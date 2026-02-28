- انتقدت صحيفة نيويورك تايمز نهج ترامب المتهور تجاه إيران، مشيرة إلى عدم وضوح الأهداف وفشل في حشد الدعم الدولي والمحلي، وتجاهل القانونين المحلي والدولي. - وصفت الصحيفة إعلان الحرب على إيران بأنه تبريرات متضاربة، مع عدم تقديم تفسير مقنع لتعريض حياة الجنود للخطر، وتجاهل الكونغرس. - دعت الصحيفة الكونغرس لتقييد خطوات ترامب، مشددة على أهمية تحديد أهداف واضحة واستراتيجية للتدخل العسكري، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي.

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز إشعال الرئيس ترامب حربه على إيران، ووجهت في افتتاحيتها اليوم سؤالاً "لماذا أشعلت هذه الحرب أيها الرئيس؟". ووصفت نهجه تجاه إيران بـ"المتهور، من دون أهداف واضحة، وفشل في حشد الدعم الدولي والمحلي اللازم، وتجاهل القانونين المحلي والدولي المتعلقين بالحروب". وأشارت الصحيفة إلى التناقض بين الوعد الذي قطعه ترامب في حملته الرئاسي 2024 بأنه سينهي الحروب ولن يبدأها، وقيامه بشن هجمات عسكرية في سبع دول العام الماضي، وقالت "يبدو أن شهيته للتدخل العسكري تتزايد مع ازدياد نفوذه".

ووصفت الصحيفة قرار ترامب إعلان الحرب على إيران بأنه "سلسلة من التبريرات المتضاربة"، وأضافت أنه مع شن هجوم جديد على إيران بالتعاون مع إسرائيل، "لم يقدم أي تفسير مقنع لتعريض حياة جنودنا للخطر في مواجهة ردة فعل انتقامية كبيرة من إيران" مع عدم إشراكه الكونغرس صاحب السلطة في إعلان الحروب.

وذكرت أن إعلان ترامب في يونيو/حزيران تدمير البرنامج النووي الإيراني، ثم قيامه بهذه الهجمات الجديدة "يُظهر مدى استخفافه بواجبه في قول الحقيقة عند إقحام القوات المسلحة الأميركية في المعارك، ومدى تراجع ثقة المواطنين الأميركيين في تطميناته بشأن أهداف ونتائج مغامراته العسكرية المتزايدة.

وطبقاً لوجهة نظر الصحيفة "لا يستحق النظام الإيراني أي تعاطف"، لكنه من وجهة نظرها كان "بإمكان رئيس أميركي مسؤول تقديم حجة مقنعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران، تتضمن شرحاً واضحاً للأهداف، سواء اقتصرت على منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو أهداف أكثر طموحاً، مثل إنهاء دعمها للجماعات الإرهابية، مع أسباب الهجوم في الوقت الراهن على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحصول على موافقة الكونغرس والتعاون مع الحلفاء الدوليين".

وذكرت أن ترامب يخبر الأميركيين والعالم أنه يتوقع ثقتهم العمياء، لكنه "لم يكسب هذه الثقة ويكذب باستمرار ولم يف بوعوده بحل الأزمات في أوكرانيا وغزة وفنزويلا وأقال قادة عسكريين كباراً لعدم ولائهم له"، مضيفة أنه يبدو أن إدارته قد انتهكت القانون الدولي بإخفاء طائرة عسكرية على أنها طائرة مدنية وإطلاق النار على بحارين أعزلين نجيا من الهجوم الأولي". ودعت الصحفية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقييد خطوات ترامب وتمرير تشريعات تمنعه من شن هجمات دون موافقة الكونغرس، مشددة على أن تأكيد الكونغرس سلطته بشكل واضح وقوي هو أفضل وسيلة لكبح جماحه وعدم المسؤولية.

وأشارت إلى أن عجز الرئيس عن تحديد أهداف واضحة أو استراتيجية لتدخل عسكري محتمل أدى إلى عدم اليقين بشأن هذا الهجوم، وقالت "الأميركيون لا يعلمون ما إذا كان الرئيس قد أمر بشن هجمات باسمهم بهدف رئيسي هو عرقلة البرنامج النووي الإيراني، أم أنه يسعى إلى إسقاط حكومة المرشد الأعلى علي خامنئي".

وأضافت الصحيفة أنه إذا كان الهدف الأول، فمن المؤكد أن إيران ستعيد بناء برنامجها النووي في السنوات المقبلة، وإذا كان الهدف الثاني فلماذا لم يقدم أي تفسير منطقي يبرر توقع العالم أن تنتهي هذه المحاولة لتغيير النظام بشكل أفضل من محاولات القرن الحادي والعشرين في العراق وأفغانستان". وعبرت عن أسفها لعدم تعامل ترامب مع الحرب بالخطورة التي تستحقها.