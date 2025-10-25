نيجيريا تقيل كبار قادتها العسكريين بعد أيام من نفي محاولة انقلاب

- أعلنت الحكومة النيجيرية عن تغييرات كبيرة في القيادة العسكرية، شملت استبدال رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، لتعزيز الأمن الوطني، وسط نفي تقارير عن محاولة انقلاب. - لا تزال نيجيريا تواجه تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك العنف المسلح من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى العصابات المسلحة والانفصاليين في مناطق أخرى. - تم تعيين الجنرال أولوفيمي أولويدي رئيسًا جديدًا للأركان، بينما لم يتم استبدال رئيس الاستخبارات، وسط تقارير عن اعتقالات لضباط بتهمة "عدم الانضباط".

أعلنت الحكومة النيجيرية الجمعة، إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار قادتها العسكريين، شملت استبدال رئيس أركان الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان وسائل إعلام نيجيرية إحباط مخطط لمحاولة انقلاب، على الرغم من نفي الحكومة والجيش لهذه التقارير.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو في بيان مقتضب: "وافقت على تغييرات في هيكلية قواتنا المسلحة لتعزيز منظومة الأمن الوطني النيجيري". وأشرف رئيس الأركان المقال، الجنرال كريستوفر موسى، الذي عُين في منصبه عام 2023، على العديد من القمم العسكرية رفيعة المستوى التي استضافتها العاصمة أبوجا وجمعت مسؤولين عسكريين من القارة الأفريقية.

ومع ذلك، لا تزال البلاد تكافح العنف المسلح، وخاصة جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش "ولاية غرب أفريقيا" في شمال شرق البلاد. ورغم تراجع العنف عن ذروته قبل عقد، لا يزال النزاع محتدماً في المناطق الريفية، وقد حذّر مراقبون من تصاعد الهجمات المسلحة هذا العام. ويشارك الجيش في معارك ضارية على جبهات متعددة، حيث يقاتل العصابات المسلحة المعروفة باسم "قطاع الطرق" في الشمال الغربي، بالإضافة إلى الانفصاليين في الجنوب الشرقي.

ويتحدر رئيس الأركان الجديد الجنرال أولوفيمي أولويدي الذي عُيِّن خلفاً لموسى، من مسقط رأس تينوبو في جنوب غرب نيجيريا. هذا ولم يُستبدَل رئيس الاستخبارات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت صحيفتا "صحارى ريبورترز" و"بريميوم تايمز" النيجيريتان عن مخطط أعده 16 ضابطاً على الأقل لإطاحة تينوبو. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال 16 ضابطاً بتهمة "عدم الانضباط". ونقلت الصحيفتان، نقلاً عن مصادر دفاعية، أن الاعتقالات مرتبطة بمؤامرة انقلاب، لكن الجيش والحكومة نفيا هذه التقارير.

(فرانس برس)