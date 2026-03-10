"نيويورك تايمز": أكثر من نصف الأميركيين يعارضون الحرب على إيران

- تواجه الحرب الأميركية على إيران معارضة كبيرة في الشارع الأميركي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة التأييد لا تتجاوز 41%، مقارنةً بحروب سابقة مثل الحرب على اليابان وأفغانستان التي حظيت بتأييد 97% و92% على التوالي. - تعكس الأرقام تحولاً في نظرة الأميركيين للحروب، مع تراجع التأييد الشعبي مقارنةً بحروب سابقة، مما دفع إدارة ترامب للبحث عن خطة اتصالات فعّالة لإقناع الرأي العام بأهمية الحرب. - شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات جوية على إيران، مما أثار جدلاً واسعاً واتهامات لإدارة ترامب باتخاذ القرار تحت تأثير رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحرب الأميركية الحالية على إيران تواجه معارضة ملحوظة في الشارع الأميركي، على عكس حروب سابقة كانت فيها نسب التأييد عالية. وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن استطلاعات الرأي الحالية تظهر أن غالبية الأميركيين يعارضون الحرب على إيران، مشيرةً إلى أن نسبة التأييد في استطلاع أجرته "رويترز" بلغت 27%، و50% في استطلاع أجرته "فوكس نيوز".

ولفتت الصحيفة إلى أن أعلى مستوى للتأييد الشعبي لهذه الحرب أقل بكثير من مستواه في بداية معظم الحروب الأخرى، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وغزو العراق.

الأرقام التي تشير لتحول في نظرة الأميركيين إلى الحروب التي تخوضها بلادهم، ارتباطاً بتغير النظرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الشارع الأميركي، تظهر فرقاً كبيراً في التعاطي مع الحرب على إيران مقارنة بالحروب السابقة، إذ أيّد 97% من الأميركيين الحرب على اليابان، مقابل 92% أيّدوا الحرب على أفغانستان، وحتى حرب العراق التي لم تحظَ بشعبية، أيّدها 76% من الأميركيين.

وجاءت نتائج الاستطلاعات للحروب السابقة، مقارنة بالحرب الحالية على إيران، كما يلي (وفق الصحيفة):

- الحرب على اليابان 1941: 97% تأييد

- الحرب على أفغانستان 2000: 92% تأييد

- حرب الخليج 1991: 82% تأييد

- الحرب في بنما 1989: 80% تأييد

- الحرب على العراق: 76% تأييد

- الحرب الكورية 1950: 75% تأييد

- حرب كوسوفو 1999: 58% تأييد

- التدخل في ليبيا 2011: 47% تأييد

- الحرب الحالية على إيران: 41% تأييد

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قولهم إن "فريق ترامب خلص في الأيام الأخيرة إلى أنه بحاجة إلى خطة اتصالات أكثر فعالية لإقناع الرأي العام بأهمية الحرب على إيران، في ظل معاناة العديد من المستهلكين من ارتفاع أسعار الغاز". وذكرت الصحيفة أن بعض مستشاري ترامب حثّوه سراً على البحث عن خطة للخروج من الحرب على إيران، خشية أن يؤدي صراع طويل الأمد إلى ردّات فعل سياسية سلبية.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح 28 فبراير/شباط حرباً على إيران عبر غارات جوية عنيفة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في اليوم الأول، بينهم أكثر من 170 فتاة في مدرسة ابتدائية، إضافة إلى اغتيال قادة بارزين في النظام، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأثارت الحرب موجة جدل في الشارع الأميركي، وسط اتهامات لإدارة ترامب بأنها خاضت الصراع بقرار من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملاحق دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.