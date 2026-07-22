- الوضع الميداني في زوطر الغربية: البلدة تحت سيطرة نيران إسرائيل، مما يمنع عودة الأهالي، بينما تشهد بلدتا فرون وصريفا انتشارًا للجيش اللبناني وعودة جزئية للسكان رغم الدمار. - الجهود الحكومية والتحديات الأمنية: رئيس الوزراء نواف سلام يؤكد التزام الدولة بعودة الحياة للجنوب، لكن التحديات الأمنية مستمرة بسبب رفض الاحتلال الانسحاب من زوطر الشرقية، حيث تعرض الجيش لإطلاق نار. - مطالب الأهالي والوضع الإنساني: الأهالي يطالبون بتفقد ممتلكاتهم، لكن الوضع الأمني والدمار يعقدان العودة. الجيش ينسق مع الجانب الأمريكي لضمان سلامة الأهالي، ويؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل.

لا تزال بلدة زوطر الغربية تتصدّر المشهد الميداني في جنوب لبنان، باعتبارها أولى البلدات التجريبية التي ستمثّل "امتحاناً" للدولة اللبنانية في مسار حصر السلاح بيدها، ولجدية إسرائيل في تنفيذ التزاماتها، خصوصاً أن المناطق النموذجية التي أدرِجت في إطار المرحلة الأولى، التي انطلقت أمس الثلاثاء، لم تكن محتلّة. وحازت زوطر الغربية على التركيز الأكبر، باعتبار أنها مُسيطَر عليها بالنار من قبل إسرائيل، ومُنِع أهلها من العودة إليها، بعكس بلدتي فرون وصريفا، اللتين ينتشر الجيش اللبناني أساساً فيهما، ويسيّر دورياته داخلهما، وقد شهدتا عودة لبعض السكان، لا كلّهم، في ظلّ حجم الدمار الواسع الذي طاول المنازل والطرقات والبنى التحتية وعطّل الخدمات الأساسية.

وتُعدّ العودة إلى زوطر الغربية محفوفة بالتحديات والمخاطر الأمنية، خصوصاً في ظلّ رفض الاحتلال الانسحاب من بلدة زوطر الشرقية، الملاصقة لها، ورسم الجيش الإسرائيلي حدوداً للتنقّل فيها، وقد سرت حتى على الجيش اللبناني، الذي تعرّض عناصره أمس لإطلاق نار خلال تنفيذهم مهمة الانتشار، بزعم "تجاوزهم المنطقة التجريبية"، علماً أن قيادة الجيش اللبناني أكدت عدم الدخول إلى زوطر الشرقية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه عودة الأهالي إلى زوطر الغربية؟ ما هي الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لتأمين عودة الأهالي إلى زوطر الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتفقّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد اليوم الأربعاء، حيث وضع علماً لبنانياً في الساحة، وأكد أن هذه اللحظة "تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا". وقال سلام: "لقد أكدنا منذ البداية أن هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا، وما نشهده اليوم ليس سوى بداية، لكننا مصمّمون وثابتون، وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية".

وفي رسالة له إلى أهالي الجنوب، قال سلام: "نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم، فالجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية أهلنا العائدين. وبالتوازي مع استكمال انتشار الجيش، سنواصل فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح لأهلنا العودة بأمان وكرامة إلى بيوتهم وقراهم".

سلام: عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة

وأضاف "كما بدأنا التحضير لإعادة جميع الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء واتصالات، والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية"، مؤكداً أن "عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة"، مشدداً على أن "عودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته".

أهالي زوطر الغربية يرفعون الصوت

ومن دون إعلان مسبق عن الزيارة، وصل سلام صباحاً إلى بلدة زوطر الغربية يرافقه وزير الدفاع ميشال منسّى ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين. وأثارت الجولة امتعاض فعاليات البلدة والأهالي باعتبار أنها أتت سرية، ولم يجرِ التبليغ أو الإعلان عنها، في وقتٍ يُمنَع عليهم الدخول إلى البلدة حتى الساعة، علماً أنهم ينتظرون منذ أمس الثلاثاء، عند مشارف البلدة، منحهم الإذن بالدخول، مع بدء عملية انتشار الجيش اللبناني.

