نوري المالكي بنسخة ثالثة... محاولة صعبة للتوازن بين طهران وواشنطن

يعود اسم نوري المالكي بقوة إلى الساحة السياسية العراقية، مع اقترابه من العودة إلى رئاسة الوزراء العراقية لمرة ثالثة، لكنها تأتي في ظروف تختلف جذرياً عن فترة توليه الحكومة بين 2006 و2014. فالمالكي يعود في ظل صراع أميركي إيراني مفتوح، ومع رغبة واشنطن بالقضاء على النفوذ الإيراني في بغداد، وسط ترويج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شعار "إضعاف إيران ووكلائها" في المنطقة.

والمالكي زعيم تحالف "دولة القانون"

، ورئيس حزب الدعوة الإسلامية منذ 2007، وحافظ على علاقته بواشنطن حتى حين كان يوصف بأنه أبرز حلفاء طهران في بغداد، ويعود اليوم مشهد الاستحقاقات الدستورية، بعد إعلان ائتلاف "الإطار التنسيقي" الحاكم، أول من أمس السبت، ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة . واعتمد "الإطار" في هذا الترشيح على ثقله البرلماني، إذ حصل بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أكبر كتلة نيابية بـ175 مقعداً، أي أكثر من نصف البرلمان المؤلف من 329 مقعداً. في المقابل برز انقسام على المستويين الشعبي والسياسي، بين مؤيد ومعارض لهذا الترشيح، والذي سبقه انسداد سياسي حتى داخل "الإطار التنسيقي" نفسه.

ورغم ما قد تحمله ولاية ثالثة للمالكي من متغيرات، والتي ربما تكون لقيادة مرحلة انتقالية من النفوذ الإيراني المطلق إلى مرحلة جديدة، فإن الولايتين السابقتين له كفيلتان بطرح العديد من الأسئلة والمخاوف، إذ شهدتا حرباً طائفية وصراعات دامية حتى مع القوى الشيعية الأخرى، إلى جانب حملات قمع وفضائح فساد، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة في البلاد قبل نهاية ولايته الثانية في 2014 (قبل هزيمة التنظيم في 2017). رغم ذلك فمنذ ذلك الحين بقي للمالكي دور بارز في كواليس رسم التحالفات البرلمانية واختيار مرشحين لرئاسة الوزراء، كما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2014 و2018. قد يجعل ذلك منه اختياراً مقبولاً، أولاً داخلياً باعتبار أن العراق محكوم بـ"التوافق"، وثانياً خارجياً نتيجة ولايتين سابقتين جمح فيهما تارة تجاه إيران وتارة تجاه الولايات المتحدة.

ولايتا نوري المالكي الأولى والثانية

أبرز ما صُبغت به الولاية الأولى للمالكي، كانت عملية "صولة الفرسان" التي أطلقها في 25 مارس/آذار 2008 بدعم جوي ولوجستي من القوات الأميركية والبريطانية في التحالف، إذ جرت العملية، بهدف معلن هو "استعادة سلطة الدولة" في مدينة البصرة جنوبي العراق، ضد مجموعة "جيش المهدي"، أي التيار الصدري (بما يعرف باسم التيار الوطني الشيعي بقيادة مقتدى الصدر). وأسفرت العملية خلال أيام إلى جانب المعارك الدامية، عن اعتقال المئات وتجميد "جيش المهدي"، وتحوّل التيار الصدري نحو العمل السياسي. علماً أن الصدر لا يزال منذ تصدّر تحالفه نتائج الانتخابات العراقية في 2021، معتزلاً العمل السياسي ويدعو لمقاطعة الانتخابات، وسط إصراره حينها على عدم المشاركة في الحكومة، ولاحقاً تشكيكه بنزاهة الانتخابات. ويعد التيار الصدري أبرز المكوّنات الشيعية خارج "الإطار التنسيقي" الذي يضم معظم الفصائل الشيعية الموالية لإيران.

أما ولاية نوري المالكي الثانية على رأس الحكومة، فقد شهدت انسحاب القوات الأميركية نهاية 2011 (انتهاء الاحتلال الأميركي رسمياً)، فيما تصاعدت التوترات الطائفية، وسيطر تنظيم "داعش" على الموصل ثم مناطق واسعة شمالي العراق مع ما رافقها من تهجير ودمار، ما أجج رفضاً سياسياً للمالكي قبل استقالته في العام نفسه. ورغم تنامي نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة في عهد المالكي، وتشكل "الحشد الشعبي" بعد يومين من سقوط الموصل، وتحول الفصائل إلى "ذراع أمني" للقوى السياسية الحاكمة، فإن حزب المالكي يروّج اليوم على أنه الوحيد القادر على ضبط سلاح الفصائل.

