نهاية عهد الكرم مع اللاجئين في بريطانيا

- كانت بريطانيا وجهة مفضلة للاجئين بفضل قوانينها المرنة وحقوق الإنسان، لكن بدأت في تقليص اعتمادها على العمالة الأجنبية، مع التركيز على تدريب الخريجين البريطانيين في التخصصات الطبية. - أصبحت الهجرة موضوعًا انتخابيًا ساخنًا، حيث زادت الضغوط لتشديد قوانين اللجوء. رغم الجهود لضبط الحدود، تظل الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش تحديًا كبيرًا. - تحت ضغط المعارضة اليمينية، اتخذت حكومة كير ستارمر خطوات صارمة، مستلهمة من النموذج الدنماركي، لتقليل جاذبية المملكة المتحدة للمهاجرين غير الشرعيين.

كانت بريطانيا حتى عهد قريب أكثر بلد مفضّل لدى اللاجئين. يقصدونها من آسيا البعيدة وأفريقيا والعالم العربي، بفضل قوانينها المرنة، التي صِيغَت منذ زمن بعيد وفق زواج المصلحة وحقوق الإنسان. وعلى هذا قصدتها ملايين من المستعمرات القديمة ومن غيرها، للعمل والإقامة، والمساعدات في السكن والصحة والتعليم، وتسهيلات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية والاستقرار النهائي.

لندن أكثر مدينة عالمية رحابة لجهة استقبال وقبول "الآخر" القادم من ثقافة أخرى، غير تلك التي يحملها أهل البلاد، الذين لا يزالون يتمتعون بإيجابيات إرث الزمن الإمبراطوري، حينما كانت بريطانيا الأرض التي لا تغيب عنها الشمس، وذلك كناية عن شساعة الجغرافيا التي وصل إليها حكم التاج البريطاني من الهند وحتى نصف بلدان القارة السمراء، مروراً بالخليج العربي والعراق والأردن وفلسطين.

في البدء كان الاقتصاد، وتدريجياً تراجعت المصالح، ومعها الجغرافيا، وشيئاً فشيئاً انسحبت بريطانيا من مستعمراتها ومناطق نفوذها، ولكن الشعوب التي ارتبطت بها ذات يوم بقيت تحن إلى الزمن الإنكليزي، ولذلك نشأت الهجرات إلى أرض التاج، ولم تمنع ذلك القوانين الأوروبية المتشددة، ولا البحار التي تحد الجزيرة من جميع الجهات، ووجد هؤلاء وسائل وممرات للعبور. وبمجرد أن يضع القادم أقدامه فوق التراب البريطاني صار من المستحيل إعادته من حيث جاء، لأن القوانين تمنع ذلك من منطلقات حقوق الإنسان، وعلى أساس العدالة والمساواة.



تحولت مسألة الهجرة في بريطانيا إلى ورقة في التنافس الانتخابي الداخلي، وسط صعود لليمين المتطرف



هناك عشرات اللاجئين الذين غرقوا في بحر المانش، وهم يحاولون الوصول إلى البرّ البريطاني قادمين من منطقة كاليه في فرنسا، التي تحولت إلى معسكر كبير للهجرة، يعيش فيه آلاف الأجانب، من شباب وعجائز ونساء وأطفال، يتحينون الفرصة المناسبة للتسلل إلى جنة اللاجئين الموعودة على الضفة الأخرى، التي ينتظرهم فيها كرم الضيافة، والمعاملة القانونية النزيهة، وفق معايير متقدمة جداً لحقوق الإنسان.

