- يواجه الأمير أندرو ضغوطًا متزايدة لتجريده من لقب دوق يورك بسبب ارتباطه بفضيحة جيفري إبستين واتهامه بممارسة الجنس مع قاصر، حيث طالبت فيرجينيا جيوفري بمحاسبة المتورطين وكشفت عن تسوية بقيمة 12 مليون دولار. - يواجه الأمير فضيحة أخرى تتعلق بمسكنه في "رويال لودج" بوندسور، حيث لم يدفع الإيجار لأكثر من عقدين، رغم دفعه مبالغ كبيرة للتجديدات. - قدم نواب اقتراحًا لسحب لقب دوق يورك رسميًا، وسط دعم من بعض نواب حزب العمال، بينما لم تتخذ الحكومة خطوات استباقية.

تقدم عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بطلب برلماني رسمي، لتجريد الأمير أندرو من لقب دوق يورك، بسبب ارتباط اسمه بفضيحة جيفري إبستين. وتتزايد الضغوط في الأيام الأخيرة على الحكومة البريطانية بسبب الأمير أندرو أخي الملك تشارلز الثالث، بعد اتهامات له بممارسة الجنس مع فتاة قاصر في جزيرة الملياردير الأميركي المُنتحر إبستين، الذي كان يُتاجر بالفتيات القاصرات لممارسة الجنس معه ومع شخصيات أخرى.

وفي كتاب فيرجينيا جيوفري، الناجية من قضية إبستين والتي انتحرت قبل أشهر، قالت إنها مارست الجنس مع أندرو في ثلاث مناسبات منفصلة. كما أفادت بأن فريق الأمير حاول "توظيف متصيدين على الإنترنت" لمضايقتها عبر الشبكة العنكبوتية. وقالت كاتبة أعمالها، آمي والاس، إنها "ستعتبر إجباره، بأي وسيلة كانت، على التخلي عن ألقابه طواعيةً انتصارًا"، واصفةً ذلك بأنه "لفتة رمزية". وأضافت لبرنامج نيوزنايت على "بي بي سي": "أرادت فرجينيا محاسبة جميع الرجال الذين تم الاتجار بها لأهوائهم، رغمًا عنها، وهذا مجرد رجل واحد منهم".

وكتبت جيوفري في كتابها الذي صدر اليوم الثلاثاء، عن التسوية السرية لعام 2022 لدعوى الاعتداء الجنسي المدنية التي رفعتها ضد الأمير، والتي يُشاع على نطاق واسع أنها بلغت 12 مليون دولار، أن محاميها "كانوا سيطلبون مبلغًا ضخمًا" وأن فريقها وافق على أن المبلغ "يجب أن يكون أكثر من مجرد مال". وقالت: "بعد التشكيك في مصداقيتي لفترة طويلة - حتى أن فريق الأمير أندرو ذهب إلى حد محاولة توظيف متصيدين على الإنترنت لمضايقتي - كان دوق يورك مدينًا لي باعتذار ذي معنى".

الصورة كتاب فرجينيا جيوفري معروضاً بمكتبة في لندن، 21 أكتوبر 2025 (Getty)

وصرّح وزير الأعمال بيتر كايل، اليوم الثلاثاء، بأنه "سيدعم" الأمير أندرو في الإدلاء بشهادته أمام المدعين العامين الأميركيين. وأضاف أنه سيدعم أيضًا أي قرار تتخذه شرطة العاصمة للتحقيق في مزاعم استخدام الأمير أندرو لحارس شخصي من شرطة العاصمة للحصول على معلومات عن جيوفري.

ويحتفظ الأمير أندرو تقنيًا باللقب، إذ لا يمكن إزالة لقب الدوقية بشكل كامل إلا من خلال قانون صادر عن البرلمان البريطاني. وفي حال حصول ذلك، يصبح هذا القرار الخطوة الأخيرة في عزله التام من الحياة العامة الملكية.

