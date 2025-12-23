"نيويورك تايمز" تقتفي أماكن تخفّي رموز نظام بشار الأسد

- بعد سقوط نظام بشار الأسد، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن حياة الترف التي يعيشها رموز النظام في الخارج، محميين بثرواتهم وعلاقاتهم مع الدول المستضيفة، حيث فرّ الأسد إلى روسيا مع حاشيته. - التحقيق الصحفي أظهر هوية مسؤولين حكوميين وعسكريين متورطين في فصول دموية من التاريخ السوري، مثل علماء الأسلحة الكيميائية ورؤساء الاستخبارات المتهمين بالتعذيب، الذين يعيشون في ترف أو عزلة. - من بين 55 مسؤولاً، حددت الصحيفة أماكن نصفهم فقط، مع اعتقال شخص واحد، وكشفت عن تفاصيل هروب الأسد إلى موسكو وتخليه عن مساعده الشخصي.

بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد في سورية ما زال مصير رموز نظامه الذين شاركوا معه في القمع يثير الكثير من الجدل، بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق مطوّل أنهم يعيشون في ترف بعيداً عن الأنظار وهرباً من العدالة. وذكرت أنها أجرت تحقيقها حول أماكن تخفِّي كبار المسؤولين الذين فرّوا بعد إسقاط النظام المخلوع، مشيرة إلى أن العديد منهم ما زالوا خارج السجون، محميين بثرواتهم وبمجاملات الدول التي تستضيفهم.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه بعد فرار بشار الأسد من سورية في ديسمبر/كانون الأول 2024 جلب معه حاشيته المقربة إلى روسيا، إذ أعادوا تنظيم صفوفهم في واحدة من أفخم الإقامات في موسكو. ونقلت عن شهود عيان ومعارف هؤلاء أن السلطات الروسية أرادت بداية جمعهم في مكان واحد لأغراض المراقبة الأمنية.

وقالت "نيويورك تايمز" إنّ التحقيق يأتي ضمن مشروع صحافي مستمر لكشف أدوار ومكان وجود كبار المسؤولين الذين شكّلوا عماد النظام الوحشي لبشار الأسد في سورية، وأضافت أن التحقيق كشف عن هوية "العديد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين المرتبطة أسماؤهم بأكثر فصول التاريخ السوري دمويةً في العصر الحديث، بمن فيهم علماء طوّروا أسلحةً كيميائيةً، ورؤساء أجهزة استخباراتٍ اتُّهموا بالتعذيب، كما كشف التحقيق عن تفاصيل جديدة حول أوضاعهم الراهنة ومساعيهم الأخيرة".

ولفتت إلى أنها حاولت تتبع مآل 55 من رموز نظام الأسد بعد سقوطه، وخلصت إلى أن "العديد منهم يعيشون حياةً مترفةً أو يعيشون في عزلةٍ تامةٍ خلال عامهم الأول من المنفى، ويبدو أن جميعهم تقريباً قد أفلتوا من العدالة". وعلى سبيل المثال، قال للصحيفة شخصان مقربان من رئيس المخابرات السابق، علي مملوك (79 عاماً) إنه يقيم في شقة بموسكو على نفقة روسيا، ويتجنّب الظهور رافضاً مقابلة معظم زواره.

وأوردت عن ثلاثة ضباط سابقين أنّ غسان بلال (59 عاماً)، الذي يُعتبر أحد أقطاب إمبراطورية المخدرات التابعة للنظام، يمضي أيامه أيضاً في موسكو، لكنه يدعم نمط حياة عائلته المريح في الخارج، من إسبانيا إلى دبي. في المقابل، قالت "نيويورك تايمز" إنّ مسار هرب رموز آخرين في نظام بشار الأسد لم يكن سهلاً، مشيرة إلى أنهم قدّموا رشى قبل الصعود على متن طائرات شحن مكتظة كانت متجهة إلى موسكو، ثم اقتيدوا إلى مساكن عسكرية. أحد هؤلاء كان مدير استخبارات القوات الجوية جميل حسن (73 عاماً)، المتهم بقيادة عمليات التعذيب والإعدام الممنهجة للسجناء، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن ثلاثة أشخاص قالوا إنهم التقوا به منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن البعض الآخر إمّا ذهبوا إلى الإمارات أو لبنان، فيما بقي آخرون في داخل سورية متخفين. ولفتت إلى أنه في أثناء ذلك يتساءل ضحايا أكثر من خمسة عقود من حكم آل الأسد عن أماكن تخفّي مَن تلطخت أيديهم باقتراف أبشع الفظائع في هذا القرن، وعمّا إذ كانوا سيحاسبون يوماً ما أمام القضاء.

بشار الأسد يتخلّى عن مساعده

وقالت الصحيفة إنها استطاعت تحديد أماكن وجود نصف عدد رموز نظام الأسد البالغ عددهم 55 مسؤولاً، وخلصت إلى أنه جرى اعتقال شخص واحد فقط من بينهم، فيما اختفى المتبقون ولم يخلّفوا وراءهم أي أثر. ومن بين بعض التفاصيل ليلة هروب بشار الأسد كشفت "نيويورك تايمز" كيف تخلّى عن مساعده الشخصي بعدما وصل إلى موسكو، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر.

وأوضحت أن المساعد، الذي كان مكلفاً بمهام مثل حمل حقائبه وفتح الأبواب لأجله، كان من بين القلة التي رافقت بشار الأسد ليلة فراره إلى موسكو في ديسمبر 2024. وقالت إن المساعد تلقى تعليمات بالقدوم العاجل لدرجة أنه لم يستطع جلب جواز سفره أو جمع ماله وملابسه، وأضافت أنه رافق بشار الأسد إلى شقق راقية في فندق "فور سيزنز" بموسكو، حيث سُمح له بتقاسم جناح مع مساعدين آخرين للأسد.

وكشفت الصحيفة أن موظفي الفندق قاموا بمفاجأتهم في اليوم الموالي بفاتورة باهظة الثمن ليحاول الثلاثة بعد ذلك الاتصال ببشار الأسد، لكنه لم يردّ أبداً على اتصالاتهم. وقالت إنّ مسؤولين روسيين اضطروا في نهاية المطاف للتدخّل وعرضوا نقل المساعدين إلى موقع عسكري يعود للحقبة السوفييتية للعيش مع غيرهم من ضباط النظام ذوي الرتب العسكرية المتدنّية.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنّ مساعد الأسد الشخصي المفلس اختار بدل ذلك العودة إلى سورية، حيث يعيش الآن مع عائلته في قرية جبلية على أمل تفادي جلب الأنظار إليه. وقالت إنه بعد مرور عام يواجه صعوبات مالية ويتلقى أحياناً أموالاً من مسؤول سابق في النظام. وبخصوص ذلك قال زميل سابق له للصحيفة "بشار يعيش حياته على أكمل وجه، لقد أهاننا حينما كان هنا، وخدعنا حينما رحل".