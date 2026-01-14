- التوتر السياسي حول مستقبل غرينلاند: يتزايد القلق في نوك مع اقتراب اجتماع البيت الأبيض بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، حيث يرفض السكان أي محاولة للضغط على مستقبل الجزيرة، مؤكدين أن استقلال غرينلاند يتطلب ترتيبات مؤسسية وسياسية واقتصادية. - التحديات أمام التوصل إلى تسوية: فرص التوصل إلى تسوية بين الأطراف محدودة ومعقدة، مع تضارب بين المطالب الأميركية ورفض غرينلاند لأي تغيّر سياسي، مما يعقد المحادثات. - المزاج المحلي والذاكرة الجماعية: يعكس المزاج المحلي في نوك أهمية إرادة السكان في تقرير مستقبلهم، مع رفض الغرينلانديين لتحويل جزيرتهم إلى مسرح لسرديات قديمة.

يتصاعد القلق في شوارع نوك مع الحديث عن مستقبل غرينلاند وإمكانية التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الجانب الأميركي وكلٍّ من الدنمارك وغرينلاند. بعيداً عن البيانات الرسمية، يعكس كلام بعض السكان، من فنانين وسياسيين ورجال أعمال، شعوراً بعدم اليقين حيال نتائج الاجتماع، وما إذا كان سيكون محطة تفاهم أو استمراراً للتوتر السياسي.

الممثل والفنان الغرينلاندي أوريانق فليشر عبّر في حديثه لـ"العربي الجديد" عن شعوره بالتحدي، مؤكداً أن التوصل إلى تسوية يبدو صعباً، وأن مسألة استقلال غرينلاند لا تزال مطروحة لكنها تتطلب ترتيبات مؤسسية وسياسية واقتصادية قبل أن تصبح خياراً قابلاً للتطبيق. وقال فليشر بلغة ساخرة: "أنا في طريقي إلى فانكوفر في كندا، ولا أدري بعد بقائي هناك إذا ما كنت سأعود إلى غرينلاند، أو غرونلاند كما تُنطق بالدنماركية، أو إلى أرض الإنسان كما نسميها بلغتنا". وأضاف: "لا أحد يحق له أن يقرر مصير أي شعب في أرضه. فترامب وغيره في الغرب أظهروا لنا أية سياسات يريدونها في فلسطين وغزة، حيث نشعر ونتضامن مع شعبها المحتل ونرى تشابهاً في قضايا السكان الأصليين، ونحن لسنا شعباً ساذجاً لنقبل التعامل معنا كما تعاملوا مع السكان الأصليين في أميركا". وختم ممازحاً: "أتمنى ألا أكون بحاجة إلى تأشيرة دخول أميركية إلى موطن آبائي وأجدادي، أو أن تُفرض ترتيبات خاصة علينا".

"لا الأرض ولا الإنسان للبيع"

الموظفة الغرينلاندية في دائرة الشؤون الاجتماعية (وزارة محلية) هنا بيرلوند تحدثت إلى "العربي الجديد"، معتبرة أن ناس نوك، سواء أكانوا من سكانها الأصليين أم دنماركيين، في أغلبيتهم يعبرون عن موقف شبه موحد: الأرض والإنسان في غرينلاند ليسا للبيع. وهذا المزاج الشعبي يسلط الضوء على شعور عام بالرفض لأي محاولة للضغط أو التلاعب في مستقبل الجزيرة، وهو شعور يشارك فيه سياسيون ورجال أعمال وفنانون على حد سواء.

صعوبة التسوية: أجندات متباينة وسيطرة أميركية

تظل فرص التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك محدودة ومعقدة، وسط تضارب واضح بين المطالب الأميركية ورفض الجزيرة لأي تغيّر في وضعها السياسي. فقد شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منذ 2019 على أن غرينلاند جزء من أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيراً إلى وجوب السيطرة عليها "بالطريق السهل أو بالطريقة الصعبة"، في خطاب لا يترك مجالاً للغموض حول الهدف النهائي. ومع ذلك، يفتقر هذا الموقف إلى ضغوط خارجية قوية، ما يمنح واشنطن هامشاً واسعاً للمناورة، ويجعل فرض أي تسوية سياسية أمراً صعباً على الطرفين الأوروبي والغرينلاندي.

في مؤتمر صحافي مشترك أمس الثلاثاء، أكّد رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدركسن أن البلدين يقفان معاً بصوت واحد: "غرينلاند ليست للبيع، ولن تكون جزءاً من الولايات المتحدة"، مؤكدَين ضرورة بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. هذه الرسالة الواضحة تصل إلى البيت الأبيض قبل الاجتماع المرتقب، لكنها تواجه تحديات تطبيقية أمام وفد أميركي مدرك تماماً لتعليمات الرئيس ومتمسك بموقفه.

المفاوضون الأميركيون، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، يعرفون جيداً ما يريده ترامب، ولا توجد ضغوط خارجية حقيقية عليهم، ما يجعل من الصعب على الطرفين الغرينلاندي والدنماركي تحويل اللقاء إلى تسوية سياسية ملموسة دون تقديم تنازلات قد تُعتبر نصراً للجانب الأميركي. ومع غياب مثل هذه الضغوط، يصبح من الصعب تصور حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف، وخصوصاً مع التصريحات الأميركية الصريحة حول "الطريق الصعب" واعتبار غرينلاند أولوية استراتيجية، ما يزيد من تعقيد أي محادثة للتوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق.

