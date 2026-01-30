"نيويورك تايمز": ترامب يراجع خيارات عسكرية موسعة ضد إيران

- تلقى الرئيس ترامب قائمة خيارات عسكرية ضد إيران، تشمل عمليات اقتحام محتملة لإلحاق ضرر بمنشآتها النووية والصاروخية أو إضعاف المرشد الأعلى، مع بقاءه منفتحاً على الحلول الدبلوماسية لدفع إيران للتفاوض. - البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يمتلك خيارات متعددة، لكنه يفضل تجنب العمل العسكري، وسط شكوك حول قبول طهران للشروط الأميركية المتعلقة بإنهاء تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المخزون النووي. - الخيارات تشمل إرسال فرق كوماندوز أو تنفيذ ضربات لإحداث فوضى، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بعد فشل الاتصالات الأولية.

قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن عدد من المسؤولين الأميركيين، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب عُرضت عليه خلال الأيام الماضية قائمة موسعة من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران، تستهدف إلحاق ضرر إضافي بمنشآتها النووية والصاروخية أو إضعاف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة، فإن هذه الخيارات تتجاوز تلك التي كان ترامب ينظر فيها قبل أسبوعين، والتي جاءت كرد على ممارسات الحكومة الإيرانية والجماعات التابعة لها مع المتظاهرين. وتشمل المجموعة الحالية من الخيارات احتمال تنفيذ قوات أميركية لعمليات اقتحام داخل إيران. وأكد المسؤولون أن ترامب لم يأذن بعد بأي عمل عسكري ولم يختر من بين الخيارات التي قدمها "البنتاغون"، لكنه لا يزال منفتحاً على الحلول الدبلوماسية، بينما أقر بعض المسؤولين بأن التلويح بالتهديدات العسكرية يهدف لدفع إيران إلى التفاوض، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: "بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في العالم، يمتلك الرئيس ترامب العديد من الخيارات بشأن إيران. وصرّح بأنه يأمل ألا يكون هناك حاجة لأي عمل، لكن على النظام الإيراني إبرام اتفاق قبل فوات الأوان". وأفادت "نيويورك تايمز" بأن المسؤولين الأميركيين يشككون في قبول طهران للشروط الأميركية، التي تتضمن إنهاء دائم لتخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزونها النووي الحالي.

وأكدت الصحيفة أن بعض المسؤولين الأميركيين يدركون تمامًا أن أي عملية لاحقة في إيران ستكون أكثر تعقيدًا وخطورة من تلك التي نُفّذت في فنزويلا، وأن إيران خصم أقوى بكثير. ومن بين الخيارات المطروحة، بحسب "نيويورك تايمز"، إرسال فرق كوماندوز أميركية بشكل سري لتدمير أو إلحاق ضرر بالغ بمنشآت نووية إيرانية لم تُدمَّر في قصف يونيو/حزيران الفائت. وذكرت أن القوات الأميركية تدربت طويلاً على مثل هذه المهام لاستهداف مواقع عالية القيمة. ورغم أن ترامب صرّح مراراً بأن البرنامج النووي الإيراني "تم القضاء عليه"، فإن استراتيجيته للأمن القومي، أقرّت بأن الهجوم "قلّل بدرجة كبيرة" من قدرات البرنامج دون القضاء الكامل عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أبدى في السابق تحفظات على إرسال قوات برية، وذكّر مرارًا بفشل عملية الإنقاذ التي نفذها الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1980 لتحرير رهائن أميركيين في إيران. وفي مقابلة سابقة مع "نيويورك تايمز"، قارن ترامب بين نجاح عمليته في فنزويلا وبين "تحطم مروحيات جيمي كارتر"، مشيرة إلى أن تلك التجربة تركت أثراً عميقاً لديه.

ومن بين الخيارات الأخرى، تنفيذ سلسلة ضربات ضد أهداف عسكرية وقيادية إيرانية لإحداث فوضى تؤدي إلى تحرك داخلي قد يطيح بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وتقول الصحيفة إنه ليس واضحاً من سيتولى الحكم في حال إزاحته أو ما إذا كان خلفه سيكون منفتحاً على الحوار مع واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من قدرات الصواريخ الإيرانية، التي يمكن أن تصل إلى أهداف مدنية وعسكرية في إسرائيل. وأشارت إلى أن كبار مسؤولي البيت الأبيض التقوا هذا الأسبوع باللواء شلومي بيندر، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الذي قدّم إفادة حول الملف الإيراني. وأكدت "نيويورك تايمز" أن هذه الخيارات وغيرها لا تزال قيد البحث داخل دائرة ترامب المقربة، ولم يُحسم الهدف النهائي من أي عمل عسكري محتمل.

وتكثفت الاتصالات والتحركات الدبلوماسية في الأيام الماضية بهدف خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، في ظل تحشيد أميركي وتصاعد احتمالية شن الولايات المتحدة الأميركية ضربات ضد إيران بعدما فشلت الاتصالات الأولية بين الجانبين حول الحد من البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية في إحراز تقدم.