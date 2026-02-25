نواب يقاطعون خطاب ترامب.. وهكذا ردّ الديمقراطيون

- قاطع أكثر من 80 عضواً في الكونغرس خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب، وشاركوا في احتجاجات ضده، متهمين إياه بتقسيم البلاد وإلحاق الضرر بسياساته في الهجرة والرعاية الصحية والاقتصاد. - انتقد السيناتور آدم شيف وكريس فان هولن سياسات ترامب، مشيرين إلى نكثه بوعوده الاقتصادية، ودعوا إلى مواجهة سياساته التي تهدف لتخويف المواطنين وتقسيمهم. - قدمت حاكمة فيرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر الرد الرسمي، مشككة في "العصر الذهبي" لترامب، وانتقدت سياساته التجارية والهجرة، مؤكدة على أهمية الاتحاد والمطالبة بالتغيير.

قاطع أكثر من 80 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ الأميركي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، في وقت شارك أكثر من 30 عضواً في فعالية احتجاجية أُطلق عليها خطاب حالة الاتحاد الشعبي التي عُقدت أمام الكونغرس. وقاطع النواب خطاب ترامب واصفين إياه بأنه مليء بالأكاذيب، واتهموه بتقسيم البلاد وإلحاق الضرر بالأميركيين من خلال سياساته المتعلقة بالهجرة والرعاية الصحية والاقتصاد، وركزوا على عدم قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.

وأشار إحصاء لشبكة "يو إس توداي" إلى أن أكثر من 80 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ قاطعوا خطاب حالة الاتحاد، اعتراضاً على سياسات ترامب. وحرص المئات من المواطنين في العاصمة واشنطن على الحضور والمشي أكثر من ميل في درجات حرارة تحت درجة الصفر، للوصول إلى مكان الاحتجاج الذي يقع في المنطقة الأمنية المغلقة التي لا يُسمح فيها بدخول السيارات، رافعين شعارات تطالب بعزل الرئيس ترامب، وتوجه انتقادات حادة له، كما ارتدى العشرات من منظمي الفعالية أمام الكونغرس والحضور، الكوفية الفلسطينية. واتهم السيناتور روبن غاليغو، من ولاية أريزونا، الرئيس والجمهوريين في الكونغرس بجعل الناخبين "أكثر فقراً ومرضاً وأقل أماناً"، وقال: "دعونا نغير أميركا. نحن أفضل مما هو الحال عليه تحت هذا الكابيتول الآن".

من جانبه، أكد السيناتور آدم شيف، أن ترامب نكث بجميع وعوده، حيث "ارتفع التضخم رغم وعده بخفض التكاليف، وارتفع العجز التجاري رغم وعده بإنهائه، وهجّر قطاع التصنيع في البلاد رغم وعده بإعادة الوظائف"، بينما قال السيناتور كريس فان هولن "إنه يريد تخويفنا. يريدنا أن نجلس ونطيع، بينما هو يكذب ويكذب ويكذب على الشعب الأميركي. بعبارة أخرى يريدنا أن نصمت ونجلس". ووجه حديثه للحضور: لدي سؤال لكم. أيها الوطنيون، هل سنصمت، هل سنجلس؟". فردوا بـ"لا".

واستشهد فان هولن بنجاح المواطنين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في إجبار إدارة ترامب على إنهاء الحملة الموجهة للمهاجرين، وقال "سنقف معاً مثلما فعل الناس في مينيابوليس. نحن الذين خرجنا إلى الشوارع والذين يقومون بالإبلاغ لحماية جيرانهم وحماية دستورنا، والذين يقفون في مواجهة خطط الرئيس لهدم بلادنا"، كما أشار إلى أن أزمة القدرة على تحمّل التكاليف ليست خدعة كما ادعى ترامب، داعياً الجميع إلى طرح أفكار للتعامل معها.

