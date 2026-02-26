نيجيريا: مقتل 25 شخصاً على الأقل في هجومين منفصلين

- شهدت ولاية أداماوا في نيجيريا هجومين منفصلين من جماعة "بوكو حرام"، أسفرا عن مقتل 25 شخصاً في بلدتي ماداغالي وهونغ، حيث استهدف المسلحون المدنيين والجنود، ونهبوا الأسواق وسرقوا الدراجات النارية. - أدان حاكم الولاية الهجمات، مؤكداً على عدم السماح للإرهابيين بتقويض جهود السلام، ودعا إلى وقف الهجمات العبثية، محذراً من مواجهة عزم جماعي قوي. - منذ 2009، تسببت هجمات "بوكو حرام" في مقتل 40 ألف شخص ونزوح مليوني شخص، وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متزايدة رغم الدعم العسكري الأمريكي.

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في هجومين منفصلين نفذتهما جماعات مسلحة في ولاية أداماوا، شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس. ووقع الهجومان في بلدتي ماداغالي وهونغ، الواقعتين قرب الحدود مع الكاميرون، ونُسبا إلى مسلحي جماعة "بوكو حرام" الذين ينشطون في المنطقة منذ بدء تمردهم المسلح عام 2009.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية ببلدة ماداغالي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "مسلحين يُعتقد أنهم من بوكو حرام كانوا يستقلون عدداً كبيراً من الدراجات النارية هاجموا السوق مساء الثلاثاء، وأطلقوا النار عشوائياً على المدنيين، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً". وأضاف: "ما زلنا نبحث عن مزيد من الجثث، إذ ربما يكون بعض المصابين قد قتلوا في الأحراج متأثرين بجروحهم أثناء محاولتهم الفرار"، وأشار إلى أن المهاجمين نهبوا السوق وسرقوا مواد غذائية ودراجات نارية قبل انسحابهم.

وفي بلدة هونغ المجاورة، قُتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة جنود، بحسب ما أفاد أحد السكان ويُدعى إزيكيل موسى لوكالة "فرانس برس". وقال موسى: "هاجمتنا بوكو حرام بعد مغادرتها البلدة. شاهدنا جثث ثلاثة جنود، كما قُتلت امرأة". وأضاف أن قوات أمن انتشرت في البلدة، فيما بدأ بعض السكان مغادرتها خشية تكرار الهجوم.

من جهته، دان حاكم الولاية أمادو أومارو فينتيري الهجوم في بيان رسمي، من دون أن يعلن حصيلة نهائية للضحايا، وقال: "لن نسمح للإرهابيين بتقويض جهودنا الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار". وأضاف محذراً: "أدعو الجناة إلى الكف عن هذه الهجمات العبثية، وإلا سيواجهون كامل قوة عزمنا الجماعي".

ومنذ عام 2009، أسفرت الهجمات التي تقودها بشكل رئيسي جماعة "بوكو حرام" وفصيلها المنشق "ولاية غرب أفريقيا" التابع لتنظيم "داعش" في نيجيريا، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص في شمال شرقي البلاد، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. كما تواجه نيجيريا تحديات أمنية متفاقمة في شمال البلاد بفعل نشاط جماعات مسلحة أخرى، ما زاد تعقيد المشهد الأمني.

ورغم الحملات العسكرية المتكررة، لم تحقق السلطات نتائج حاسمة في القضاء على هذه الجماعات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة نشر قوات في نيجيريا لتقديم دعم تقني وتدريبي للجيش النيجيري في مواجهة الجماعات المسلّحة، حيث أفادت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا بأن نحو 200 جندي سيشاركون في هذه المهمة.

(فرانس برس، العربي الجديد)