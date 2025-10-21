نيكولا ساركوزي سجيناً... سابقة أوروبية بانتظار استكمال الاستئناف

- دخول نيكولا ساركوزي السجن: الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يدخل سجن لاسانتيه في باريس لقضاء عقوبة خمس سنوات بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، مما يعمق أزمة الثقة بين الفرنسيين وسياسييهم. - تفاصيل السجن والإجراءات القانونية: يمكث ساركوزي في زنزانة انفرادية معزولاً عن بقية النزلاء، مع السماح له ببعض الأنشطة تحت مراقبة صارمة. يعتزم محاموه تقديم استئناف وطلب إفراج مؤقت. - ردود الفعل والتداعيات السياسية: سجن ساركوزي يُعتبر فرصة لليمين المتطرف لتأكيد فساد السياسيين التقليديين، حيث أظهر استطلاع أن 87% من الفرنسيين يرون معظم سياسييهم فاسدين.

يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، سجن لاسانتيه في منطقة مونبارناس بالدائرة الـ14 في العاصمة باريس، ليقضي عقوبة السجن خمس سنوات، بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لحملته الانتخابية عام 2007. ويعدّ سجن نيكولا ساركوزي سابقةً من نوعها في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا، لجهة الحكم على رئيس أو رئيس سابق بالسجن وتنفيذ الحكم، وكذلك لكونه أول رئيس سابق يُسجن في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بعد دخولها الاتحاد. ومهما فعل ساركوزي، وأكد أنه "لا يخاف" السجن لأنه "بريء"، فإن قضيته، التي لن تُغلق بكل الأحوال بدخوله السجن اليوم، وشغلت الرأي العام الفرنسي أكثر من غيرها من قضايا السياسيين الفرنسيين التي فُتحت مع القضاء، وبعضها لا يزال مفتوحاً، تعمّق أزمة العلاقة بين الفرنسيين وسياسييهم، في وقت يشتد فيه الشعور الشعبي بتراجع تصنيف فرنسا على السّلم الدولي، باعتبارها مُصدّرة لقيم الديمقراطية والشفافية والعدالة. وللمصادفة، فقد نشرت صحيفة لوموند، أمس الاثنين، نتائج استطلاع رأي جديد أجرته مع مركز إيبسوس، رأى فيه 87% من الفرنسيين أن معظم سياسييهم فاسدون ويعملون خدمة لمصالحهم الشخصية.

يمكث ساركوزي في العزل بزنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة

بالنسبة لليمين المتطرف، الذي دينت زعيمته مارين لوبان في مارس/ آذار الماضي، سريعاً، وحُرمت من الترشح لأي منصب رسمي خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة، فإن سجن نيكولا ساركوزي يعتبر "حصاناً رابحاً"، وذلك لتأكيد فساد السياسيين التقليديين، والتصويب على تأخر الحكم، الذي جرّ وراءه أكثر من عشرة قضاة، لأكثر من عشر سنوات، وصلوا في النهاية إلى خلاصة واحدة، أنه لم يعد بالإمكان تمييع القضية وإخفاء الجرم.

نيكولا ساركوزي يدخل السجن

وبعدما كُتب الكثير عن "لعنة القذافي" التي ظلّت تُطارد نيكولا ساركوزي منذ سنوات، ومسلسل القضايا المفتوحة والتي لا تنتهي ضد الرئيس الفرنسي السابق (2007 – 2012)، وحكايات الشهود والمُتشاركين في الجرم، ومنهم من مات ومنهم من سُجن، وصولاً إلى حدّ اعتبار بعض الأقلام أن التدخل الأطلسي في ليبيا عام 2011، حرّض عليه ساركوزي لإخفاء الأدلّة، انشغل الرأي العام الفرنسي، خلال الأسابيع الماضية، ومنذ صدور الحكم بحقّ ساركوزي في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي من قبل المحكمة الجنائية في باريس، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي الأموال بطريقة غير مشروعة من القذافي، بأوضاع ساركوزي داخل السجن الذي سيودع فيه بجناح تحت الأرض، مخصص للعزل (وللشخصيات العامة والمعروفة) على اعتبار ذلك ليس امتيازاً، بل من وسائل حمايته.