السيناريوهات المحتملة لاجتماع واشنطن

قبل الاجتماع، يرى بعض المراقبين أن النتائج المتوقعة ستراوح بين إعادة تأكيد المواقف التقليدية، حيث يرفض الجانب الدنماركي والغرينلاندي مناقشة السيادة، ويتمسك الجانب الأميركي بخطاب أمني يربط غرينلاند بحماية القطب الشمالي والممرات الاستراتيجية، وبين محاولة أميركية لتقديم مطالبها بلغة أقل حدّة عبر توسيع التعاون العسكري أو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والمعادن، ما يسمح لواشنطن بعرض ذلك داخلياً على أنه إنجاز استراتيجي، رغم المخاوف من أن يكون مدخلاً لتوسيع النفوذ تدريجياً. وهناك احتمال أقل، لكنه وارد، يتمثل بتصعيد الخطاب الأميركي بعد الاجتماع إذا شعر الجانب الأميركي بأن الموقف الدنماركي والغرينلاندي مغلق أو منقسم، ما قد يؤدي إلى استخدام لغة ضغط سياسي أو إعلامي، وربما التلويح بخيارات أكثر صرامة.

أصوات سياسية محلية ورفض للضغوط الخارجية

سياسيون محليون مثل كارل هانسن، من حزب سيموت (يسار الوسط)، رأوا في حديثهم لـ"العربي الجديد" أن جزءاً من التحدي يكمن في الأساس الذي ينطلق منه الجانب الأميركي، مشيرين إلى أن المطالب الأميركية السابقة بررت بعوامل اقتصادية وأمنية، لكن اليوم يُركّز الجانب الأميركي على البعد الأمني مع إهمال الموارد الطبيعية، وهو ما يثير تساؤلات عن الشفافية وأهداف الإدارة الأميركية. ومن حزب اليسار "إي آي"، قال يانيك نيلسن لـ"العربي الجديد" إن ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم "تعبير عن صلف واستعلائية إمبريالية توسعية"، داعياً إلى التمسك بموقف الشارع بكلمة واحدة: "لا... لا للبيع ولا للسيطرة المتغطرسة".

تشكيك وتهكم على النفوذ الصيني

يتعزز هذا القلق مع التشكيك في الروايات الأميركية حول النفوذ الصيني. يرى بعض السكان ممن تحدث إليهم "العربي الجديد"، مثل رجل الأعمال الدنماركي المقيم في نوك هنريك بيترسن، أن الحديث عن النفوذ الصيني مبالغ فيه، وأن الوجود الأجنبي يقتصر على عمالة آسيوية محدودة ومعروفة الهويات، من تايلاند والفيليبين في أغلبيتها، بينما القنصلية الأميركية على دراية بذلك. كذلك ينفي آخرون وجود أي نشاط صيني، مؤكدين أن أمن غرينلاند جزء من ترتيبات أوسع ضمن حلف شمال الأطلسي، وأن القاعدة الأميركية في ثولا مطلعة على كل ما يجري على الأرض.

اختبار نيات أكثر من مفاوضات حاسمة

يُنظر إلى اجتماع البيت الأبيض على أنه اختبار لمواقف الأطراف المعنية أكثر من كونه مفاوضات حاسمة. فإذا خرج بإشارات احترام لإرادة سكان غرينلاند، فقد يفتح الباب لمسار دبلوماسي طويل وبطيء. أما إذا طغت لغة الضغط أو الإملاء، فقد يزيد شعور الشك في نوك بأن مستقبل الجزيرة يُناقش بمنطق القوة أكثر من الشراكة، ويعزز القناعة بأن أرض الإنسان، كما يسميها أهلها، ما زالت مضطرة إلى الدفاع عن نفسها في عالم تحكمه الحسابات الجيوسياسية الكبرى.

ويحذر بعض من تحدثوا إلى مراسل "العربي الجديد" في نوك من أن يشتمّ الأميركي أي خلاف أو اختلاف بين نوك وكوبنهاغن، مهما كان بسيطاً، لأن ذلك برأيهم "سيعزز الهجمة الأميركية لجعل الشرخ أكبر واستمالة ناس غرينلاند أكثر، وخصوصاً الفقراء".

غرينلاند ما بين السيادة والذاكرة الجماعية

في نهاية المطاف، يوضح المزاج المحلي في نوك أن القضية لم تعد محصورة بالسيادة أو الأمن، بل ترتبط بفهم السكان لمستقبل جزيرتهم وحقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وبين رغبة الدنمارك في المحافظة على علاقة مستقرة، وطموح الولايات المتحدة الاستراتيجي، يبقى صوت الشارع مؤشراً رئيسياً على الحساسيات القائمة وأهمية مراعاة إرادة السكان في أي تفاهم مستقبلي. ما يقوله الفنانون والسياسيون ورجال الأعمال والمواطنون العاديون يعكس حرصاً مشتركاً على ألا تتحول الجزيرة إلى مسرح لإعادة إنتاج سرديات قديمة تحت شعارات جديدة، سواء كانت حماية أمنية مقابل نفوذ، أو شراكة مقابل صمت طويل.

هكذا، لا يقف الغرينلانديون اليوم عند مفترق طرق جغرافي فحسب، بل عند مفترق أخلاقي وسياسي أيضاً. فهم يدركون أن جزيرتهم ليست جاهزة بعد للاستقلال الكامل، لكنهم يرفضون في الوقت ذاته أن يُفسّر هذا الواقع على أنه دعوة مفتوحة لوصاية جديدة أو هيمنة مختلفة الاسم. وبين رغبة الدنمارك في المحافظة على علاقة مستقرة، وطموح الولايات المتحدة الاستراتيجي، يبقى صوت الشارع في نوك تذكيراً ثابتاً بأن هذه الأرض، بكل ما فيها من ثلج وموارد هائلة لم تمس بعد، ومنها اليورانيوم، هي قبل أي شيء موطن بشر، لا صفقة، ولا قاعدة، ولا طريقاً سهلاً أو صعباً نحو السيطرة.