مسألة الهجرة ورقة تنافس انتخابي في بريطانيا

استمر الوضع على هذا النحو حتى فاض الكيل في الأعوام الأخيرة، وتحولت مسألة الهجرة إلى ورقة في التنافس الانتخابي الداخلي بين حزبي العمال والمحافظين، وسط صعود لليمين العنصري المتطرف المعادي للأجانب، كما هو الحال في بقية بلدان أوروبا، وعلى هذا صارت الأحزاب تتنافس نحو إقرار قوانين تشدد في اللجوء والهجرة، لقطع الطرق على تدفق المهاجرين رغم الحاجة الماسة إليهم على الصعيد الاقتصادي والخدماتي، في النقل والبناء والزراعة. ووصل الحال بالحكومات إلى التخطيط لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في مؤسسات عامة حسّاسة كالصحة الوطنية إلى 10% عام 2035 مقارنة بـ34% خلال الوقت الحالي، وفي سبيل ذلك، منحت الخريجين البريطانيين في التخصصات الطبية أولوية التدريب العملي، ولفتت نظر الجامعات إلى ارتفاع أعداد الطلاب الأجانب المقبولين في الدراسات العليا بتلك التخصصات إلى حد بات منافساً بصورة غير مقبولة لنظرائهم المحليين.

وتفيد أرقام رسمية أن أعداد اللاجئين والمهاجرين زادت بنسب عالية خلال الأعوام الأخيرة. وكشفت أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن عدد سكان إنكلترا وويلز ارتفع خلال العام الماضي بحوالي 700 ألف نسمة، وتعد هذه الزيادة الرقم القياسي الثاني منذ 75 عاماً، وثاني قفزة سكّانية لبريطانيا منذ عام 1949، فقد سجلت نمواً بأكثر من 821 ألف نسمة بين يونيو/حزيران 2022 ونظيره في 2023، والسبب أيضاً صافي الهجرة الذي يمثل الفارق بين عدد الوافدين والخارجين من البلاد سنوياً. وتشير الأرقام الجديدة إلى هجرة أكثر من 1.1 مليون شخص إلى إنكلترا وويلز بين عامي 2023 و2024، في مقابل خروج 452 ألف شخص، ليزيد الفارق بينهما عن 690 ألف نسمة أضيفوا إلى التعداد السكاني البريطاني.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وصل 39292 شخصاً إلى الشواطئ البريطانية، عن طريق رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، وهو رقم تجاوز الرقم المسجل في العام 2024 ويقدر بـ36816. علاوة على ذلك، ارتفعت طلبات اللجوء في بريطانيا بنسبة 18% في عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام حكومية. وتمّ تسجيل أكثر من 400 ألف طلب هجرة منذ عام 2021، مقارنة بـ150 ألف طلب بين عامي 2011 و2015، وفقاً للأرقام الرسمية أيضاً.

ورثت حكومة حزب العمال التي تسلمت الحكم في يوليو/تموز 2024 وضعاً صعباً يتمثل في تراكم العجز عن التصدي المدروس لظاهرة اللجوء، ورغم أنها وعدت بإجراءات صارمة لضبط الحدود لوقف تدفق اللاجئين، فإنها لم تنجح في ذلك وخصوصاً ضبط القوارب المطاطية التي استمرت بالتسلل من الشواطئ الفرنسية. وأول خطوة عملية لحكومة العمّال برئاسة كير ستارمر في هذا المجال إصدارها في مايو/أيار الماضي ما عرف بـ"ورقة بيضاء" تتضمن جملة من الإجراءات لخفض أعداد المهاجرين النظاميين، ولكن الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش، هي التي لم تتمكن من السيطرة عليها. وكشفت أرقام رسمية أن القوارب المطاطية حملت أكثر من 25 ألف شخص إلى الشواطئ البريطانية منذ بداية عام 2025، وكان بعضها على دفعات كبيرة خلال الصيف الماضي، وصل بعضها في ظروف مناخية جيدة إلى قرابة ألف متسلل ينتمون إلى جنسيات مختلفة.



