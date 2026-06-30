- يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على انسحاب معقد من جنوب لبنان، حيث أجرى رئيس الأركان إيال زامير مناقشات مكثفة مع قادة الجيش لتأمين انسحاب سلس ومراقب، مع التركيز على حماية القوات من تهديدات حزب الله المحتملة. - تضمنت المناقشات سيناريوهات تصعيد أوسع، بما في ذلك هجمات إيرانية محتملة، حيث قام زامير بجولة ميدانية في لبنان لمراجعة خطط الانتشار وفحص وسائل حماية الجنود. - أكد وزير الأمن الإسرائيلي على بقاء الجيش في لبنان لفترة طويلة، مشيراً إلى عدم الانسحاب من المناطق الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله، رغم استمرار العدوان الإسرائيلي.

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام على استكمال استعداداته العملياتية لتنفيذ خطوة توصف بالمعقدة، تتعلق بانسحاب قواته من نقاط يسيطر عليها في جنوب لبنان. وأفاد موقع والاه العبري، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة من المناقشات الأمنية المكثّفة مع منتدى هيئة الأركان، وبمشاركة رئيس قسم العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بندر، وقائد سلاح الجو عومر تشلر، وقائد قيادة المنطقة الشمالية رافي ميلو.

وركّزت هذه المناقشات على المصادقة على خطط لسيناريوهات مختلفة، أبرزها تأمين انسحاب سلس ومُراقَب للقوات بمساعدة منظومات مراقبة جوية وبرية، والتعامل مع محاولات محتملة من قبل حزب الله للمسّ بالقوات المنسحبة، سواء عبر عناصر قد يكونون مختبئين بين الركام والمناطق العشبية، أو من خلال هجمات بالمسيّرات والصواريخ المضادة للدروع. وتناولت المناقشات أيضاً سيناريوهات تصعيد أوسع، قد تشمل هجمات إيرانية على إسرائيل، رداً على تطبيق الاتفاق الإطاري بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. وفي إطار هذه الاستعدادات، أجرى زامير جولة ميدانية داخل الأراضي اللبنانية، عاين خلالها النقاط الجغرافية في الميدان وراجع خطط الانتشار على الخرائط، بالإضافة إلى فحص وسائل حماية الجنود.

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وشدد زامير أمام مسؤولي المنظومة اللوجستية والتكنولوجية على ضرورة توفير حلول لحماية محسّنة ضد تهديدات القذائف المضادة للدروع والمسيّرات المفخخة، التي تشكّل تحدياً كبيراً للقوات، سواء في أثناء تجمعاتها أو خلال عمليات الانسحاب. وفي ختام توجيهاته، أوضح زامير لقادة الجيش أن الانتقال من حالة الدفاع في فترة وقف إطلاق النار، إلى سيناريو هجوم واسع وتصعيد مستمر، في حال حدوث تطورات، أمر يتطلب أعلى درجات الجاهزية والقدرة على التحرّك الفوري ضمن وقت قصير جداً.

وأمس الاثنين، أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن بقاء جيش الاحتلال في لبنان سيكون "طويل الأمد"، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأميركية على عدم الانسحاب من "المناطق الأمنية" في لبنان وقطاع غزة وسورية. وأضاف أن "إسرائيل" لن تُنفذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بعد الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، مؤكداً أن ذلك لن يحدث قبل نزع سلاح حزب الله. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان، رغم توقيع الاتفاق الإطاري، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون، واستهدف قصف مدفعي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل بالجنوب.