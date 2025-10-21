"هآرتس": هرتسوغ ناقش مع عائلات المحتجزين إمكانية منح نتنياهو عفواً

- ناقش إسحاق هرتسوغ مع عائلات الأسرى الإسرائيليين إمكانية منح عفو لبنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، وشجعهم على دعم الفكرة قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. - بعض العائلات تجاهلت طلب هرتسوغ، بينما رأت أخرى أن الاستجابة قد تساعد في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. ونفى مكتب هرتسوغ المبادرة بفتح القضية، مشيراً إلى تصريحات والد الجندي متان. - تصريحات نتنياهو وضعت ضغوطاً على العائلات، وزادت زيارة ترامب لإسرائيل من تعقيد الموقف، حيث أشار إلى إمكانية العفو عن نتنياهو.

ناقش رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين إمكانية منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عفواً بينما يُحاكم بتهم فساد جنائية، وفقاً لما كشفته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء. وطالب هرتسوغ خلال المناقشات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، من بعض العائلات الترويج علناً لفكرة العفو وتشجيع الجمهور على دعمها، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، لافتةً إلى أن طلبه جاء قبل أيامٍ قليلة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

كما وقّع وزراء حزب الليكود الإسرائيليّ رسالة بعثوا بها إلى هرتسوغ، الثلاثاء، يدعونه فيها إلى العفو عن نتنياهو وإنهاء محاكمته، وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية: "توجهت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان اليوم (الثلاثاء) إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ بطلب للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، وأوضحت أن سيلمان "قدمت الطلب في رسالة قدمتها إلى ديوان الرئيس، ووقعّها جميع وزراء الليكود (14)" وهو الحزب الذي يقوده نتنياهو.

وإذ رفض ممثلو العائلات الإفصاح عن مضمون المحادثات مع هرتسوغ، نقلت "هآرتس" عن مصادر قولها إنّ بعض العائلات تجاهلت الطلب، بينما شعرت أخرى بأنّ الاستجابة قد تساعد في تنفيذ الصفقة. ومع ذلك، شددت المصادر على أنّ الرئيس لم يقدّم الطلب شرطاً لإعادة الأسرى. من جهته، أقرّ مكتب هرتسوغ بأنه تحدث عن موضوع العفو عن نتنياهو مع عائلات الأسرى، نافياً أن يكون هو الطرف الذي بادر بفتح القضية، ووصف الادعاء بأنه "كذبة مطلقة"، زاعماً أن سبب المحادثات تصريحات حغاي أنغرست، والد الجندي متان، الذي أفرجت عنه حماس الأسبوع الماضي؛ إذ قال قبل شهر إنه يجب منح نتنياهو عفواً مقابل إعادة الأسرى.

وسُئل أنغرست في مقابلة صحافية إن كان جاداً في كلامه، فأوضح أنه "ربما إذا أعفينا رئيس الحكومة من محاكمته، فسيُعفي هو دولتنا من هذا العبء. إنه يجرّ البلاد كلها إلى الأسفل، إلى الجحيم". وطبقاً لمكتب هرتسوغ، فإنه بعد تصريحات أنغرست "تلقى الرئيس توجهات من عائلات أسرى بشأن العفو، لكنه لم يشجعهم على الخطوة". ومع ذلك، أفادت المصادر بأنّ هرتسوغ أثار الموضوع مع بعض العائلات في عدة مناسبات خلال الأسابيع التي سبقت توقيع الاتفاق، وذلك بعد أن صرّح نتنياهو قائلاً يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي: "نحن على أعتاب إنجاز كبير جداً. آمل أنه خلال أيام قليلة، وبينما لا نزال في عيد العرش، سأتمكّن من إعلان عودة جميع الأسرى".