انتقدت المعارضة اليمينية الاتفاق المبرم بين حكومة ستارمر وباريس



وزار رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر باريس في يوليو الماضي وأبرم اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية، حمل اسم "مشروع نموذجي" لاحتواء الأعداد القياسية من المهاجرين الوافدين عبر المانش، يستند على مبدأ "واحد مقابل واحد"، وهو ينص على إرجاع مهاجر يصل بزورق صغير من فرنسا إلى بريطانيا، في مقابل تعهد لندن أن تأخذ محله طالب لجوء لديه روابط، خصوصاً عائلية، ببريطانيا، يعرب عن رغبته عبر منصة إلكترونية في الانتقال إلى هذا البلد. ومع ذلك انتقدت المعارضة اليمينية الاتفاق واعتبرت أنه لن يُحدث أي أثر، وقد يستغرق الأمر عشرة أعوام لترحيل كل من وصلوا بحراً حتى الآن، داعية إلى الانسحاب من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وترحيل المهاجرين على الفور، كما كان يخطط حزب المحافظين قبل خسارته الانتخابات العام الماضي.

تحولت المسألة إلى قضية عامة، وباتت حكومة ستارمر تعمل على وضع خطة طوارئ وطنية، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة ترد فيها على حملات اليمين واليمين المتطرف الذي يطالب بعمليات ترحيل جماعية، وقام بعمليات شغب وتظاهرات عنيفة في العديد من المدن، وهو يضغط على الحكومة من أجل الانسحاب من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وترحيل الأجانب، بحجة أنهم يضعون عبئاً على دافعي الضرائب، ويخالفون القانون ويرفضون قيم الدولة.

خطوات أكثر صرامة لحكومة ستارمر

وتحت الضغط، قرّرت حكومة ستارمر اتخاذ خطوات أكثر صرامة تسير في اتجاه التشدد ومواقف اليمين، وصرحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن "عهد الكرم" انتهى مع اللاجئين، وقالت "لهذا البلد تقليد عريق في الترحيب بالفارين من الخطر، لكن كرمنا يجذب المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنكليزي". وأضافت: "لقد تسبب برنامج "التذكرة الذهبية" في زيادة كبيرة بطلبات اللجوء في المملكة المتحدة، ما دفع الناس إلى عبور أوروبا، عبر دول آمنة، لركوب قوارب مؤقتة... سأضع حدّاً لهذا البرنامج"، وهي تقصد بذلك ضبط تدفق القادمين بالقوارب أو طرق التهريب السرّية، وعند وصولهم يقدمون طلبات لجوء تحت ذريعة أنهم هاربون من الحروب والموت والجوع في بلادهم. واعتباراً من مطلع العام المقبل، لن يعود بإمكان هؤلاء الحصول على الإقامة الدائمة، ومن ثم الجنسية، وسيترتب على اللاجئين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة بسرعة أكبر "العمل أو الدراسة".

الهدف واضح بالنسبة للحكومة: جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية. وأكدت الوزارة أنها استلهمت هذه الإصلاحات المزمع تطبيقها من النموذج الدنماركي. هذا البلد الاسكندنافي، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، والذي يقوده الاشتراكيون الديمقراطيون منذ عام 2019، ويطبق سياسة لجوء صارمة. يُمنح اللاجئون منذ عام 2016 هناك تصريح إقامة، عادةً لمدة عامين وقابل للتجديد، ولكن يُشجعون على العودة إلى ديارهم حالما ترى السلطات أن الحاجة إلى الحماية لم تعد قائمة. كما يخضع لمّ شمل الأسرة لمتطلبات صارمة، بما في ذلك اختبارات اللغة للوافدين الجدد. وفي الأسابيع الأخيرة، زار مسؤولون بريطانيون كبار الدنمارك لدراسة هذا النظام بالتفصيل ومقارنته بالإجراءات المطبقة في بريطانيا.

بموجب الإجراءات الجديدة، ستُخفّض مدة تصاريح الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاثين شهراً، وستُزاد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين عاماً. ولن يُمنح طالبو اللجوء تلقائياً الحق في الحصول على المزايا الاجتماعية من سكن وإعانات مالية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان يوم السبت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن حكومة حزب العمّال ستُخفّض الحماية المُقدّمة للاجئين، الذين "سيُجبرون على العودة إلى بلدانهم الأصلية حالما تُصبح آمنة".