واهتم الإعلام بما سيحقّ للرئيس السابق فعله في زنزانته، وما لن يحقّ له، كفترات السماح بالمشي، بمرافقة حارس واحد على الأقل، وشراء الحاجيات، وإمكانية مشاهدة التلفاز، أو كيفية التكلم على الهاتف (مسموح بخط ثابت وأرقام محدّدة مع إعلامه بأن الاتصالات ستكون مراقبة). ولا تتعدى زنزانته تسعة أمتار مربعة (في "لاسانتيه" هناك 15 زنزانة فقط في قسم الحبس الانفرادي). وبحسب صحيفة لا تريبون دي ديمانش التي أجرت مقابلة مع ساركوزي، نشرت أول من أمس الأحد، فإنه يحمل معه إلى سجنه صوراً لعائلته وثلاثة كتب وحقيبة ملابس، على أن يطلب محاموه الاستئناف على القضية منذ لحظة دخوله السجن. وأكد الرئيس الفرنسي السابق، الذي عرفه الفرنسيون أيضاً في قصر الإليزيه، ومتمتّعاً بحياة فاخرة مع زوجته عارضة الأزياء السابقة والمغنية كارلا بروني، وكذلك سياسياً يمينياً قوياً له تأثيره الدائم على مجريات الحياة السياسية في البلاد، وحتى "أباً روحياً" للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه "لا يخاف السجن وسيدخله مرفوع الرأس"، فيما شكّكت الصحيفة بنزاهة القضاء الفرنسي، نظراً إلى أن الحكم على ساركوزي جاء مُبرماً والسجن إجبارياً، وقبل انتهاء كل مفاعيل الاستئناف. وقضى الحكم بتنفيذ السجن مع منح ساركوزي وقتاً للاستعداد ومعرفة مكان سجنه (أعلم به في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي)، لكن أياً من الشروط لم تمنحه "السجن المميّز" أو ما يعرف بتخفيف الحكم، حتى قياساً إلى سنّه (70 عاماً)، التي قد تكون سبباً لاحقاً لتخفيف العقوبة، ربما بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة للدفاع ومحاميه. وقد تخفّف العقوبة إذا حُرم من البراءة، لتقتصر مثلاً على النوم في السجن، أو ارتداء سوار إلكتروني.

ولأن نيكولا ساركوزي سيستأنف الحكم، ويعتزم محاموه تقديم طلب بالإفراج المؤقت، فإنه لن يكون بمقدور ماكرون حالياً، العفو عنه، وهو أمرٌ مشروط في الدستور بأن يطلب المحكوم عليه العفو من الرئيس الفرنسي. ورغم أن الدستور الفرنسي لا يشترط حكماً باتاً لإصدار العفو، إلا أن الفقه القانوني السائد يربط العفو بصدور حكم نهائي. وكان محامي ساركوزي جان ميشال داررو، أكد أن ساركوزي لا ينوي طلب العفو من الرئيس.

لوموند: 87% من الفرنسيين يرون أن معظم سياسييهم فاسدون

ولحماية الرئيس السابق، اهتم محاموه بكل تفاصيل السجن، ومنها أنه سيبقى معزولاً عن بقية النزلاء، لمنع الاحتكاك بهم والتقاط صور له داخل السجن المعروف عنه بأنه شديد الاكتظاظ. وبالنسبة لزوجته كارلا، فإن الخشية تكمن في ما إذا كان سيحظى بالتغذية المناسبة، وفق "لا تريبون دي ديمانش". أما أولاده، لويس وجان وبيار، فقد نظّموا تجمع دعم لوالدهم أمام منزل الأخير في الدائرة الـ16، اليوم، قبل أن تسوقه الشرطة إلى السجن، مرفقين فيديو نشروه على "إكس"، بعبارة "نهاية القصة لم تكتب بعد".

وقائع "استثنائية"

ويشّبه ساركوزي نفسه بألفريد دريفوس، الضابط الفرنسي اليهودي الذي سُجن بتهمة الخيانة لصالح ألمانيا عام 1894، ثم اكتشفت براءته، وإدمون دانتيه، البطل المظلوم في رواية الكونت دي مونتيه كريستو لألكسندر دوما. إلا أن القضاة تذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" في قضية التمويل الليبي، لتفسير قرارهم سجنه على الفور. ودين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وعقد غيان وأورتوفو في نهاية 2005، اجتماعات مع عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية السابق المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي 10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 والذي أودى بـ170 شخصاً، بينهم 54 فرنسياً. وإن كانت المحكمة أقرّت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال إلى حملة ساركوزي، إلا أن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة (موقع ميديا بارت الاستقصائي كان أول من سلّط الضوء على القضية).

وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع. وسيتم النظر في الطعن الذي قدّمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا، وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري، في 27 أكتوبر الحالي، و3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن. والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس. وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.