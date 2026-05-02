نقل الناشطة الإيرانية نرجس محمدي إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة قلبية

- نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، في حالة صحية حرجة بعد نقلها من السجن إلى مستشفى في زنجان إثر نوبة قلبية وفقدان الوعي، وتطالب عائلتها بنقلها إلى طهران لتلقي العلاج المتخصص. - مؤسسة نرجس محمدي تؤكد أن حالتها الصحية غير مستقرة وتدعو للإفراج الفوري عنها، مشيرة إلى أن حالتها لا يمكن معالجتها في السجن، وتواجه تهديداً مباشراً لحياتها. - اعتقلت نرجس في ديسمبر بعد انتقادها وفاة المحامي خسرو علي كردي، وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف، وتطالب لجنة نوبل بالإفراج عنها فوراً.

ذكرت مؤسسة تديرها عائلة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام أنها في حالة صحية غير مستقرة في أحد مستشفيات إيران اليوم السبت، بعد نقلها إليه من السجن إثر تدهور خطير في حالتها الصحية. وعبر أمين اللجنة النرويجية لنوبل، التي منحت نرجس الجائزة عام 2023، عن قلقه، يوم الخميس، من تدهور حالة الناشطة الإيرانية بعد إصابتها بنوبة قلبية في السجن. وفازت نرجس، في الخمسينيات من عمرها، بالجائزة أثناء وجودها في السجن بسبب حملتها الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وقالت مؤسسة نرجس محمدي، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، إن الناشطة "نُقلت بشكل عاجل إلى مستشفى في زنجان اليوم عقب تدهور خطير في حالتها الصحية، بما في ذلك فقدان الوعي التام وأزمة قلبية حادة". وأضاف أن نقلها إلى المستشفى "ضروري ولا مفر منه بعد أن قرر أطباء السجن أن حالتها لا يمكن معالجتها في الموقع".

وقالت المؤسسة، في بيان صدر اليوم السبت، إن حالتها لا تزال غير مستقرة وتتلقى الأوكسجين. ودعت إلى نقلها إلى مستشفى في طهران لإجراء فحوصات وتلقي علاج متخصص. ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من حالتها الصحية بشكل مستقل. وقالت المؤسسة في فبراير/ شباط إن نرجس حُكم عليها بالسجن مدة سبع سنوات ونصف سنة قبيل أسابيع من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ودعت لجنة نوبل في ذلك الوقت طهران إلى الإفراج عنها فوراً.

واعتقلتها السلطات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تنديدها بوفاة المحامي خسرو علي كردي. وقال المدعي العام للصحافيين آنذاك إنها أدلت بتصريحات استفزازية في مراسم تأبين علي كردي. وقالت المؤسسة إن نرجس فقدت الوعي صباح أمس الجمعة بعد ارتفاع ضغط دمها إلى مستويات خطيرة وشعورها بغثيان شديد أياماً. وبعد نوبات متعددة من القيء، فقدت الوعي ونُقلت إلى الوحدة الطبية في السجن لحقنها بالسوائل عبر الوريد.

وقالت عائلتها إن الناشطة، التي خضعت لثلاث عمليات قسطرة، تواجه تهديداً "مباشراً وفورياً" لحقّها في الحياة، وأضافت: "نطالب بإسقاط جميع التهم فوراً وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحقها بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان دون شروط".

(رويترز)