كذلك بين عامي 2006 و2014، اقترن اسم نوري المالكي بقمع الخصوم السياسيين، والسجون السرّية والتعذيب المنهجي، إلى جانب فضّ الاعتصامات السلمية بالقوة كما في الحويجة والرمادي وديالى (في 2013 احتجاجاً على سياسات الحكومة). وشهد عهده حملات اعتقال جماعية استندت إلى الفقرة 4 من قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، و"المخبر السري" و"الدعاوى الكيدية"، والتي طاولت الآلاف من المواطنين، لا سيما من المكوّن العربي السنّي، وهو ما خلف شعوراً عميقاً بالتهميش وانعدام الثقة بالدولة. في موازاة ذلك، شهد العراق إبان رئاسة المالكي للحكومة فساداً مالياً منظّماً تمثل في صفقات تسليح فاسدة، وبيع المناصب العسكرية.

هل حظي المالكي بتوافق كامل داخل "الإطار التنسيقي"؟

وكان "الإطار التنسيقي"، قد أعلن أول من أمس السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة المقبلة، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، داعياً مجلس النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق المهل الدستورية. وقال الائتلاف الحاكم في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وتكشف مفردة "الأغلبية" تحديداً، أن الترشيح لا يمثل توافقاً شيعياً كاملاً، بل تسوية داخلية هشة، عكست عمق الانقسام داخل التحالف الحاكم وحدود القدرة على إنتاج مرشح يحظى بقبول واسع. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني

عامر الفايز: عشرة من أصل 12 عضواً في "الإطار" رشحوا المالكي

، الذي يترأس الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً داخل "الإطار التنسيقي"، وهو ائتلاف "الإعمار والتنمية"، قد تنازل للمالكي عن منصب رئيس الحكومة، في إطار إنهاء الانسداد السياسي في مفاوضات الأحزاب العربية الشيعية.

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، عامر الفايز، في تصريحات صحافية، إن "عشرة من أصل 12 عضواً في الإطار التنسيقي صوّتوا لصالح ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، فيما تحفظّ عمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة) وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)". وأضاف أن "ملاحظاتهما تتعلق ببعض التفاصيل والمواضيع المطروحة داخل الاجتماع" الذي عقد في بغداد أول من أمس. وقال مصدر سياسي مطلع من داخل "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، إن ترشيح المالكي لاقى "دعماً واضحاً وقوياً من زعيم تحالف الفتح هادي العامري (رئيس منظمة بدر)، فضلاً عن قوى أخرى"، موضحاً أن "المخاوف من انقسام الإطار دفعت باتجاه ترشيح المالكي لحسم الملف".

معارضة ترشيح المالكي

بيان التحالف الذي يضم القوى الشيعية، عدا التيار الصدري، جاء بالتزامن مع بيان للقوى العراقية السنّية، أعلنت فيه رفضها ترشيح المالكي، داعية قوى "الإطار التنسيقي"، إلى ما وصفته بـ"مراعاة القبول الوطني" للمرشحين. وحذر "المجلس السياسي الوطني السنّي" (تحالف أحزاب سنّية تشكل عقب الانتخابات الأخيرة، أبرزها حزب "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر)، في بيان أول من أمس، من ترشيح المالكي، معبراً عن "قلق واسع" لدى شرائح كبيرة من الشعب العراقي". وشدد البيان على أن "المرحلة الحسّاسة التي يمر بها العراق تتطلب قرارات تاريخية مسؤولة تقدّم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى، وعدم تداول أسماء مرشحين جدد ارتبطت مراحل سابقة من وجودهم في السلطة بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة، ما تزال آثارها حاضرة في الواقع العراقي". وأكد على أن "العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى شخصية توافقية غير إقصائية تؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتضع مكافحة الفساد وإعادة الإعمار ومعالجة الملفات الإنسانية وبناء دولة المؤسسات والقانون في مقدمة أولوياتها، لا إلى إعادة تدوير تجارب أثبتت عجزها عن تحقيق الاستقرار أو استعادة ثقة المواطن".

غير أن هذا الموقف لم يكن موحداً داخل "المجلس الوطني السنّي" نفسه، إذ أعلن تحالفا "الحسم" بزعامة ثابت العباسي، و"العزم" برئاسة مثنى السامرائي، تأييدهما ترشيح المالكي، ونفيا أن يكون بيان المجلس قد صدر بإجماع داخله. وذكر محمد الكربولي، وهو عضو مجلس النواب عن تحالف "العزم"، على منصة "إكس"، أن نوري المالكي "هو الخيار الأفضل للسنّة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".