وفوّض بعض الأعضاء المقاطعين، عدداً من ضحايا جيفري إبستين الذي أدين قبل وفاته بالاتجار في الجنس وممارسته مع قاصرات، للحضور، في إشارة واضحة إلى أنهم سيواصلون العمل على الإفراج عن باقي الوثائق، ونشر الملفات كاملة من دون حجب، مع المطالبة بفتح تحقيقات مع أشخاص وردت أسماؤهم في الملفات. وأرسلت النائبة براميلا جايابال بدلاً منها، إحدى ضحايا إبستين، وهي من دائرتها الانتخابية نفسها في شيكاغو، وقالت في كلمة لها "ضيفتي إحدى الناجيات من إبستين، وهي موجودة الآن داخل المبنى تظهر القوة والشجاعة بأن تكون هناك في أثناء خطاب ترامب، لأنهم يريدون أن يراهم. يطالبون أن تعرض مطالبهم"، مشددة على أنه يجب محاسبة الذين شاركوا في الجرائم.

إلى ذلك، قدّمت حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، الردّ الديمقراطي الرسمي على خطاب ترامب عن حالة الاتحاد، حيث شككت في "العصر الذهبي" الذي بشّر به ترامب في خطابه، وركزت في خطابها على معاناة المواطنين وعدم القدرة على تحمل التكاليف، بعد مرور أكثر من عام على ولايته، وأرجعتها إلى سياساته، كما انتقدت الجمهوريين، وقالت إنهم يجعلون حياة الأميركيين أكثر كلفة وأصعب بكثير.

وطرحت سبانبرغر، 3 أسئلة "هل يعمل الرئيس على جعل حياتهم أسهل وأكثر سهولة اقتصادياً؟، وهل يعمل على أن يكون الأميركيون آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل من أجلكم؟"، وأجابت عنها جميعها بـ"لا"، وأن التكاليف مرتفعة في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، والمعيشة، وأن سياساته لا توفر الأمان للأميركيين في الداخل والخارج، وأنه لا يعمل لصالحكم. وانتقدت في خطابها، ما وصفتها بـ"السياسات التجارية المتهورة"، مضيفة أنها رفعت التكلفة على العائلات الأميركية وعلى الشركات الصغيرة، والمزارعين، وأنه رغم إبطال المحكمة العليا هذه الرسوم أخيراً، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة. وقالت: "هذا سيعني زيادة ضريبية ضخمة جديدة عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. هم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل أكثر صعوبة للحصول على الرعاية الطبية".

كما هاجمت سبانبرغر سياسات ترامب بخصوص إنفاذ قوانين الهجرة، وقالت "أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أميركيين ومقيمين من دون مذكرات قضائية، وسحبوا أمهات من أطفالهنّ، وأرسلوا أطفالاً إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل قتلوا مواطنين أميركيين في شوارعنا، وفعلوا كل هذا وهم يرتدون أقنعة على وجوههم بعيداً عن المساءلة"، مشددة على أن نظام الهجرة "المعطّل" يحتاج إلى الإصلاح وليس أن يكون ذريعة لترهيب المجتمع.

وتحدثت سبانبرغر عمّا يخصّ حفظ أمن الأميركيين في الخارج، قائلة إنه بينما "يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران"، مضيفة أن "الرئيس في خطابه فعل ما يفعله دائماً، وهو الكذب والبحث عن كبش فداء، وتشتيت الانتباه من دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه البلاد"، وأنه يسعى لتقسيمها وجعل المواطنين بعضهم ضد بعض، ويثري نفسه وعائلته، وأشارت إلى وضعه اسمه على المباني في العاصمة على غير عادة الرؤساء الأميركيين.

واختتمت بالقول إن الرئيس جورج واشنطن حذر في خطابه الوداعي من وصول "رجال ماكرين وعديمي المبادئ" إلى السلطة، وقالت "إنه عمل أميركي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قوياً. لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والوقوف إلى جانب الحق، وعلى المطالبة بالمزيد من أمتنا".