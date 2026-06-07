"نيويورك تايمز": إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في لبنان

- أكدت "نيويورك تايمز" استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في لبنان، مستندة إلى خبراء ومنظمات إغاثة وأدلة مرئية، حيث شوهدت آثار دخان مميزة في النبطية ومحيط مدينة صور وثلاث بلدات صغيرة. - تستخدم إسرائيل قذائف مدفعية أميركية الصنع M825A1 تحتوي على 116 قطعة مطلية بالفوسفور الأبيض، لتكوين سحابة دخان كثيفة، مما يوفر غطاءً للجنود المتوغلين. - وثقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الفوسفور الأبيض في لبنان، وأكدت الصحيفة استخدامه أكثر من 200 مرة في 2023، مما يسبب حروقًا بالغة وإصابات تنفسية.

أكدت "نيويورك تايمز" استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض وهو قنابل حارقة شديدة الخطورة، فوق مناطق مأهولة خلال عدوانه المتواصل على لبنان، وذلك استنادا إلى خبراء ومنظمات إغاثة وأدلة مرئية جمعتها الصحيفة.

وقالت الصحيفة، السبت، إن آثار دخان مميزة لهذا النوع من الذخائر شوهدت في 30 مايو/أيار الماضي في النبطية، وفق مقاطع مصورة نشرت أثناء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على قلعة بوفورت (الشقيف). وأظهرت لقطات أخرى موثقة استخدام الفوسفور الأبيض في محيط مدينة صور الساحلية، وكذلك بالقرب من ثلاث بلدات صغيرة هي: القليعة، والخيام، ويحمر، خلال الأشهر التي تلت استئناف العدوان الأخير في مارس/آذار، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تستخدم قذائف مدفعية أميركية الصنع من طراز M825A1 عيار 155 ملم، تحتوي على 116 قطعة مطلية بالفوسفور الأبيض، مضيفة أن هذه القذائف صممت لتكوين سحابة كثيفة من الدخان الأبيض لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق، مما يوفر غطاءً للجنود المتوغلين برا. وأضافت أن خبراء الذخائر خلصوا إلى أن الصور التي توثق هذه الجريمة، تُظهر قذائف مدفعية تنفجر في الجو فوق لبنان، مُطلقةً سحبًا من الفوسفور الأبيض المُشتعل في الأسفل، وهو ما يتوافق مع استخدامات إسرائيلية سابقة لقذائف M825A1 الأميركية.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنها أحالت أسئلة إلى إسرائيل مرفقةً بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في استخدام الفوسفور الأبيض فيها، غير أنها لم تتلقَ أي رد. وسبق أن وثّق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عام 2024 استخدام الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في لبنان.

كما استخدمت إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة عام 2009، وفي الحروب على لبنان، بما في ذلك عامي 1982 و2006. وفي عام 2023، استخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض أكثر من 200 مرة في لبنان، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن أحمد بيضون، الباحث المستقل الذي أنشأ قاعدة بيانات مرئية لرصده في البلاد. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُسبب الفوسفور الأبيض حروقًا بالغة عند ملامسته للجلد. كما يُمكن أن يُسبب إصابات في الجهاز التنفسي والعينين عند استنشاقه. ويتسبب كذلك بحرائق تستمر لأيام.