تصريحات نتنياهو خلقت، وفقاً للصحيفة، ضغوطاً على العائلات، ولذلك امتنعت عن انتقاد الطلب غير المألوف من الرئيس. وفقط بعد أيام من تصريحات نتنياهو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع حماس وإسرائيل على خطته، يوم 9 أكتوبر. ولدى زيارته لإسرائيل، وفي أثناء إلقاء خطابه أمام الكنيست، في 13 أكتوبر، توجّه ترامب إلى هرتسوغ، قائلاً: "سيدي الرئيس، ربما تمنحه عفواً؟ سيجار وشمبانيا، من يهتم بهذا أصلاً؟". وبدا هرتسوغ متفاجئاً ومحرجاً عند سماع ذلك، لكن وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى "هآرتس"، شعرت عائلات الأسرى في تلك اللحظة بأن الأمر كان مخططاً له مسبقاً.

ولدى عودته من إسرائيل، سُئل ترامب على متن طائرة الرئاسة عن الموضوع، فأجاب وفق ما نقله موقع أكسيوس: "قلتُ لنتنياهو إنني لم أكن أنوي إثارة موضوع العفو، لكن كان التوقيت مثالياً. الموضوع حسّاس قليلاً في إسرائيل، لكن الجمهور كان رائعاً". وليست هذه المرة الأولى التي يتعامل فيها هرتسوغ مع قضايا العفو قبل انتهاء المحاكمات وصدور الأحكام. ففي مطلع هذا العام، تحدث هرتسوغ مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، رونين بار، بشأن ضابط الاحتياط آري روزنفيلد، المتهم في قضية الوثائق السرية، بينما كان يدرس طلب عفو قُدّم باسمه قبل أن يُدان. وحتى الآن لم يرد روزنفيلد على لائحة الاتهام، ولم يتقدّم النظر في قضيته.

يُذكر أن والد هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي الأسبق، حاييم هرتسوغ، منح عام 1986 عفواً للمتورطين في قضية "الخط 300" قبل تقديم لوائح اتهام ضدهم، في سابقة غير معهودة. ومع ذلك، لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن مُنح عفو لمتهم في أثناء سير محاكمته، وقبل صدور الحكم أو لائحة الاتهام. وخلال العامين الأخيرين، كان الرئيس هرتسوغ على تواصل دائم مع عائلات الأسرى، واعتاد التحدث معهم. وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، كشفت "هآرتس" أن هيئة عائلات الأسرى أحبطت بياناً مشتركاً دعا إلى حكومة وحدة وطنية، صاغه هرتسوغ مع عائلات مجندات المراقبة اللواتي قُتلن أو أُسرن.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع التحضيري قبيل البيان المشترك، قال ممثلو الهيئة إنه "إذا نُشر البيان، فسنعلن معارضتنا له". وفي النهاية، أصدر الرئيس بياناً موقعاً باسمه فقط. وحاول هرتسوغ في عدة مناسبات التأثير في محاكمة نتنياهو، ففي مارس/ آذار، كشفت "هآرتس" أنه ضغط مرتين على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا للموافقة على وساطة كانت ستنهي القضية الجنائية ضد رئيس الحكومة، رغم تحفظها على ذلك. وإلى جانب محادثاته مع المستشارة وفريقها حول المسألة، التقى هرتسوغ مرتين شخصيات رئيسية، بينها مقربون من نتنياهو، لمناقشة إمكانية العفو. وفي اتصالاته حاول الرئيس تشجيع الأطراف على دراسة تسوية.

إلى ذلك، اعتبر مكتب هرتسوغ في بيان أن ما نشرته الصحيفة "عارٍ من الصحة"، زاعماً أن "الرئيس لم يتوجه قط، ولم يبادر، ولم يشجع أي عائلة من عائلات الأسرى على الحديث عن العفو. تلقى الرئيس العديد من التوجهات بعد تصريحات حغاي أنغرست التي ربطت بين العفو والصفقة، وقد أعرب الرئيس عن تعاطفه مع الجهود المبذولة لتجريب كل سبيل من أجل إعادة الأبناء. وشرح للعائلات القواعد القانونية المتعلقة بالعفو، كما يفعل دائماً بشكل علني. لذلك، إن الادعاء بأن الرئيس بادر أو شجع على النقاش في هذا الموضوع، كذب مطلق".

ورغم أن منصب الرئيس الإسرائيلي، منصب رمزي أو شرفي، إلا أن إحدى وظائفه المهمة، صلاحيّته القانونيّة في العفو عن المُجرمين وتسهيل عقوبتهم من خلال تخفيض العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى.