نوح يلماز سفيراً جديداً لتركيا في سورية

- تم تعيين نوح يلماز سفيراً لتركيا في سورية، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة التركية للعلاقات مع دمشق. يلماز مقرب من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وله خلفية قوية في جهاز المخابرات. - يلماز وُلد في إسطنبول عام 1974، وهو متزوج وله طفلان، ويتقن اللغة الإنكليزية. شغل منصب نائب وزير الخارجية ودرس العلوم السياسية وعلم الاجتماع. - يتمتع بخبرة واسعة في السياسة الخارجية والأمن، وشارك في دورات بجامعتي هارفرد وجورج تاون، مما يؤهله لتنفيذ سياسات الحكومة التركية في سورية.

أصدر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين نائبه نوح يلماز سفيراً في سورية، ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها لتعيين عدد من السفراء في دول مختلفة. ونقلت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية لوسائل الإعلام التركية أن فيدان أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيراً لتركيا لدى دمشق، كما جرى تعيين المديرة العامة للعلاقات الثنائية (أميركا اللاتينية) في الوزارة السفيرة يابراق بلقان، ممثلة دائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي.

ووفق القرارات المتخذة، جرى تعيين الممثل الدائم الحالي لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي السفير فاروق قايماقجي، سفيراً في لوكسمبورغ، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية (غرب ووسط أفريقيا) السفيرة شبنام جينك ممثلة دائمة لتركيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي. كما جرى تعيين المديرة العامة للترويج الخارجي والشؤون الثقافية السفيرة إيدا أونلو سفيرة لدى الجبل الأسود، فيما عينت نائبة المدير العام لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بيلغين أوزكان سفيرة في بابوا غينيا الجديدة.

من هو نوح يلماز؟

يُعتبر السفير التركي الجديد لدى سورية نوح يلماز من المقربين من وزير الخارجية هاكان فيدان، وقبل عمله في وزارة الخارجية عمل لمدة عقد من الزمن في جهاز المخابرات التركية. ويُظهر هذا التعيين الأهمية البالغة التي توليها الحكومة التركية لسورية في المرحلة المقبلة. وتكررت التصريحات التركية بخصوص الموقف من الحكومة في دمشق ومستقبل سورية، ويُظهر أيضا الأهمية الكبرى لمرحلة دعم سورية واستقرارها، حيث لعبت المخابرات التركية دوراً في الملف السوري خلال السنوات السابقة.

وبحسب موقع وزارة الخارجية، فإن يلماز من مواليد إسطنبول عام 1974، متزوج وله طفلان، يتقن اللغة الإنكليزية، ويعمل بمهام نائب وزير الخارجية منذ 20 مايو/ أيار من العام 2024، أي بعد تولي فيدان وزارة الخارجية عام 2023. درس يلماز العلوم السياسية وإدارة الرأي العام في جامعة مرمرة، وتخرّج منها عام 1994، كما أنهى دراسة علم الاجتماع في جامعة الشرق الأوسط في العام 1999، ليكمل الدراسات العليا بداية في سياسة الثقافة والنظريات بجامعة ترنت، ولكن لم يكملها، ليحوز درجة الماجستير في التصميم الغرافيكي بجامعة بيلكنت عام 2001.

وأكمل يلماز الدكتوراه في جامعة يلدريم بيازيد بعلم الاجتماع عام 2016، فيما كان طالب دكتوراه أيضاً في جامعة جورج ماسون في قسم الأبحاث الثقافية، وعمل بعدها في التدريس الأكاديمي والصحافة والتحرير وعدة مجالات، في الفترة بين 2012 و2013، قبيل الدخول في جهاز الاستخبارات ليعمل عشر سنوات حتى العام 2023. ومع التغييرات الحكومية عقب الانتخابات الرئاسية في تركيا عام 2023، وتولي إبراهيم قالن رئاسة المخابرات، بدأ يلماز العمل في وزارة الخارجية بصفة كبير مستشارين، وتولى لاحقاً رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في الوزارة، ليلتحق بمهامه نائباً للوزير حتى تاريخ اليوم.

كما تلقى يلماز تعليماً في كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإيطالية روما في الفترة بين 2019 و2020، وتلقى تعليماً باللغة العربية في العاصمة الأردنية عمّان عام 2018، ولديه مشاركة في دورات أخرى بجامعة هارفرد وجورج تاون، وأصدر كتاباً عن تحريم الصور في الإسلام عبر التاريخ عام 2017، وحرر كتاباً عن السياسة التركية الخارجية لمركز أبحاث سيتا عام 2011. وتُظهر السيرة الذاتية للسفير التركي الجديد إتقانه اللغات الأجنبية، وعمله في السياسة الخارجية، كما أن عمله الأمني ربما يخوله لعب دور كبير في سورية بالمرحلة المقبلة، في تنفيذ سياسات الحكومة التركية في دعم نظيرتها السورية.