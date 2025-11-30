- شهد مؤتمر "يور بارتي" في ليفربول خلافات حول نظام القيادة، حيث دعمت زارا سلطانة القيادة المشتركة وفازت بنسبة 51%، مما أثار انقسامات وتهديدات بالانتقال لحزب الخضر. - انسحب نائبان مستقلان بسبب "الثقافة السامة"، بينما أكدت سلطانة على حقوق المتحولين جنسيًا، ودعا أيوب خان للعودة والعمل الجماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية. - جيريمي كوربين انتقد الحكومة الحالية، داعيًا لتأسيس حزب يركز على السلام والعدالة، وبناء مساكن شعبية، وحماية البيئة، ودعم الشعب الفلسطيني.

تستمر أعمال مؤتمر "يور بارتي" (حزبك/م) في مدينة ليفربول لليوم الثاني، بعد أن شهد اليوم الأول، أمس السبت، خلافات وأحداثًا وُصفت بالدرامية، بعد أن قاطعت النائبة زارا سلطانة اليوم الأول، وأطلقت تصريحات هجومية بحق القائمين على المؤتمر، تناولتها وسائل الإعلام البريطانية بشكل كبير. وكان الخلاف الأبرز في المؤتمر حول نظام قيادة الحزب، إذ تنادي سلطانة بنظام القيادة المشتركة، فيما يتبنى النائب جيريمي كوربين توجه القائد الواحد.

وصباح اليوم أعلن عن نتائج تصويت أعضاء المؤتمر، فقد صوّت أكثر من 51% لصالح القيادة المشتركة مما اعتبر فوزًا لصالح زارا سلطانة. وطغت أجواء خلافية بين أعضاء المؤتمر خلال النقاشات بسبب هذه القضية، وعبّر العديد من المتحمسين للحزب اليساري الجديد عن خيبة أملهم بسبب الأجواء المُحبطة يوم أمس، فيما كتب العديد من الحاضرين عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا على أحداث المؤتمر أنهم يفكرون بالانتقال إلى حزب الخضر، ومنهم من انتقل بالفعل.

مساء أمس، حاور "العربي الجديد" النائبة سلطانة في فندق هيلتون، خارج قاعة المؤتمر، أثناء مقاطعتها اليوم الأول، بسبب ما ادّعته عن منع المنظمين عدداً من الأشخاص المسجلين من دخول قاعة المؤتمر، الأمر الذي برره المنظمون بانتماء هؤلاء الأشخاص لحزب اشتراكي آخر، وهو ما يتناقض مع قواعد الحزب الذي يرفض انتساب العضو لحزب آخر.

سلطانة تفوز بمطلبها في القيادة المشتركة

وعن الأجواء المشحونة والسلبية التي أحاطت باليوم الأول، قالت زارا سلطانة لـ"العربي الجديد": "من المؤسف للغاية أن مؤتمر اليوم قد تأثر بأخبار طرد أشخاص ومنع آخرين من حضوره، هؤلاء أشخاص أنفقوا أموالاً طائلة على السفر إلى ليفربول، ودفعوا تكاليف الفنادق، فكيف يُعاملون بهذه الطريقة غير المقبولة. سمعتُ عن العديد ممن تلقوا رسائل بريد إلكتروني تُخبرهم بأنهم غير مرحب بهم في قاعة المؤتمر، ورأيتُ أشخاصًا من منظمات متعددة، وليس منظمة واحدة فقط، يُقال لهم إنهم ممنوعون، رغم أن المؤتمر لم يُصوّت على حظر تلك المجموعات".

وأضافت: "من المهم أن يكون للأعضاء سلطة اتخاذ القرار في كل شيء يتعلق بالحزب، لأن هذا هو الحل الأمثل للصفقات السرية، والتآمر، وحملات المطاردة، والسماح للناس بإعادة بناء حزب عمالي يتمتع فيه الحزب بالديمقراطية. ما يحدث اليوم ليس إيجابيًّا للحزب، ولكن من يقف وراءه؟ هناك أشخاص غير منتخبين، بيروقراطيون معينون يُلحقون الضرر بالحزب، ويجب أن يتوقف هذا السلوك السام، لأنه يتعارض مع جميع قيمنا ومبادئنا".

الصورة أكثر من 2000 مشارك في المؤتمر التأسيسي للحزب (ربيع عيد/ العربي الجديد)

وعن علاقتها بالنائب جيريمي كوربين وهل تتواصل معه قالت: "نعم، نجلس معًا على المقاعد. نتواصل عبر واتساب. أنا وجيريمي. نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل، وهذا واضح لم يتغير. من الواضح أن هناك خلافات، ولا أعتقد أن هذا أمر سيئ. يجب التعبير عن ذلك بطريقة سليمة وديمقراطية. لدى جيريمي رؤية مختلفة لقيادة الحزب. أنا أؤيد القيادة الجماعية. أعتقد أن ذلك يسمح للأعضاء بإدارة الحزب. هذا ما تريده الحركة من حيث الديمقراطية، حيث لا يقودها شخص واحد، ويجري تشجيع الأعضاء وتمكينهم، وفي الواقع، تتجلى قوة الحركة على النحو الأمثل بهذه الطريقة. يمكننا أن نمتلك هذه المواقف المختلفة من حيث السياسات، وأعتقد أن هذا أمر جيد، لأننا لسنا نسخًا متماثلة من بعضنا البعض، ولا ينبغي لنا أن نكون كذلك".

وخلصت سلطانة إلى القول: "الوضع الراهن مُخيب للآمال حقًّا، وأعلم أن الكثيرين ينظرون إلى هذا ويتساءلون: ما الذي يحدث؟ ما أود قوله هو أنه لم يُنشئ أيٌّ منا حزبًا جديدًا من قبل. لم يُصمّم أيٌّ منا هياكله من قبل، ولذلك نحن نتعلم باستمرار. وعندما أنظر إلى أوروبا والأحزاب الجديدة التي تُشكّل فيها، أجد دائمًا هذه المشاكل الناشئة في بداية أي مشروع ديمقراطي جديد". وعلقت سلطانة اليوم على قرار المؤتمر بتبني القيادة المشتركة عبر حسابها في إكس بالقول: "لقد فعلناها. أكبر عدد ممكن من الأعضاء.. الديمقراطية لم تكن شعارًا. أنا أدعم القيادة المشتركة".

It is up to us to build a mass, socialist party that can offer people something very special: hope. pic.twitter.com/up9jAf8Ku1 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 29, 2025

الخلافات المرافقة لتأسيس الحزب بدأت منذ أشهر، وكانت سلطانة حاضرة فيها منذ البداية، كانت أولاها إطلاق منصة اشتراك للعضوية بشكل منفرد، الأمر الذي دفع النائب جيريمي كوربين بالتهديد بمقاضاتها كون حزب "يور بارتي" الذي هو تحت التأسيس مُسجل حاليًّا على اسم شركة "السلام والعدالة" أسسها كوربين. لاحقًا جرى الاتفاق على أن تُحول سلطانة الأموال التي جُمعت من منصتها إلى منصة الحزب، وكان المبلغ 800 ألف باوند.

إلى جانب القضايا المالية والتنظيمية، انسحب نائبان مستقلان من الحزب كانا من مجموعة النواب المستقلين الخمسة الذين انتخبوا ضمن برنامج يتبنى القضية الفلسطينية بشكل كبير والوقوف إلى جانب غزة، وذلك بعد خلافات داخلية تتعلق بسياسات الهوية. غادر النائب عدنان حسين وإقبال محمد بسبب ما وُصف بأنه "ثقافة سامة وإقصائية". وقد انعكست الخلافات حول القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حقوق المتحولين جنسيًّا، في بيان لاحق في حينه لزارا سلطانة في هذا الخصوص، أكدت فيه أن "حقوق المتحولين جنسيًّا هي حقوق إنسان. سيدافع حزبكم عنها". وعبّر عدد من أعضاء الحزب عن فرحتهم بالقرار لأنه يجنب الحزب "صراعات على منصب الزعامة"، بينما عبّر بعض المقربين من النائب جيريمي كوربين عن انزعاجهم لأنه جرى التصويت ضد "أهم أصول الحزب وهو جيريمي كوربين".

وستشهد القيادة الجماعية انتخاب أعضاء عاديين من غير أعضاء البرلمان لمناصب قيادية في اللجنة التنفيذية المركزية، التي ستقرر استراتيجية الحزب وتنظيمه. وستكون هناك ثلاثة أدوار قيادية رئيسية هي الرئيس، ونائب الرئيس، والمتحدث الرسمي، ولكن سيكون هناك 16 عضوًا عاديًّا في اللجنة التنفيذية المركزية، سيمثلون مناطق داخل إنجلترا.

وسيظل لأعضاء البرلمان نفوذ، حيث سيتمكنون من المشاركة في قسم شاغلي المناصب العامة في اللجنة التنفيذية، وكذلك أعضاء المجالس المحلية. وسيعلن اليوم عن الاسم الرسمي والنهائي للحزب بعد تصويت الأعضاء على أربعة اقتراحات. وصوّت أعضاء حزبكم أيضًا على السماح بعضوية أحزاب أخرى. ولا تسمح القواعد الحالية بالعضوية المزدوجة، لكن هذا أثار جدلًا كبيرًا عشية المؤتمر، حيث اتضح أن شخصيات من حزب العمال الاشتراكي طُردت، ولوحظ حضور عدد من أعضاء هذا الحزب عند مدخل المؤتمر، حيث كانوا يحشدون ضد توجهات جيريمي كوربين من خلال مناشير وملصقات.

أيوب خان يدعو زملاءه النواب للعودة إلى "يور بارتي"

وفي حديث مع النائب أيوب خان الحاضر في المؤتمر، قال لـ"العربي الجديد"، إنه يحث زملاءه في ائتلاف النواب المستقلين، الذين انسحبوا من حزب "حزبكم" الأسبوع الماضي، على إعادة النظر في قرارهم. وقال خان، الذي من المقرر أن يلقي كلمة، اليوم الأحد، في المؤتمر إنه يأمل عودة زميليه المستقلين عدنان حسين وإقبال محمد إلى الحزب اليساري الجديد "إنهما زميلان ممتازان للغاية، وسنواصل العمل مع ائتلاف النواب المستقلين".

الصورة النائب أيوب خان في قاعة مؤتمر يور بارتي في ليفربول (ربيع عيد/العربي الجديد)

وأضاف: "بالطبع، أدعو إلى إعادة النواب المتميزين، الذين يقومون بعمل رائع في دوائرهم الانتخابية، ويحققون فوزًا غير مسبوق في انتخابات كهذه، ويحظون بدعم الشعب الذي يخدمونه". وتابع: "أعتقد أنه عندما ننظر إلى هذه الحركة، أريد أن أرى مجتمعًا أكثر عدلًا، مجتمعًا يعتني بالضعفاء، لا أن يجعلهم كبش فداء، وأعتقد أن هذه الوسيلة ستكون قادرة على تحقيق ذلك".

وشرح النائب حسين قراره في الانسحاب في مقال نُشر في صحيفة "بوليتكس هوم"، يوم الجمعة، انتقد فيه "الثقافة الأيديولوجية المتشددة بشكل متزايد والتي تُصر على أن القيم الاجتماعية المحافظة لا مكان لها في الحركة اليسارية". وكتب "المشكلة تكمن في الاستبداد الأيديولوجي المتخفي وراء قناع مبدأ تقدمي. هناك تيار فكري يساري يرى في الرؤى المحافظة اجتماعيًّا مرضًا يجب تصحيحه. ينبع هذا التيار من افتراض أن تحسين الظروف الاقتصادية للفرد سيؤدي حتمًا إلى تحرير مواقفه الاجتماعية. هذا جهل تاريخي واجتماعي وسياسي. البشر ليسوا مجرد أدوات اقتصادية. يتمسك الناس بالتقاليد والمعتقدات والهويات لأنها ذات معنى، وليس لأنها مريحة ماديًّا".

من جانبه، أقرّ خان لـ"العربي الجديد"، بأنه "ربما كان هناك عنصر من السمية"، لكنه أكد أن الحزب "يجب أن يُعالج أي خلافات لدينا لإنجاح هذا". وأكد النائب عن برمنغهام، بيري بار، إيمانه بالحاجة إلى حزب سياسي "يلبي احتياجات الأغلبية، لا الأقلية". وخلص خان إلى القول: "عندما ننظر إلى بعض التحديات في المجتمع، فإن التحدي الأكبر في المملكة المتحدة في الوقت الحالي هو تكلفة المعيشة. إنه الانقسام الذي نشأ في المجتمع، ومحاسبة المهاجرين على إخفاقات الحكومة السابقة والحالية، وأعتقد أن هذه الحركة الجديدة ستتمكن من تحدي التصور التاريخي القديم بأن السياسيين أدرى بالأمور، والمجتمعات أدرى بالأمور".

النائب شوكت آدم يدعو لتجاوز الخلافات

بدوره، قال النائب المستقل شوكت آدم لـ"العربي الجديد": "نحن بحاجة ماسة لإحداث تغيير. وهذه الأداة الوحيدة لحزب سياسي جديد، والتي يمكننا تشكيلها، ويمكن أن تكون التغيير الذي ننشده جميعًا، لإعطاء صوت لمن غادروا وشعروا بأنه لم يعد لهم صوت. لقد وثقوا بالأحزاب السياسية لتمثيلهم. لقد وثقوا بحزب العمال. وبشكل خاص، يجدون الآن أن هذه الأحزاب لا تتحدث باسمهم. لذا، أنا اليوم جزء من هذا المؤتمر الرائع، آمل أن تُتاح لي الفرصة لصياغة شيء يُحدث تغييرًا جذريًّا".

النائب المستقل شوكت آدم خلال المؤتمر، 30 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

وعن القضايا الخلافية وانسحاب زملائه النواب المستقلين، قال شوكت: "عندما أستيقظ في الصباح، أرى حالة العالم. أرى أطفال غزة. أرى السودان. أرى أوكرانيا. أرى طوابير الخبز في هذا البلد. أرى طوابير بنوك الطعام. أرى أشخاصًا لا يستطيعون تناول الطعام والشراب في آنٍ واحد. أرى أطفالًا حُرموا من الفرص بعد تخرجهم من المدارس والجامعات. أرى ذوي الاحتياجات الخاصة يمرون بأوقات عصيبة، تُطغى على كل الضجيج وكل السُمّية التي يتحدث عنها الناس، لأن هذا أعطاني فرصةً لإحداث تغيير. نعم، الأمر صعب، لكن كل تلك الأمور الأخرى أهم، لذلك أضع خلافاتي جانبًا لأضمن أننا نستطيع العمل معًا لإحداث التغيير لجميع من تحدثت عنهم".

وأضاف شوكت عن التحديات التي تواجه المؤتمر التأسيسي: "إن تأسيس أي شيء، سواءً كان حزبًا أو منظمة، سيكون دائمًا تحديًا. أخبرني عن شيء لم يكن موجودًا من قبل؟ لننظر إلى حزب العمال عند تأسيسه، إن كان أحدٌ يعرف تاريخه، فقد كان مليئًا بالتحديات والصراعات الداخلية، إلخ. دعونا لا نتحدث عن ما قبل 150 أو 200 عام. دعونا نتحدث عن حزب العمال اليوم. لا يزال لدينا شخص يُراقب رئيس الوزراء ويُهدد بالاستيلاء على منصبه، وهو شخص ليس عضوًا في البرلمان. لدينا أعضاء في مجلس وزراء العمال يُقدمون إحاطة ضد رئيس الوزراء. هكذا هي الأحزاب القائمة. من الواضح أن هذا حدث معنا. هل كانت بداية مثالية؟ لا. هل كانت مليئة بالتحديات؟ نعم، لكن دعونا نتجاوز هذه الخلافات الآن، لنتمكن من العمل بشكل أفضل في المستقبل".

كوربين يأمل تأسيس حزب من أجل السلام والعدالة

وفي تصريح للنائب جيريمي كوربين لموقع "العربي الجديد" بالإنجليزية (The New Arab)، قال: " آمل أن نؤسس الحزب، ونتفق على اسمه، ونُنشئ هياكل فروعه فورًا، وننطلق في حملات من أجل السلام، والعدالة، وعالم مستدام"، وأضاف أنه يريد من الحزب أن "يُثبت أن الناس من جميع الخلفيات قادرون على الاتحاد وتشكيل تحالف وإحداث التغيير". وقال: "يمكن لمجموعة من الناس، كثير منهم لم يلتقِ قط، وبعضهم لم يشارك في أي نشاط سياسي من قبل، أن تتحد مع أشخاص قضوا حياتهم في قضايا وحملات ونشاط سياسي، وأن يتقدموا معًا لبناء نوع من التحالف الثقافي بين الناس الذين يسعون إلى إحداث التغيير في عالمنا".

الصورة كوربين يفتتح المؤتمر (ربيع عيد/ العربي الجديد)

وأفاد كوربين خلال كلمة الافتتاحية، صباح أمس، أنه توجد "مسؤولية كبيرة على عاتق أعضاء الحزب" في تأسيس تيار يجمع المجموعات والحركات الاشتراكية، "وهي مهمة تخلى عنها حزب العمّال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد "كتاب قواعد لتأسيس الأحزاب"، وأن كل حزب لديه تجربته الخاصة. وأضاف: "هذه فرصتنا، سنتمسك بها بأيدينا لبناء مجتمعنا والعمل بشكل أكبر من أجل العدالة الاجتماعية".

تناول كوربين في خطابه بشكل كبير قضايا الإسكان والفقر والبطالة والصحة والمياه والبيئة. وقال إنه لا حل لأزمة السكن سوى ببناء مساكن شعبية بشكل كبير ومحمية بقوانين. وهاجم حكومة حزب العمّال على تخليها عن الطبقة العاملة، كما هاجم زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف ناجيل فاراج واصفًا إياه بـ"المصرفي وأنه لا يمثّل الطبقة العاملة".

كما هاجم زعيم حزب العمال السابق قرار الحكومة الأخير المتعلق بالتعديلات على نظام الهجرة واللجوء الهادف إلى وضع مزيد من العراقيل للقدوم إلى المملكة المتحدة، قائلًا إن الأزمة في البلاد سببها عدم فرض ضرائب كافية على الأغنياء لا اللاجئين أو المهاجرين الذين يساهمون في الاقتصاد البريطاني من خلال العمل. وخصص كوربين جزءاً أساسياً من كلمته للتعبير عن وقوف الحزب بشكل جذري إلى جانب الشعب الفلسطيني.