الأمير أندرو أمام فضيحة ثانية

ازدادت الضغوط على الحكومة أيضًا في فضيحة ثانية، تتعلق بمسكن الأمير في "رويال لودج" (النزل الملكي) المكون من 30 غرفة في وندسور، حيث كُشف أنه لم يدفع الإيجار لأكثر من عقدين. وأفادت صحيفة "ذا تايمز" أن عقد الإيجار، الذي نُشر بموجب قوانين حرية المعلومات، أظهر أن أندرو دفع مليون جنيه إسترليني مقابل الإيجار وما لا يقل عن 7.5 ملايين جنيه إسترليني مقابل أعمال التجديد، لكنه لم يدفع سوى "إيجار سنوي زهيد" منذ عام 2003، ويحق له الإقامة هناك حتى عام 2078. يستخدم مصطلح "إيجار زهيد" القانوني في عقود الإيجار للدلالة على وجود إيجار فعلي، ما يعني أن عقد الإيجار ساري المفعول، ولكنه مبلغ رمزي، وغالبًا ما يكون جنيهًا إسترلينيًا واحدًا سنويًا أو مجرد مبلغ رمزي.

ولا توجد سوى سبل قليلة أمام أعضاء البرلمان للتحرك لسحب الألقاب رسميًا. سيتطلب ذلك قرارًا برلمانيًا، وهو ما لا تنوي حكومة حزب العمّال الشروع فيه إلا بطلب من القصر الذي لم يحدد موقفه النهائي في هذا الشأن. وقدّم اليوم الثلاثاء، نواب الحزب الوطني الإسكتلندي اقتراحًا مبكرًا لسحب لقب دوق يورك رسميًا من الأمير أندرو، الذي أعلن أنه لن يستخدمه بعد الآن. وانضم أيضًا النائب جيرمي كوربين ونواب آخرون للمقترح. ونادرًا ما يُسمح لنواب البرلمان بانتقاد أفراد العائلة الملكية في نقاشات البرلمان، إلا أن المقترح الذي قدّمه النواب سوف يسمح بنقاش مسألة سلوك الابن الثالث للملكة إليزابيث الثانية. وتطوّع الأمير أندرو يوم الجمعة للتخلي عن استخدام لقب دوق يورك، بالإضافة إلى استخدام مجموعة متنوعة من الألقاب. هذا يعني أن لقبه الوحيد المتبقي سيكون لقب أمير، والذي لا يمكن سحبه لكونه ابن ملكة.

وقال ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في وستمنستر: "إذا استمرت أحزاب وستمنستر في التباطؤ في إزالة ألقاب الأمير أندرو، فسيبذل الحزب الوطني الإسكتلندي قصارى جهده لإجبارهم على ذلك. لا يمكن إزالة ألقاب الأمير أندرو إلا بقانون برلماني. لذا، يُعدّ هذا الاقتراح من الحزب الوطني الإسكتلندي وسيلةً لزيادة الضغط على حكومة حزب العمال البريطانية لطرح هذا التشريع فورًا". وأضاف: "السؤال الحقيقي الوحيد هو ما الذي تنتظره حكومة كير ستارمر. يعلم الجمهور أن هذا هو التصرف الصحيح، والأهم من ذلك أن ضحايا فضيحة إبستين يدركون أنه التصرف الصحيح. يجب القيام بذلك دون أي أعذار أو تأخير إضافي".

وفي حال وقّع عدد كبير من الشخصيات من مختلف الأحزاب على اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي، فسيكون ذلك بمثابة وسيلة لزيادة الضغط على الحكومة. ويدعم هذا التوجه أيضًا نواب من حزب العمّال لكن ليس بشكل علني حتى الآن. وصرّح نائب من حزب العمال، من يسار الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "آي بيبر": "يجب تجريد أندرو من جميع ألقابه، واستجوابه من قبل الشرطة، وتوجيه اتهامات إليه في حال ارتكابه أي جرائم".

وتواصل وسائل الإعلام البريطانية تناول تطورات القضية بشكل مستمر ويومي، بعد أن سيطرت الادعاءات الجديدة الصادمة حول مدى ارتباط الأمير أندرو بجيفري إبستين، إلا أن حكومة كير ستارمر تبتعد عن التفاعل مع القضية، في رغبة بعدم اتخاذ أي إجراء استباقي لتجريد أندرو رسميًا من ألقابه بحسب تصريح لمصدر حكومي لصحيفة ذا غارديان. وحتّى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن القصر سيطلب من النواب إلغاء لقب دوق يورك رسميًا من الأمير أندرو من خلال تمرير قانون في البرلمان.