحزب الديمقراطي لتغيير مرشحهم للانتخابات. وعلى ذلك، جرى ترشيح هاريس مكان بايدن. وبحسب أكسيوس، فإن جيف زينتس، رئيس موظفي بايدن وقتها، كان قال أمام لجنة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أصدرت يوم الثلاثاء الماضي تقريراً يزعم أن بايدن أظهر علامات تدهور إدراكي خلال فترة ولايته، إن العديد من كبار مسؤولي الإدارة كانوا قلقين بشأن استمراره في حملة إعادة انتخابه بعد المناظرة.

وروت هاريس، بحسب موقع أكسيوس، أنها تابعت المناظرة من غرفتها بفندق في لوس أنجليس مع فريق صغير، وقالت: "كان من المثير للاهتمام في تلك المناظرة أيضاً مشاهدة ترامب وهو يبدو معتدلاً، وهي حالة نادرة جداً"، مضيفة: "لا وجود لمناظرة مثالية. سيكون هناك ما يجب تصحيحه، وقد توقعتُ ذلك. ثم رأينا ما رأيناه جميعاً". وذكرت هاريس في المقابلة: "اتصل بي (بايدن) من مكان المناظرة، ولاحظتُ وجود خلل ما، وشعرتُ بالقلق". وعندما سُئلت عما إذا كانت تُخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى في انتخابات 2028، قالت هاريس إنها غير متأكدة، وأضافت: "أعتقد أن مبرر الترشح مرة أخرى هو قدرتي على إحداث فرق".

وكشفت هاريس في مذكراتها، التي نشرتها الشهر الماضي، أنه كان من "التهور" السماح لبايدن بالترشح لولاية ثانية. كذلك اتهمت فريقه في البيت الأبيض بعدم دعمها عندما كانت نائبة له، وفي بعض الأحيان إعاقتها عن ممارسة مسؤولياتها. وكانت هاريس لمّحت في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي بي سي" البريطانية، بُثت الأحد الماضي، إلى أنها قد تترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية. وقالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى للبيت الأبيض. لكنها شددت على أنها "لم تنتهِ بعد" من السياسة الأميركية، وقالت: "عشت حياتي المهنية بأكملها حياة خدمة عامة"، مضيفة: "لم أقرر بعد ما الذي سأفعله في المستقبل، بخلاف ما أقوم بفعله الآن".