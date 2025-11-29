- تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو حول اجتماع محتمل في الولايات المتحدة، رغم عدم وجود خطط حالية لذلك، وسط استمرار الخطاب العدائي الأميركي تجاه فنزويلا. - تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد ما تزعم أنها قوارب تهريب مخدرات من فنزويلا، مما أدى إلى مقتل 83 شخصاً، ونشرت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في البحر الكاريبي. - تتضارب إشارات ترامب بشأن التدخل العسكري في فنزويلا، حيث أذن بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، بينما لا يستبعد الحوار مع مادورو.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، وناقشا عقد اجتماع محتمل بينهما في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعقد مثل هذا الاجتماع الذي، في حال حدوثه، سيكون أول لقاء على الإطلاق بين الزعيم الفنزويلي ورئيس أميركي.

وتأتي أنباء المكالمة الهاتفية في وقت يواصل فيه ترامب استخدام خطابه العدائي تجاه فنزويلا، مع الإشارة إلى احتمال اللجوء إلى الدبلوماسية. ووصفت إدارة ترامب مادورو بأنه زعيم غير شرعي يقود منظمة لتهريب المخدرات تعرف باسم كارتل "دي لوس سوليس" (كارتل الشمس)، وهو ادعاء تنفيه كاراكاس.

وتقصف الحكومة الأميركية منذ أوائل سبتمبر/ أيلول ما تزعم أنها قوارب تنقل مخدرات قادمة من فنزويلا ودول أخرى في أميركا اللاتينية، وهي ممارسة وصفها ديمقراطيون وباحثون وخبراء معنيون بحقوق الإنسان بأنها إعدامات خارج القانون. وكرر ترامب، أمس الخميس، تهديداته السابقة ببدء قصف أهداف برية. وقال ترامب للصحافيين: "الأمور على الأرض أسهل، وسيبدأ ذلك قريباً جداً".

واستهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 قارباً تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل. ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" وأسطولها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، رسمياً للمشاركة في عمليات لمكافحة المخدرات.

وندد مادورو بهذا الانتشار معتبراً أنه يشكل تهديداً يهدف إلى إطاحته والاستيلاء على احتياطيات البلاد النفطية. ويوجه الرئيس الأميركي إشارات متضاربة بشأن احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فهو أذن بتنفيذ عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا البلد، وأكد مجدداً أنه لا يستبعد التدخل العسكري، ومع ذلك، يقول إنه سيتحدث مع مادورو.

وذكرت وكالة "رويترز"، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة. وقال مسؤولان أميركيان للوكالة إن هذه العمليات ستكون على الأرجح الجزء الأول من تحرك جديد يستهدف مادورو، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ إدارة ترامب حددت أهدافاً في فنزويلا لضربها بهجمات جوية، من بينها منشآت عسكرية ترى الإدارة أنها تستخدم لتهريب المخدرات.

(رويترز، العربي الجديد)