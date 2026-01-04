- في هجوم عنيف بولاية النيجر في نيجيريا، قُتل أكثر من 30 شخصاً وخُطف آخرون على يد عصابات إجرامية، حيث اقتحم مسلحون قرية كاسوان-داجي، مما أدى إلى تدمير السوق المحلي والمنازل. - تشهد نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، عنفاً مستمراً من عصابات مسلحة وجماعات متطرفة، مما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف، وامتداد العنف إلى دول مجاورة. - تتنوع أسباب العنف في نيجيريا بين النزاعات على الأراضي والموارد، وتأثير جماعات مثل "بوكو حرام" و"داعش" التي تعتمد على الفدية والابتزاز لتمويل أنشطتها.

قُتل أكثر من 30 شخصاً وخُطف آخرون، اليوم الأحد، في ولاية النيجر الواقعة في وسط شمال نيجيريا، وذلك "على يد قطّاع طرق"، وفق الشرطة، في إشارة إلى أعضاء في عصابات إجرامية تغرق البلاد في العنف. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر واسيو أبيودون: "قضى أكثر من 30 ضحية خلال الهجوم، وخُطف آخرون".

واقتحم مسلحون قرية كاسوان-داجي في منطقة بورجو التابعة لولاية النيجر مساء أمس، وأطلقوا النار على السكان، ودمّروا السوق المحلي والعديد من المنازل، بحسب ما أفاد به أبيودون. وحدّد اثنان على الأقل من السكان حصيلة القتلى بـ37 شخصاً، وقالا إن العدد قد يكون أعلى بكثير، نظراً إلى استمرار فقدان عدد من الأشخاص حتى اليوم الأحد. وأشار السكان أيضاً إلى أن قوات الأمن لم تصل بعد إلى المنطقة، وهو ما يتناقض مع تصريح الشرطة بأنها نشرت عناصر للبحث عن المختطفين.

وتُعدّ هذه الهجمات شائعة في نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، حيث تستهدف عشرات العصابات المجتمعات النائية التي تفتقر إلى الأمن والوجود الحكومي. وتشهد نيجيريا تمرداً منذ عام 2009. ووفقاً للأمم المتحدة، أدى النزاع إلى مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص، وتشريد نحو مليوني شخص في شمال شرق البلاد. ورغم تراجع حدّة العنف خلال السنوات العشر الماضية، فقد امتد إلى دول مجاورة هي النيجر وتشاد والكاميرون.

كذلك تواجه البلاد أعمال عنف تشنّها جماعات متطرفة منذ وقت طويل في الشمال الشرقي، إضافة إلى نشاط العصابات المسلحة وقطاع الطرق الذين ينهبون القرى ويقومون بعمليات خطف مقابل الفدية في مناطق الشمال الغربي. وتشهد المنطقة الوسطى اشتباكات متكررة بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين، رغم أن العنف غالباً ما يرتبط بالنزاع على الأراضي والمراعي والموارد أكثر من ارتباطه بالدين. وتنقسم نيجيريا بشكل متساوٍ تقريباً بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية، والشمال ذي الغالبية المسلمة، وكانت مسرحاً لنزاعات أودت بحياة مسيحيين ومسلمين على حد سواء.

وظل كل من التنظيمين، "بوكو حرام" و"داعش"، يعتمد بالأساس على تمويل مالي من عمليات السرقة والإتاوات من السيطرة على ممرات التجارة، وبشكل خاص على الفدية التي تُحصَّل من عمليات الخطف والابتزاز، ولا سيما في مناطق ولاية بورنو. وفيما كانت جماعة "بوكو حرام" تركّز على النهب والإتاوات وقطع الطرق، كان تنظيم "داعش" يركّز على مهاجمة الثكنات والمرافق العامة والمدارس. ومثّل عام 2021 محطة في مسار جماعة "بوكو حرام" بعد مقتل زعيمها أبو بكر شيكاو خلال الاقتتال مع عناصر "داعش"، وخلفه على رأس التنظيم باكورا دورو الذي عُرف عنه تبنيه أسلوباً أكثر دموية من سابقه من خلال استهداف المساجد والأسواق بالتفجيرات الانتحارية.

(فرانس برس، العربي الجديد)