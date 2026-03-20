"هآرتس": حرب إيران كلّفت إسرائيل 6.4 مليارات دولار في 20 يوماً

- كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحرب على إيران كلفت جيش الاحتلال الإسرائيلي 6.4 مليارات دولار خلال عشرين يوماً، مع توقعات بزيادة الميزانية المخصصة للحرب إلى 12.5 مليار دولار. - أعلن نتنياهو أن إسرائيل نفذت هجمات على حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران بمفردها، رغم طلب ترامب وقف الهجمات، مشيراً إلى ضرورة استخدام عنصر أرضي لإسقاط النظام الإيراني. - شنت إسرائيل هجوماً على حقل غاز بارس الجنوبي، مما أدى إلى رد إيراني باستهداف أهداف في قطاع الطاقة بالمنطقة.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن الأيام العشرين الأولى من الحرب على إيران كلّفت جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 6.4 مليارات دولار أميركي. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمِّها، قولها إن "الأيام العشرين الأولى من الحرب على إيران كلّفت الجيش الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (قرابة 6.4 مليارات دولار أميركي)، بمعدل يقارب مليار شيكل يومياً".

وأضافت المصادر أن "الميزانية المخصصة لإدارة الحرب تبلغ نحو 39 مليار شيكل (قرابة 12.5 مليار دولار)، ما يشير، وفق تقديرات، إلى إمكانية استنتاج المدة الزمنية المتبقية لاستمرار القتال إن استمر الإنفاق بالمعدل ذاته". وأوضحت أن هذه المعطيات تعكس حجم العبء الاقتصادي الكبير للحرب، في وقت تستعد فيه المؤسسة العسكرية لطلب ميزانيات إضافية مع استمرار العمليات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في قصفها حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طلب منّا وقف مثل هذه الهجمات مستقبلاً"، فيما أبدى شكوكاً في قدرة الغارات الجوية على إسقاط النظام الإيراني، مشيراً إلى استخدام "عنصر أرضي" للوصول إلى هذه النتيجة التي وضعتها حكومته هدفاً للحرب.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إنه "لا يمكن إحداث ثورة من الجو، بل يجب وجود عنصر أرضي أيضاً"، مضيفاً أن "هناك احتمالات عديدة لوجود عنصر أرضي، ولن أكشف عنها". وأشار إلى أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج. الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، وأن يختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها".

وشنت إسرائيل، يوم الأربعاء، هجوماً على مصدر طاقة مهم في إيران، وهو حقل غاز بارس الجنوبي، وعلى بنى تحتية بمجمع المعالجة المجاور في عسلويه، وهو ما تبعه شن إيران هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في ​مناطق مختلفة من المنطقة.

(الأناضول، العربي الجديد)