مسعود البارزاني: مستعد لدعم المالكي في القضايا العالقة

في المقابل برز موقف كردي لافت، تمثل برسالة التهنئة والدعم التي وجهها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، مسعود البارزاني، والذي رحب بترشيح المالكي، مبدياً استعداده لـ"دعم المالكي في معالجة القضايا العالقة والخلافات القائمة، والعمل المشترك على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد". على الجانب الآخر، حاول حزب الدعوة وائتلاف "دولة القانون"، خلال تصريحات على مدى الأسابيع الماضية احتواء المخاوف، في خطاب سياسي ركز على الشراكة الوطنية واختيار حكومة من "الكفاءات النزيهة" والالتزام بتوجيهات المرجعية، وتقديم المالكي بوصفه مرشحاً "قادراً على ضبط الفصائل" العراقية. وشدد حزب الدعوة في بيان أول من أمس، على أن "نجاح المهمة المصيرية لتشكيل الحكومة، يعتمد بالدرجة الأولى على إرساء الشراكة المتوازنة بين المكوّنات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكوّنات الوطنية".

وتواجه الأغلبية التي حققها "الإطار التنسيقي" في ترشيح المالكي، تحديات كبيرة، بينها موقف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، خصوصاً وأنه هو الذي أوقف طموح المالكي في الحصول على الولاية الثالثة عام 2014. كذلك هناك تحديات تتعلق بموقف مقتدى الصدر، الخصم الأبرز للمالكي والذي تلامس الخصومة بينهما حدّ العداء، بالإضافة إلى مواقف المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية التي لا تريد وجود الفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة. المطلب الأميركي صعب في ظل وجود نحو 100 نائب داخل البرلمان العراقي يمثلون الفصائل، ما يمنح للفصائل ست وزارات وفق مبدأ توزيع المناصب حسب الثقل البرلماني (23 وزارة وكل حقيبة وزارية بـ15 مقعداً برلمانياً).

ويبدو أن نوري المالكي يتجه فعلاً إلى تقليل وجود الفصائل في حكومته، عبر اختيار شخصيات غير منتمية للفصائل لكنها على توافق مع الجماعات المسلحة، وهو أسلوب اتبعه رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي، للتعامل مع الموقف الأميركي تجاه العراق. في هذا الصدد قال وزير سابق قرب من "الإطار التنسيقي"، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الذهاب لاختيار المالكي يأتي كونه قادراً على التعامل مع ملفات صعبة، تحتاج إلى شخص ذي تجربة سابقة وليس شخصية جديدة لا يمكن المغامرة بها في مثل هذه الظروف والمتغيرات الجديدة". وأضاف أن المالكي على "علم ودراية بالموقف الأميركي الجديد من العراق، والتغييرات بالمنطقة، خصوصاً ما يتعلق بإبعاد الفصائل وهو الملف الذي تضغط به واشنطن حالياً". وفي رأيه فإن الجانبين الأميركي والإيراني "تعاملا سابقاً مع المالكي، ولا يوجد ما يمنع تكرار ذلك مرة أخرى، وهو يحتفظ بعلاقات متوازنة مع الطرفين".

من جانبه، أشار الباحث في الشأن السياسي، غالب الدعمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المتغيرات التي تحدث عادة في ملف اختيار رئيس الوزراء كثيرة"، مضيفاً أنه لا يمكن معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة. لكن في رأيه "هناك جهات سياسية ترفض نوري المالكي ليس لأنها تتهمه بمشكلات مرت على العراق خلال العقدين الماضيين، بل لأنه قادر على إيقاف بعض الجماعات التي تريد أن يكون الحكم للأحزاب وليس لقرارات الدولة". وأوضح الدعمي أن "الحكومة الجديدة ستكون من أصعب الحكومات على الأحزاب والمسؤولين، لأن التحديات الداخلية تكاد تكون أقل بكثير من التحديات الخارجية، إذ سيكون للولايات المتحدة دور كبير في ملفات متعددة".

عرف تقاسم المناصب

ووفق العرف السياسي المعمول به في العراق، وهو مبدأ المحاصصة وتقاسم المناصب بين الطوائف والقوميات، يذهب منصب رئيس البرلمان لأحزاب المكوّن العربي السنّي، ومنصب رئيس الحكومة لأحزاب المكوّن العربي الشيعي، أما منصب رئيس الجمهورية فهو من حصة الأحزاب الكردية، وجرت العادة منذ العام 2005 أن المنصب الأخير من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه حالياً بافل جلال طالباني، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت حراكاً من الحزب الكردي الأكبر في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل الظفر بالمنصب.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتخب البرلمان رئيساً له، وهو هيبت الحلبوسي. وبحسب الدستور، يُفترض بعد جلسة البرلمان الأولى، التي عُقدت في 29 ديسمبر الماضي، أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً، كما يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، والذي يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً". وبعدها لدى رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف حكومته وقال هيبت الحلبوسي، أمس الأحد، أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، خلفاً لعبد اللطيف رشيد، ستعقد يوم غد الثلاثاء. وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل الطالباني، أنّ مرشحه للمنصب هو نزار آميدي، ولا يوجد أي مرشح آخر. في المقابل، رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الوزير الحالي للخارجية فؤاد حسين، للمنصب المخصص للمكوّن الكردي.