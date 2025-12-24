نيجيريا تنصاع لتهديدات ترامب

- تمكنت واشنطن وأبوجا من حل جزء كبير من الخلاف الدبلوماسي بينهما بعد تهديدات ترامب بالتدخل العسكري في نيجيريا، مما أدى إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، بما في ذلك اتفاق مساعدات بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم مقدمي خدمات صحية مسيحيين. - شهدت العلاقات بين نيجيريا وأميركا تزايدًا في التعاون الأمني، مع ارتفاع رحلات الاستطلاع الأميركية لجمع معلومات استخباراتية عن الجماعات المسلحة في ظل النزاعات المعقدة في نيجيريا. - تدير الولايات المتحدة عمليات الاستطلاع من مطار في أكرا، غانا، لجمع معلومات عن الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام، وتواصل العمل مع نيجيريا لمعالجة العنف الديني والإرهاب.

بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مستوى تهديداته لنيجيريا، وبينها إمكانية التدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر ضد المسيحيين، يبدو أن واشنطن وأبوجا استطاعتا حل جزء من الخلاف، مع الكشف عن تزايد التعاون الأمني بين نيجيريا وأميركا حيث ارتفعت أعداد رحلات الاستطلاع الأميركية فوق البلاد.

وأعلنت الحكومة النيجيرية، أول من أمس الاثنين، أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، "قد تم حلّه إلى حد كبير". وكان ترامب قد وجّه، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقادات لنيجيريا، قائلا إنّ مسيحييها يواجهون "تهديداً وجودياً" يصل إلى حد "الإبادة" وسط النزاعات المسلحة المتعددة التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ورحّب البعض بهذه الحملة الدبلوماسية، فيما اعتبر آخرون أنها قد تؤجّج التوتر الديني في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (240 مليون نسمة)، والتي شهدت في الماضي موجات من العنف الطائفي الذي يشمل الجميع.

حل الخلاف بين نيجيريا وأميركا

وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي في أبوجا لمناسبة نهاية العام: "لقد حل الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أميركا ونيجيريا". ودافع إدريس أمام الصحافيين عن اتفاق مساعدات حديث سيُسهم بموجبه الجانب الأميركي بـ2,1 مليار دولار، مع ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه "تركيز قوي على دعم مقدّمي خدمات صحية مسيحيين". وقال إن "هذا الترتيب سيعود بالفائدة على كل النيجيريين". وجاءت تصريحات إدريس بعدما استقبلت أبوجا وفداً من الكونغرس الأميركي، لكن نيجيريا ما تزال على قائمة أميركا للدول "المثيرة للقلق" بشأن اتهامات بانتهاك الحرية الدينية. وفي الأسبوع الماضي، كانت نيجيريا من بين الدول التي شملتها قيود التأشيرات والهجرة التي فرضتها إدارة ترامب.

محمد إدريس: تمّ حلّ الخلاف الدبلوماسي مع أميركا

غير أنّ هناك مؤشرات على تزايد التعاون الأمني بين البلدين، إذ أشار محلّلون إلى ارتفاع في رحلات الاستطلاع الأميركية فوق معاقل معروفة للمتشددين داخل الغابات. وتُعدّ النزاعات المسلحة المتعددة في نيجيريا معقدة، وتتسبب في مقتل مدنيين، مسلمين ومسيحيين، في كثير من الأحيان. وتواجه البلاد تمرداً مستمراً في شمال شرقها، بالإضافة إلى عصابات "قطاع طرق" تنهب القرى وتنفذ عمليات خطف مقابل فدية في شمال غرب البلاد. أما في الوسط، فيتواجه رعاة مسلمون في الغالب مع مزارعين مسيحيين، لكن العنف يرتبط بالأرض والموارد أكثر من ارتباطه بالدين، بحسب الخبراء. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية وإفادات من مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن الولايات المتحدة تنفذ رحلات جوية بهدف جمع معلومات مخابراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى زيادة التعاون الأمني بين البلدين. ولم يتسن لوكالة رويترز تحديد المعلومات التي تهدف هذه الرحلات الجوية إلى جمعها، لكنها تأتي في أعقاب تهديدات ترامب في نوفمبر الماضي بالتدخل العسكري في نيجيريا، بدعوى تقاعسها عن وقف العنف الموجه ضد المسيحيين.