وطالب الأهالي بالسماح لهم بالدخول إلى أرضهم لتفقد ممتلكاتهم وأرزاقهم، وذلك في وقتٍ تُعدّ العودة والاستقرار الكامل في البلدة صعبة في الفترة الحالية، في ظلّ الدمار الواسع الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية، والتي ضربت الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه إلى جانب الطرقات والبنى التحتية. وقال رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، لـ"العربي الجديد": "ننتظر صدور بيان رسمي من الجيش اللبناني بالسماح لنا بالدخول، ونحن ننتظره على مشارف البلدة".

من جهته، قال مصدر عسكري لبناني لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش اللبناني يستكمل انتشاره منذ أمس في البلدة، ويجري المسوح الهندسية الميدانية اللازمة، ويعمل على إزالة مخلفات العدوان، من أجل تأمين العودة الآمنة للأهالي"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني لا يزال دقيقاً، ولا يمكن السماح للأهالي بالعودة قبل تهيئة الظروف لذلك، فبالأمس مثلاً تعرّض الجيش اللبناني لاعتداء إسرائيلي، من هنا أهمية تأمين الظروف المناسبة، ووضع تدابير وإجراءات محدّدة يجب الالتزام بها حفاظاً على سلامة الأهالي".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش يجدّد دعوته السكان إلى عدم التوجّه للبلدة بانتظار تبليغهم رسمياً بالسماح بالدخول، ويأمل منهم التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في البلدة حفاظاً على سلامتهم"، لافتاً إلى أن "هناك إجراءات سترافق عمليات الجيش، خصوصاً لناحية دخول فرق الإسعاف من أجل رفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء". وحول خطة الجيش اللبناني في البلدات التجريبية، وما إذا كانت تشمل تفتيش المنازل، تساءل المصدر: "وهل بقيت من منازل لتفتيشها؟"، مردفاً: "هناك مسار قانوني قضائي قبل القيام بأي تفتيش، والجيش أكد مراراً أن أولويته الحفاظ على السلم الأهلي".

وأشار المصدر إلى أن "زوطر الغربية لم تكن محتلة، بل كان يدخلها الجيش الإسرائيلي ويقوم بعمليات عسكرية فيها ويخرج منها، كما هو موجود على أطرافها، أما فرون وصريفا فالجيش اللبناني ينتشر أساساً فيهما ويسيّر دورياته داخل البلدتين ويواصل مهامه فيهما"، لافتاً إلى أن "حجم الدمار في البلدات كبير وواسع، وإسرائيل عمدت إلى نسف أحياء ومبانٍ كما هي، وأحرقت العديد منها".

وشدد المصدر على أن "الجيش اللبناني متمسّك بالتنسيق فقط مع الجانب الأميركي، وإطلاق النار الذي حصل أمس على عناصره خطير جداً، ويعرقل انتشار الجيش، وهو ما كنّا حذّرنا منه سابقاً، ونجدد تأكيدنا أن معالجة أي إشكال تكون عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمدة، وليس بالاعتداءات". واعتبر المصدر أن "ما حصل يدفع إلى التساؤل حول مدى جدية إسرائيل في الانسحاب والالتزام بتعهداتها، لكننا سنواصل المطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها حتى يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ خطته لحصر السلاح، واستكمال عمليات انتشاره، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار".

وكان رئيس بلدية زوطر الغربية قد قال، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك دماراً هائلاً في البلدة لا يمكن وصفه، فلا بيوت ولا طرقات ولا بنى تحتية ولا شبكة مياه، ولا بئر ارتوازية والوضع مأساوي جداً بالداخل"، لافتاً إلى أنه "كان لدينا بعض المعطيات حول واقع البلدة، لكن ليس بهذا الحجم، وعندما نحصل على إذن رسمي بالدخول سيكون لدينا معطيات بطريقة أفضل". وأوضح عز الدين أن "الدخول إلى البلدة لا يفيدنا، كونه سيقتصر على تفقد الأرزاق، فالوضع الأمني لا يزال خطيراً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي على حدودنا بزوطر الشرقية ويبعد أمتاراً قليلة عنّا، الأمر الذي لا يسمح بالاستقرار والعودة الآمنة". ولفت عز الدين إلى أن "الوصول إلى زوطر الغربية صعب جداً ويتطلّب سلك مسارات طويلة ومعقّدة، باعتبار أن المسار الرئيسي المتمثل بزوطر الشرقية – النبطية الفوقا لا يمكن العبور منه في ظلّ وجود الاحتلال، من هنا يُسلك طريق قعقعية الجسر – النبطية".