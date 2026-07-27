- خلال الاجتماع الوزاري في بيروت، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية الدعم الإقليمي والدولي للنهوض الاقتصادي، مع التركيز على ربط لبنان بخط البصرة - طرابلس وإنشاء مصفاة جديدة. - وزير الإعلام بول مرقص أشار إلى تعزيز الترابط الإقليمي عبر اتصالات مع سوريا، وتعاون مع تركيا لتحسين التغذية الكهربائية وتفعيل خدمات الإنترنت. - زيارة سلام للعراق شملت لقاءات مع القادة العراقيين، حيث تم التركيز على الربط النفطي بين كركوك – بانياس – طرابلس، وتعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والازدهار.

توقّف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال الاجتماع الوزاري الدوري الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بالسراي الكبير في بيروت عند زيارته إلى العراق، مشيراً إلى أن "الحكومة متأهّبة دائماً للاستفادة من جميع الخيارات التي تُتاح في أي لحظة، لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، بالاستفادة من كل دعم إقليمي ودولي يتوفّر لمسار التعافي وبناء الدولة". وأضاف سلام أنه "حصل نقاش في اللقاء حول ربط لبنان نتيجة هذه الزيارة بخط البصرة - طرابلس نظراً للفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، كل ذلك في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط. وأيضاً جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية - عراقية لبحث هذه الموضوعات والمضي قدماً فيها، لا سيما في موضوع التعاون بين البلدين في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة"، لافتاً إلى أن "هناك توجهاً حكومياً لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بانياس".

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في السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته خلاصة الاجتماع، إن سلام اتصل إثر عودته من العراق بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مشدداً على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع. كذلك، جرى التطرّق خلال الاجتماع إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية، وتفعيل خدمات الإنترنت، إضافة إلى حماية المستهلك، وموضوعات أخرى متفرقة.

وأمس الأحد، أجرى سلام زيارةً رسميةً إلى العراق، على رأس وفدٍ وزاري ضمّ وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة والمياه جو صدّي، والاتصالات شارل الحاج، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. وشهدت الزيارة لقاءات رسمية لسلام مع الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جرى خلالها "البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات". كما شهدت لقاءات ثنائيّة بين وزراء الوفد اللبناني ونظرائهم العراقيين، وذلك بحسب ما أفاد مكتب سلام الإعلامي.

أبرز ملفات زيارة سلام إلى بغداد

وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "الزيارة تناولت ملفات سياسية واقتصادية، وتطرّقت إلى التطورات في لبنان والمنطقة، لكن الملف الأساس الذي كان على طاولة المباحثات هو الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، بما فيها العراق وسورية، خاصة مسألة الربط النفطي بين كركوك – بانياس – طرابلس، ولبنان اليوم بأمسّ الحاجة اليه، في ظلّ ما يعانيه من مشاكل على مستوى قطاع الطاقة". ولفتت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن "لبنان يضع هذا الملف بجدية على طاولته، وستكون هناك دراسة موسّعة له، ولمساراته، والوزراء المختصّون والجهات المعنية سينسّقون بهذا الشأن، فهذه ضمن الأولويات التي تضعها الحكومة اللبنانية".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "المتغيّرات السياسية في المنطقة تنعكس على كل الملفات بما فيها الاقتصادية، ولبنان يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، بعد تثبيت الاستقرار الأمني في البلاد وهو مسار أساسي لأي نهضة اقتصادية أو مسار استثماري أو اتفاقيات ومشاريع تُعقد بهذا المجال بين الدول".

لبنان يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات على مختلف المستويات

وخلال المباحثات، شدّد سلام على أنّ لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، ولا سيّما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحوّلات الراهنة، ويعزّز موقع لبنان ودوره في محيطه الإقليمي.

وأكد سلام أنّ "التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزةً أساسيةً للقوّة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصاً إذا قام على رؤية تحقّق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة"، لافتاً إلى أنّ "لبنان يتطلّع إلى أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليميّة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في بلدينا الشقيقين".

ماذا قال الزيدي عن تفاصيل اللقاء؟

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الأحد، فإنّ المباحثات التي ترأسها الزيدي وسلام، شهدت "مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "عمق العلاقة بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية"، مشدداً على "التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات".

يأتي ذلك أيضاً في وقت وافق فيه مجلس الوزراء العراقي أول من أمس السبت على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكانت سورية وقّعت أيضاً قبل نحو أسبوعين مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لإعادة إحياء خط نقل النقط الخام (كركوك – بانياس)، وذلك خلال ملتقى اقتصادي عقد في واشنطن.