"هآرتس": شلل في نقاط جمع السلاح في غزة وسط غياب خطة إسرائيلية

- أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي نقاط تجميع أسلحة في غزة لتسليم حماس أسلحتها لجهات دولية، لكن لم يبدأ التسليم بعد ولا توجد خطة واضحة لتفعيل النقاط. - من المفترض أن تتولى قوة الاستقرار الدولية جمع أسلحة حماس، لكن لم تصل بعد، وتطالب إسرائيل بربط وقف إطلاق النار بتجريد حماس من السلاح، بينما تطالب الأطراف الأخرى بخطة ترامب. - يجلس ممثلون من 28 دولة في مركز التنسيق لتنفيذ وقف إطلاق النار، لكن أمن إسرائيل أصبح ثانوياً، وتخشى من عرض وهمي لنزع السلاح.

أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، نقاطاً لتجميع الأسلحة على طول الخط الأصفر في قطاع غزة على اعتبار أن حركة حماس ستسلّم أسلحتها لجهات دولية. وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، من المفترض أن تُنقل الأسلحة من هذه النقاط إلى إسرائيل لإتلافها، لكن جهات في الجيش الإسرائيلي توضح أنه حتى الآن، لم يلاحظ بدء تسليم السلاح، كذلك فإنه ليس واضحاً ما إذا كانت نقاط التجميع ستُفعَّل ضمن هذا المسار. وفي الوقت نفسه، يزعم الاحتلال أنه رصد محاولات من قبل "حماس" لاستعادة قدراتها على إنتاج صواريخ ووسائل قتالية، ولكن بحجم أقل مما كان قبل وقف إطلاق النار.

وأضاف التقرير العبري، أن من المفترض أن تتولى قوة الاستقرار الدولية في غزة مسؤولية جمع أسلحة "حماس"، إلا أن هذه الوحدة، التي تعمل حالياً في مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات، لم تصل بعد إلى الميدان، وبالنسبة إلى الجهات الدولية في المركز، فإن اتفاق وقف إطلاق النار دخل مرحلته الثانية مع عودة آخر الأسرى الاسرائيليين. وبينما تطالب إسرائيل بربط استمرار الاتفاق بتجريد "حماس" من كامل سلاحها، تطالب الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، بالتقدّم وفق خطة النقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تُعلَّق تفاصيلها في كل غرفة من غرف المقر في كريات غات. ويعني هذا، بحسب التقرير، وجود نية لإدخال مزيد من البضائع والوسائل لإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة، وبالتوازي، يصرّ الجيش الإسرائيلي على دفع مسار نزع سلاح القطاع، لكن فعلياً لا توجد بعد خطة متفق عليها لتجريد "حماس" من سلاحها.

علاوة على ذلك، يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد قوة مستعدة للدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس" ونزع سلاحها هناك، ولا توجد أي خطة لذلك. ومع ذلك، تقول جهات في جيش الاحتلال، إن قوات أمن من إندونيسيا قد تدخل غزة في الأسابيع القريبة، بعد أن خضعت لتدريبات خاصة. ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، ستسمح إسرائيل بدخول هذه القوات مع أسلحتها، علماً أنها لم تصدّق نهائياً بعد على ذلك، كذلك لم توافق إندونيسيا رسمياً حتى الآن على العمل في منطقة خاضعة لسيطرة "حماس". وفي هذه المرحلة، يبدو أنه إذا وصلت القوة الإندونيسية إلى القطاع، فستدخل إلى منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي لتمكينه من الانسحاب إلى خطوط 1967.

"أمن إسرائيل أصبح موضوعاً ثانوياً"

ويجلس في مركز التنسيق في كريات غات اليوم، ممثلون من 28 دولة. ويقولون في الجيش الإسرائيلي إن الممثلين الأميركيين موجودون هناك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده، وإنهم يطالبون بالتعامل مع كل خرق إسرائيلي للاتفاق. ومع ذلك، يدّعي مصدر في المركز، لم تسمّه الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي لا يطلب موافقة مسبقة على عملياته في غزة، بل يبلغ عنها غالباً بعد تنفيذها أو قبيل تنفيذها مباشرة. ويضيف مسؤولون في جيش الاحتلال، أن الأميركيين يفحصون كل ادّعاء بوجود خرق، وإذا ورد تقرير عن عملية عسكرية تجاوز فيها الجيش الاتفاق، يُجرى تحقيق أمام ممثلي الولايات المتحدة.

ويعترف الجيش بأن أمن إسرائيل أصبح موضوعاً ثانوياً مقارنة بتنفيذ بنود الاتفاق. وفي المنظومة الأمنية، يخشون من أن تدير "حماس" عرضاً وهمياً لعملية نزع السلاح، وأن تتخلى فقط عن جزء من أسلحتها، بينما تواصل في الوقت نفسه إعادة بناء قدراتها، وفق الصحيفة. وتحدثت الصحيفة عن ادعاءات في الجيش الإسرائيلي بأن التعاون مع الولايات المتحدة منسّق حتى أدق التفاصيل، من القوات في الميدان وحتى المستويات العليا، سواء من الناحية الاستخباراتية أو العملياتية. فعلى سبيل المثال، في عملية استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي ران غويلي، جرى التنسيق الأمني مباشرة مع الجنرال الأميركي باتريك فرانك، الذي يرأس مركز التنسيق، وذلك في مرحلة التخطيط والأيام التي سبقت العملية. ولم تُشارك المعلومات مع جهات أخرى في الإدارة. ويشرح الجيش الإسرائيلي أن الأميركيين ساعدوا في خلق الظروف التي سمحت بتنفيذ عملية استعادة الجثمان، بما في ذلك التنسيق مع جهات أجنبية لمنع إطلاق النار، أو حدوث مواجهة من جانب "حماس" في أثناء نشاط الجيش الإسرائيلي قرب الخط الأصفر.

وأُنشئت في مركز التنسيق ست مجموعات عمل، هدفها العمل على إعادة إعمار غزة، هي قوة الاستقرار الدولية، وقوة أمنية، وقوة استخبارات، وهيئة مساعدات إنسانية، وإدارة مدنية، ومسؤول هندسي. وفي كل مجموعة يجلس ممثل إسرائيلي، ووضعت إسرائيل شرطاً بعدم إشراك تركيا وقطر ضمن الدول المشاركة في الإدارة. ومع ذلك، يفهم الجيش أن تأثير هذه الدول يبقى كبيراً، حتى لو لم يكن ممثلوها حاضرين في كريات غات.

ويخشى مسؤولون إسرائيليون من أن علي شعت ونيكولاي ملادينوف، اللذين عُيّنا لإدارة القطاع باسم لجنة التكنوقراط الفلسطينية و"مجلس السلام" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يقلّصان من النفوذ الإسرائيلي على المقرّ في كريات غات. وتكمن الخشية في ألا تكون إسرائيل هي صاحبة السيادة في غزة، وأن جهات دولية مدعومة من الولايات المتحدة ستدير القطاع فوقها. وفي الوقت الذي يجد فيه جيش الاحتلال صعوبة في فهم ما يريده كل طرف، وما هي خطط المستوى السياسي، لا يوجد نزع سلاح ولا مؤشرات على بدايته، ولا توجد سيطرة فعّالة في شطري غزة، بينما تعزّز "حماس"، بموجب التقرير نفسه، مكانتها باعتبارها جهة تسيطر على القطاع بلا منازع.