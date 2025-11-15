"نيويورك تايمز": ويتكوف يعتزم لقاء الحية لبحث غزة

- يخطط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للقاء رئيس حركة حماس خليل الحية، مما يعكس اهتمام إدارة ترامب بالحفاظ على التواصل مع حماس رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية. - اللقاء يواجه انتقادات من إسرائيل وأميركا، حيث يُعتبر منحاً لشرعية غير مبررة لحماس، وسيناقش وقف إطلاق النار في غزة. - مجلس الأمن سيصوّت على مشروع قرار أميركي لوقف الحرب في غزة، وسط ضغوط أميركية واعتراضات روسية وصينية، مع اقتراح روسي منافس.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، عن مسؤولين مطلعين أنّ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للقاء رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية

قريباً. وبحسب الصحيفة، يُؤكد اللقاء بين ويتكوف والحية اهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحفاظ على خط اتصال مباشر مع "حماس"، على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة للحركة "منظمة إرهابية أجنبية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللقاء يُوضح أنّ ويتكوف لا يثنيه المنتقدون الإسرائيليون والأميركيون الذين يقولون إنّ انخراط الولايات المتحدة مع "حماس" يمنح الحركة شرعية لا مبرر لها. وذكر مسؤولان مطلعان للصحيفة أنّ موعد اللقاء غير واضح حتى الآن، فيما بيّن أحدهما أنّ من ضمن المواضيع التي سيناقشها ويتكوف مع الحية وقف إطلاق النار في غزة.

وبينما لم يُعرف أيضاً مكان اللقاء، فقد سبق أن التقى ويتكوف والحية في شرم الشيخ بمصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حضر ذلك الاجتماع أيضاً جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، الذي ساعد في التوسط للتوصل إلى الاتفاق. وفي مقابلة بُثت في 19 أكتوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، كشف ويتكوف أنه قدّم تعازيه للحية في وفاة ابنه في سبتمبر/ أيلول، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع لقادة حركة حماس في قطر.

وقال: "أخبرته بأنني فقدت ابناً، وأننا عضوان في نادٍ سيئ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم". وتوفي أندرو، نجل ويتكوف، بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية عام 2011. وويتكوف ليس أول مسؤول في إدارة ترامب يلتقي قادة من حركة حماس. فقد التقى المبعوث الأميركي الخاص لملف الرهائن آدم بولر، مسؤولي "حماس" عدة مرات في قطر، في مارس/ آذار الماضي، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح أميركي إسرائيلي مزدوج الجنسية كان محتجزاً لدى الحركة في ذلك الوقت. ولم تؤدِّ تلك المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق.

وفي ما يخص وقف إطلاق النار في غزة، سيصوّت مجلس الأمن الاثنين المقبل، حسبما أفادت وكالة فرانس برس، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب، وذلك بعد ضغوط مارستها واشنطن لدعم مشروعها الذي واجه اعتراضات روسية وصينية، ومقترحاً موازياً من قبل موسكو.

وكثفت الولايات المتحدة دعواتها الجمعة إلى التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة بشأن خطتها الخاصة بغزة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا اقتراحاً منافساً من شأنه أن يستبعد الإشارة إلى سلطة انتقالية من المفترض أن يرأسها الرئيس دونالد ترامب، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خيارات لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار.