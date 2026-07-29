"نيويورك تايمز": إيران تراجعت عن ضرب أوكرانيا رداً على استهداف قزوين

- كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن دراسة إيران لشن ضربة انتقامية على ميناء أوكراني بعد استهداف أوكرانيا لسفينتين في بحر قزوين، مما أدى إلى مقتل بحّار إيراني. ومع ذلك، ساهمت الجهود الدبلوماسية في تهدئة الوضع حتى الآن. - أكد وزير الخارجية الإيراني أن الهجوم الأوكراني خرق لميثاق الأمم المتحدة، مطالباً بالتعويض، بينما أوضحت أوكرانيا أن الهجوم كان غير مقصود وهدفهم الدفاع ضد العدوان الروسي. - أشار المحلل الإيراني مهدي رحمتي إلى دعوات للرد على أوكرانيا، بينما نصح آخرون بضبط النفس، مشيراً إلى دعم أوكرانيا من أمريكا وأوروبا.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن إيران درست شنّ ضربة انتقامية على ميناء أوكراني، رداً على الضربة الأوكرانية التي استهدفت الأسبوع الماضي سفينتين في بحر قزوين ما أدى إلى مقتل بحّار إيراني وإصابة آخر، لكن جهوداً دبلوماسية أدّت إلى تهدئة الوضع حتى الآن.

وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن فجر السبت الماضي، استهداف سفينتي شحن خاضعتين لعقوبات دولية، قال إنهما استُخدمتا في نقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين، في حين أعلنت إيران مقتل بحّار وإصابة آخر جراء الهجوم، مؤكدة استهداف إحدى سفنها. كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت الماضي، أن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين. وفي تصريح آخر، تحدث عن مساعدة الأقمار الاصطناعية الروسية طهران في توجيه هجمات في الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين إيرانيين وغربيين، تحدثوا لـ"نيويورك تايمز"، فإن إيران درست شنّ ضربة انتقامية رداً على الاستهداف، بعدما كانت توعدت بالرد، لكن سلسلة من الجهود الدبلوماسية أدّت إلى التهدئة. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأشخاص الذين اطلعوا على معلومات استخبارية، قالوا إنهم توقعوا أن تطلق إيران صاروخاً باليستياً برأس حربي صغير على أوكرانيا، لإظهار ردّ رمزي، ولكن مع إحداث ضرر صغير نسبياً. وذكر مسؤولون آخرون للصحيفة، أن الهدف ربما كان سيصيب أحد الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. علماً أن أي صاروخ ستطلقه إيران على أوكرانيا، من شأنه أن يعدّ تصعيداً دراماتيكياً، ويهدّد بتوسع الحرب، أخذاً بالاعتبار التوترات الموجودة فعلاً بين طهران وكييف بسبب التحالف الإيراني مع روسيا.

توقع مسؤولون أن تطلق إيران صاروخاً باليستياً برأس حربي صغير على أوكرانيا، لإظهار ردّ رمزي

وقال المسؤولون الإيرانيون الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأميركية، إنهم كانوا يأملون أن ينتهي التصعيد بضربتهم الانتقامية، لكن المسؤولين الغربيين حذّروا بأنه سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية الرد الأوكراني. ولم توضح الصحيفة طبيعة الجهود الدبلوماسية التي بذلت.

اتصال تهدئة بين إيران وأوكرانيا

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أن بلاده أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول ويجب التعويض عن الخسائر، واصفاً الهجوم الأوكراني بأنه خرق لميثاق الأمم المتحدة، والهدف منه جرّ أوروبا إلى الحرب الإيرانية الأميركية. وكتب على منصة إكس، أن الحادث لا يمكن أن يمرّ من دون رد. وقال عراقجي، يوم الأحد الماضي، في منشوره، إن "زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية ما أدى إلى مقتل بحّار"، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة نُفّذ بتحريض من إسرائيل بهدف جرّ أوروبا إلى حربها"، مضيفاً أنه أبلغ مفوضة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية ‌الروسي سيرغي لافروف، بأن الهجوم الأوكراني لن "يمر دون رد".

Was assured by Ukrainian FM @andrii_sybiha that the attack on an Iranian ship was unintentional and Ukraine seeks no escalation.



Iran does not seek escalation either, but made clear any attack on our citizens or interests is unacceptable. There must be restitution for losses. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 28, 2026

لكن عراقجي عاد وكتب أمس الثلاثاء، على "إكس"، بعد اتصال أجراه معه نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أن الأخير "أكد أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا تسعى إلى التصعيد". وأضاف: "إيران أيضاً لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول. يجب التعويض عن الخسائر". من جهته، كتب وزير الخارجية الأوكراني أنه أجرى "محادثة صريحة" مع نظيره الإيراني، مضيفاً أن "الدبلوماسية تقوم على الحوار المباشر، حتى وإن كان الأمر صعباً. لقد شدّدت على أن هدفنا هو تجنّب أي تصعيد غير ضروري". وخلال المكالمة، قال سيبيها، وفق منشوره، إنه أكد لعراقجي أن "جميع تحركات أوكرانيا تهدف حصراً إلى الدفاع عن بلادنا ضد العدوان الروسي، ولم يكن القصد منها استهداف السفن أو المدنيين"، مشيراً إلى موسكو باعتبارها "السبب الجذري لجميع الحوادث".

ورأى مهدي رحمتي، المحلّل المقرب من الحكومة الإيرانية والمقيم في إيران، في حديثه مع "نيويورك تايمز"، تعليقاً على هذه التطورات، أنه بينما دعت بعض الشخصيات الإيرانية السياسية إلى استهداف أوكرانيا رداً على الهجوم، نصح آخرون بضبط النفس. وأضاف في مكالمة هاتفية مع الصحيفة: "أوكرانيا ليست بلداً صغيراً، أو معدومة الأهمية. لقد راكمت خبرة حربية، ولديها الدعم اللوجستي من أميركا وأوروبا. لن نربح شيئاً بفتح جبهة حرب جديدة"، وفق تعبيره. لكن بحسب الصحيفة، فإنه "من غير الواضح كم من الوقت ستبقى الأمور تحت السيطرة".