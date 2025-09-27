"هآرتس" عن مصادر: حماس توافق مبدئياً على خطّة ترامب لوقف الحرب

- وافقت حماس مبدئيًا على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، تشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مع انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع. - قطر لعبت دورًا محوريًا في إقناع حماس، بينما تسعى الولايات المتحدة لتثبيت الاتفاق مع نتنياهو، متضمنًا تخلي إسرائيل عن ضم مستوطنات الضفة الغربية. - الولايات المتحدة تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة بقيادة توني بلير، بدعم من دول عربية وإسلامية، لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وافقت حركة حماس مبدئياً على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشمل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، أحياءً وأموات، وفقما نقلته صحيفة "هآرتس"، اليوم السبت، عن "مصادر مطلعة" لافتةً إلى أن قطر لعبت دوراً مركزياً في إقناع حماس بالموافقة على الخطة.

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن إسرائيل ستُطالَب بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين والانسحاب تدريجياً من قطاع غزة، في حين يسعى ترامب إلى تثبيت الاتفاق مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض، بعد غدٍ الإثنين.

ومقابل إفراج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين، سيُطلب من إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. وفي الصدد، ذكرت الصحيفة أنه حتى نهاية يونيو/حزيران، احتجزت إسرائيل 289 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، و59 أسيراً صدرت بحقهم أحكام تزيد على 30 عاماً، كما يقبع في سجونها 1406 أسيراً بأحكام مختلفة، إضافة إلى 2,500 معتقل لم تُستكمل محاكماتهم بعد، و2,300 معتقل آخرين من غزة، شارك بعضهم في هجوم "طوفان الأقصى". وتطلب حماس إطلاق سراح عدد كبير منهم.

في غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه بحسب الاتفاق المرتقب، سيتعيّن على الحكومة الإسرائيلية التخلي عن ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك عن الآمال بتهجير سكان قطاع غزة، وفي المقابل، فإن الاتفاق سيزيح حركة حماس عن الحكم. وطبقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على الخطة فإن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، استأنف جهوده للتوصل إلى نهاية للحرب بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري. وبحسب المصادر نفسها، "أدركت واشنطن أن الوقت الذي مُنح لنتنياهو لاحتلال غزة يُستغل أيضاً في خطوات قد تُزعزع الاستقرار في المنطقة وتضر بحلفاء الولايات المتحدة".

على المقلب الآخر، ذكرت الصحيفة أن الإنجاز المركزي لويتكوف كان في انتزاع موافقة حماس المبدئية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، من دون الإصرار على الاحتفاظ بعدد منهم كضمانة؛ إذ أنه وفقاً للرؤية القطرية، الاحتفاظ بالمحتجزين ليس ضمانة حقيقية للحؤول دون استئناف إسرائيل للحرب أو لمواصلة المفاوضات، بل هو ذريعة يستخدمها نتنياهو للاستمرار بالقتال. وبحسب الصحيفة، تعتقد قطر أنه في ظل عزلة نتنياهو السياسية، سيكون من الصعب عليه استئناف الحرب بعد تحرير جميع المحتجزين. ومن المقرر أن تقدم قطر رسالة موقعة من حماس تؤكد هذه الموافقة المبدئية.

أمّا بالنسبة لإعادة إعمار قطاع غزة، فلفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لأجل ذلك، يقودها رئيس الوزراء البريطاني سابقاً، توني بلير. وبحسبها فإن الخطة شبيهة بخطط سابقة، حتّى في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن؛ إذ تنص على أن تتولى دول عربية مسؤولية إعادة الإعمار. وفي الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء الماضي، في نيويورك، بين ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية، بمشاركة أمير قطر والرئيس التركي، تعهد القادة بدعم الخطة بقوات عسكرية وتمويل مادي.