وتأتي هذه الرحلات أيضاً بعد أشهر من اختطاف طيار أميركي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة. وأشارت بيانات التتبع لشهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي إلى أن الطائرة، التي تشغلها شركة أميركية متعاقدة، والمستخدمة في عمليات المراقبة، تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود أدراجها إلى العاصمة الغانية أكرا. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الشركة المشغلة هي "تيناكس إيروسبيس" التي تتخذ من ولاية مسيسيبي مقراً لها وتوفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل بشكل وثيق مع الجيش الأميركي، وذلك وفقا لموقع الشركة الإلكتروني. ولم ترد "تيناكس إيروسبيس" على طلب للتعليق.

العملية تدار من مطار في أكرا

وقام ليام كار، رئيس فريق أفريقيا في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، بتحليل بيانات الرحلة. وقال لوكالة رويترز إن العملية بدت وكأنها تدار من مطار في أكرا، وهو مركز معروف لشبكة الدعم اللوجستي للجيش الأميركي في أفريقيا. وأضاف أن العملية تعد مؤشراً مبكراً على أن واشنطن تعيد بناء قدراتها في المنطقة بعد أن أمرت النيجر القوات الأميركية بمغادرة قاعدة جوية، حديثة البناء، في الصحراء العام الماضي، واتجهت بدلاً من ذلك إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. وقال كار: "شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استئناف رحلات الاستطلاع والمراقبة في نيجيريا". وذكر مسؤول أميركي سابق أن الطائرة ضمن عدة أصول نقلتها إدارة ترامب إلى غانا في نوفمبر الماضي، موضحاً أن المهام تشمل تعقب الطيار الأميركي المختطف وجمع معلومات مخابراتية عن الجماعات المسلحة التي تنشط في نيجيريا. وتعد جماعة بوكو حرام والفصيل المنشق عنها، تنظيم داعش في غرب أفريقيا، من بين الجماعات المسلحة التي تنشط في نيجيريا.

أشار محلّلون إلى ارتفاع في رحلات الاستطلاع الأميركية فوق معاقل معروفة للمتشددين داخل الغابات

وأكد مسؤول أميركي حالي لوكالة رويترز أن الطائرة كانت تحلق فوق نيجيريا، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل نظراً للحساسية الدبلوماسية للموضوع. وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن واشنطن تواصل العمل مع نيجيريا من أجل "معالجة العنف الديني والهجمات المعادية للمسيحيين وانتشار الإرهاب المزعزع للاستقرار". وكانت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أعلنت، في بيان أخيراً، أن الحكومة الأميركية عقدت اجتماعات بناءة مع نيجيريا عقب رسالة ترامب بشأن البلاد، لكنها أحجمت عن مناقشة القضايا المخابراتية.

إلى ذلك، نصب مسلّحون كميناً لمركبة في وسط نيجيريا تقل أشخاصاً كانوا في طريقهم لحضور مناسبة دينية إسلامية، وقاموا بخطف 28 شخصاً بينهم نساء وأطفال. وجاء في تقرير أعد للأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين الماضي: "خطف مسلحون 28 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، أثناء توجههم إلى تجمع المولد النبوي الشريف" قرب قرية زاك في منطقة بشار في ولاية بلاتو، مضيفاً أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الهجوم. ووقعت هذه الحادثة في اليوم نفسه الذي تمكنت فيه السلطات من تأمين إطلاق سراح 130 تلميذاً، وهي الدفعة الأخيرة من بين أكثر من 250 تلميذاً خطفوا من مدرستهم الكاثوليكية في ولاية النيجر الشمالية الوسطى قبل شهر.

